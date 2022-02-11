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Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Yıl sonunda yüzde 24'lere inecek, 2023 Mayıs itibarıyla da tek haneli rakamlara düşecek - Son Dakika

Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Yıl sonunda yüzde 24'lere inecek, 2023 Mayıs itibarıyla da tek haneli rakamlara düşecek

11.02.2022 16:14

Türkiye'deki yüksek enflasyonun kurdan kaynaklı olduğunu ifade eden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun yıl sonunda yüzde 24'lere ineceğini, 2023 Mayıs itibarıyla da tek haneli rakamlara düşeceğini söyledi. Bakan Nebati, "2023 Haziran seçimlerine tek haneli enflasyon rakamlarıyla gireceğiz" ifadesine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yarın açıklayacağı Türkiye Ekonomi Modeli yeni adımlar ve enflasyon tedbirleri öncesinde canlı yayında enflasyon mesajı verdi. Türkiye'de kurdaki hareketlerin direkt fiyatlara etki ettiğini anlatan Nebati, bu etkiyle enflasyonun yüzde 48,7 seviyesine çıktığını belirtti. Yarın açıklanacak paketin hem özel hem de kamunun üzerindeki yükleri hafifleteceğine vurgu yapan Nebati, enflasyonun yıl sonunda yüzde 24'ler seviyesine ineceğini 2023 Haziran'ında ise tek haneli rakamlara gerileceğini söyledi.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları:

Bizdeki enflasyon, çok açık kurdan etkileniyoruz. Kurdaki herhangi bir değişim direkt fiyatlara yansıyor. Böyle bir psikoloji var, bunu kabul etmemiz lazım. 3 ayda yüzde 27-28 düzeyinde bir yükle bu yıla devam edeceğiz. Yaza doğru bu seviyelerin gevşemesini bekliyoruz.

TEK HANELİ ENFLASYON İÇİN 2023'Ü İŞARET ETTİ

Yarın bir paket açıklayacağız hem özel sektörün hem de kamunun üzerindeki yüklerle ilgili atacağımız adımlarla psikolojiyi tersine çevirmek gayretindeyiz. Biz seçimlere giderken mayıs ayında tek haneli rakamlara inmiş olacağız. Bu yükü atacağız. Mayıs 2023'de tek haneli enflasyona ineceğiz. 2023 seçimlerine tek hane enflasyon rakamlarıyla gireceğiz.

YASTIKALTI ALTINLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI

Türkiye'de altın bir gerçek ama bu altın yastık altında duruyor. Kimi birikim, kimi tasarruf, kimi takı amacıyla. Bu altının bir müddettir altınların ekonomiye kazandırılması noktasındaki adımları genişletelim. Ayşe teyze bu sayede kendisinin kazanacağını bilsin. Bu altının işlenmesinde de ilgili paydaşlarımızı daha etkili hale getirelim. Darphaneyi de işleme sokacağız. Türkiye'de 20 - 30 bin civarında kuyumcu var. Akredite kuyumcular, bankalarla birlikte geniş bir şekilde gireceğiz. 5 bin ton, 250 milyar dolar. 25 milyar dolar beklentimiz var, bunu çekebileceğimize inanıyoruz. 20 Aralık sonrasında kur korumalı mevduata olan ilgili altınla da taçlandırılmış olacak. Biz yeni bir şey getirmiyoruz. 20 Aralık'ta söylediğimiz şeyleri peyderpey uygulamaya geçiriyoruz. Altını da inşallah ekonomiye kazandırmış olacağız

ENFLASYONDAN BAŞKA PROBLEM YOK

Dengeli bir büyüme gerçekleştirilmesi lazım. 2021 bu açıdan tam bir dengeydi, o bizi zaten heyecanlandırdı. Cari açıkla büyüme arasındaki korelasyon ilk defa bizim dönemimizde terse döndü. Üstelik salgında bunu yakaladık. Bu ekonomi modeli çerçevesinde bunu sürdürülebilir hale getirmek, dolayısıyla enflasyonu bertaraf etmek. Enflasyon dışında problemimiz yok.

KURDA OYNAKLI EN AZ SEVİYEDE

Kurda oynaklık en az seviyede, piyasa bunu içselleştirdi. İş dünyası da buna ilişkin olarak fiyatlamayı ona göre yapmaya başladı. Dengeli bir büyüme, yüzde 5 büyüme gibi bir beklentimiz var. Enflasyonun azdırılmasına izin vermeyeceğiz. Bütçe açığında da asla taviz vermedik. İngiltere'de 11.9, ABD'de 10.8 bütçe açığı, bakın Türkiye 3.5 hedef koymuş 2.7 ile kapatmış. Bütçe açığından asla taviz vermemiş bir büyüme modeliyle 2023'e girmiş olacağız.

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Maliye Bakanı, Enflasyon, Türkiye, Mayıs, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Yıl sonunda yüzde 24'lere inecek, 2023 Mayıs itibarıyla da tek haneli rakamlara düşecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Yıl sonunda yüzde 24'lere inecek, 2023 Mayıs itibarıyla da tek haneli rakamlara düşecek - Son Dakika
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