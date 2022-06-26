Bakan Özer, açıkladı: Meslek liselerine fabrika kurulacak, 81 ilde ucuza ekmek satılacak - Son Dakika
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Bakan Özer, açıkladı: Meslek liselerine fabrika kurulacak, 81 ilde ucuza ekmek satılacak

26.06.2022 21:51

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, vatandaşların düşük fiyattan ekmek alabilmesi için 15 okulda ekmek fabrikası kurduklarını ve günlük 250 bin ekmek kapasitesine ulaştıklarını açıkladı. Bakanlığın yeni projesini ilk defa duyuran Bakan Özer, "Türkiye'de 81 ilde 100 noktaya, meslek lisemize ekmek fabrikası kuracağız ve günlük 1 milyon ekmek üretim kapasitesiyle o liselerin çıkışındaki satış büfelerinde vatandaşımızın düşük fiyatla ekmekle buluşmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Konya'da düzenlenen Eğitimden Üretime Tarım Çalıştayı'na katıldı. Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştayın açılışında konuşan Bakan Özer, vatandaşların ekmeğe daha uygun fiyattan ulaşmasını sağlamak amacıyla yapılan çalışmaları anlattı.

"ÖZEL SEKTÖR MESLEK EĞİTİMİNE KATKI VERMEDİ"

Özel sektörün meslek liselerine yönelik çalışmalar yapmadığını söyleyen Bakan Özer, "Nasıl tüm dünyada devlet üretim ve hizmet sektöründen tedrici bir şekilde çekilmişse, Türkiye'de de devlet üretim ve hizmet sektöründen tedrici bir şekilde çekildi. Ama dünyada olup da Türkiye'de olmayan bir süreç yaşandı. Mesela Kıta Avrupa'sına bakın, Uzak Doğu'ya bakın, bu süreçte mesleki eğitim de, özel sektör tarafından devralınmaya, omuzların üzerine yüklenilmeye başlandı. Ama Türkiye'de özel sektör maalesef meslek eğitimi üzerine almak, ona katkıda bulunmak istemedi." ifadelerini kullandı.

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"GÜNDE 250 BİN EKMEK ÜRETİLİYOR"

Özer, okullarda kağıt havlu üretilmeye başlandığını, bu üretimin artıp 2022-2023 eğitim dönemine tüm okullarda öğrencilerin lavabolarda kağıt havlu kullanabileceğini kaydetti. 15 okulda ekmek fabrikası kurduklarını aktaran Özer, "Şu anda günlük 250 bin ekmek üretim kapasitesine ulaştık. Geçen hafta Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımızla ekmek satış reyonlarında günlük 50 bin ekmek üretim protokolünü imzaladık. Biz 1,5 TL'ye vereceğiz, belediyemiz de 2 TL civarında satacak." dedi.

"VATANDAŞLARIMIZI DÜŞÜK FİYATLI EKMEKLE BULUŞTURACAĞIZ"

Bakan Özer, "Buradan ilk defa açıklıyorum" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'de 81 ilde 100 noktaya, meslek lisemize ekmek fabrikası kuracağız ve günlük 1 milyon ekmek üretim kapasitesiyle o liselerin çıkışındaki satış büfelerinde vatandaşımızın düşük fiyatla ekmekle buluşmasını sağlayacağız."

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Bakan Özer, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı'nı ziyaret etti Bakan Özer, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı'nı ziyaret etti Bakan Özer: 'Meslek liselerimize ekmek fabrikası kuracağız' Bakan Özer: 'Meslek liselerimize ekmek fabrikası kuracağız'
Kaynak: İHA

Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Türkiye, Konya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Özer, açıkladı: Meslek liselerine fabrika kurulacak, 81 ilde ucuza ekmek satılacak - Son Dakika

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