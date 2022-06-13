Bakan Nebati, 650 kişilik gelir uzman yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu - Son Dakika
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Bakan Nebati, 650 kişilik gelir uzman yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu

13.06.2022 18:38

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından 650 kişilik gelir uzman yardımcısı alımı yapılacağını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Nebati, "Gelir Uzman Yardımcısı Sınavı'na katılacak adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum." ifadesine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, sosyal medya hesabından 650 gelir uzman yardımcısı alınacağı müjdesini verdi. Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada sınava girecek adaylara başarılar diledi.

"EL BİRLİĞİYLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Nebati, "Özveriyle çalışan gelir uzmanlarımızın, özellikle vergide gönüllülük esasının artırılması ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik değerli katkıları her türlü takdirin üzerindedir. Yakında 650 kişilik gelir uzman yardımcısı alımı yapacağımızın da müjdesini buradan vermek isterim. Yeni arkadaşlarımızın katılımıyla, ülkemiz için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Gelir Uzman Yardımcısı Sınavı'na katılacak adaylarımıza şimdiden başarılar diliyor, tüm mesai arkadaşlarıma azimli gayretlerinden ötürü canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Nebati: 650 gelir uzman yardımcısı alacağız

GELİR UZMAN YARDIMCISI KİMDİR?

Gelir uzman yardımcısı, vergi dairelerindeki işleyişle ilgili incelemelerde bulunan, iyileştirmeler için tavsiyeler sunan ve bağlı bulunduğu departmanın görev tanımı çerçevesinde hizmet veren kamu personelidir.

GELİR UZMAN YARDIMCISININ GÖREV TANIMI NELERİ KAPSAR?

Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Kurumunda çalışan gelir uzman yardımcısının sorumlulukları şu başlıklar altında toplanabilir; vergi uygulamaları hakkında incelemelerde bulunmak, çalıştığı kurum içerisinde ekonomik analizler yapmak, analiz sonuçlarını ve tavsiyeleri rapor halinde sorumlu olduğu birime iletmek, departman yöneticisi tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

GELİR UZMAN YARDIMCISI OLMAK İÇİN HANGİ EĞİTİMLERİ ALMAK GEREKİR?

Gelir uzman yardımcısı olmak için "Gelir Uzman Yardımcısı" yazılı ve sözlü sınavına girme şartı bulunmaktadır. Sınava girebilmek için, Devlet Gelir Uzman Yönetmeliği'nde belirtilen koşulları yerine getirmek gerekmektedir. Söz konusu yönetmelikte yer alan şartlar ise şunlardır; Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren, iktisat, İşletme, Siyasal Bilimler veya hukuk bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak, uzman yardımcılığına giriş sınav tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmak, Kamu Personel Seçme Sınavı'nda başarılı olarak başvuru için belirtilen notu almak, Gelir Uzman Yardımcısı sınavından 100 üzerinden 70 puan almak, yazılı sınavda başarılı olmanın ardından mülakata çağrılmak.

GELİR UZMAN YARDIMCISININ NİTELİKLERİ NELERDİR?

Analitik düşünme kabiliyetine sahip olmak, verileri aktarabilecek ve raporlayabilecek etkili sözlü ve yazılı iletişim becerisi göstermek, yoğun stres altında çalışabilmek, ekip çalışmasına yatkınlık göstermek, erkek adaylar için askerlik yükümlülüğü bulunmamak; görevini yerine getirmiş olmak, tecil ettirmek ya da muaf olmak.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati, 650 kişilik gelir uzman yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu - Son Dakika

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