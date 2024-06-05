Ekonomi

Bakan Şimşek: "Enflasyonun tek haneye girmesi biraz zaman alacak"

ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyonun tek haneye girmesi biraz zaman alacak" dedi.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Küresel Yatırım Günleri ve Ankara Resepsiyonu'nu gerçekleştirdi. Sheraton otelde gerçekleşen resepsiyona Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, YASED Yönetim Kurulu Başkanı Engin Aksoy katıldı. Resepsiyonda konuşan Bakan Şimşek, "Tabii az önce değerli başkanımızın da ifade ettiği gibi yatırım kararlarında seçenek bol. Buraya mahkum değilsiniz. Ancak burayı cazip kılan bazı faktörler var. Türkiye ekonomisi büyük bir ekonomi. İhmal edemeyeceğimiz kadar küresel ölçekte büyük bir ekonomik. Birçok göstergede Avrupa Birliği'nin yaklaşık 15-17 üyesi büyüklüğünde bir ekonomiden bahsediyorsunuz. Dolayısıyla nüfus açısından, tarım katma değeri ve gayri safi milli hasılanın satın alma gücü açısından vb.. Dolayısıyla bu büyük bir ekonomi. Bu nedenle burayı tabii ki ihmal edemezsiniz. Buraya mutlaka yatırımı düşünmemiz gerektiğine inanıyoruz. Ama daha değerli bir sebep var. O da şudur. Büyük bir ekonomi olabilirsin ama durgun olabilirsin. Son 20 yılda Tür ekonomisi reel olarak yüzden üç yüze çıkmıştır. Bize benzer gelişmekte olan olan ülkelerde iki yüz on yediye çıkmıştır. Dolayısıyla gördüğünüz gibi sadece büyük bir ekonomi değil aynı zamanda büyüyen ve göreceli olarak güçlü performans gösteren bir ekonomi. Bu nedenle de burada olmanız lazım. Buradaki işinizi büyütmeniz lazım diye düşünüyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin orta ve uzun vadede büyüdüğünü dile getiren Şimşek, "Birkaç faktör var. En önemli faktör büyümeyi aşağıya çeken fermantasyon denilen yani ticarette aşırı korumacılıktı. Çin ile ABD rekabetinin getirdiği yeni trendler. Şimdi o aşağı çekiyor küresel ekonominin gücünü. Çünkü ticaretteki büyüme, küresel ticaretteki büyüme küresel altına kadar düşmüş durumda. Eskiden iki katı. İkinci faktör yüksek kamu borcu. Peki büyümeyi yukarı çekecek faktörler nelerdir diye sorarsanız. Yapay zekaya ilişkin çok büyük beklentiler var. Verimliliği arttırır diye. Bir de yapısal reformlar. Ama esas olan yapısal reformlar" diye konuştu.

Beşeri sermayenin güçlenmesi ve yatırım ortamının iyileştirmesiyle ilgili reformların gündemlerinde olduğunu söyleyen Şimşek, aynı zamanda amaçlarının Türkiye'de hukuk devletini güçlendirmek olduğunu ifade etti.

Şuan da Türkiye'de siyasi bir istikrarın olduğunu belirten Şimşek, geçen seçimden sonra Türkiye'nin önünde dört yıl seçimsiz bir dönemin olduğunun altını çizdi.

Küresel ekonomiye entegre bir şekilde özellikle Avrupa Birliği, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Asya ile yakın coğrafya ve dost olduklarını vurgulayan Şimşek, Bu dostluğu ticaret ve yatırım üzerinden üzerinden pekiştirmek istiyoruz. Biz bu reform gündemini şuanda uyguladığımız tarzda devam ettirirsek küresel normlara göre iki yıl içerisinde milli geliri ilave 4 puan, dört yıl içerisinde ise sekiz puanlık bir idare çıktı artışına sahibiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki nüfusun yaşlandığını hatırlatan Şimşek, "Doğurganlık oranlarına bakarsanız. 15-20 yıllık iyi bir fırsat penceresi var. Fena değil yatırım açısından. Bakın kişi başı milli gelirde bizimle benzer ülkeler arasında Üst-orta gelir grubundayız biliyorsunuz. Kadınlar arasında eğitim muazzam bir şekilde yatırım yaptığımız için artıyor. Eğitimli üniversite mezunların iş gücüne katılım oranı yüzde yetmiş. Ama kadınların toplam iş gücüne katılım oranı yüzde 37. Bu da şu demektir. Muazzam bir potansiyel demektir. Yani sadece çalışma çağındaki nüfus değil. Bir de bizim henüz harekete arzuladığımız düzeyde geçiremediğimiz bir muazzam bir kaynağımız var.

"Enflasyonun tek haneye girmesi biraz zaman alacak"

Güçlü bir dezenflasyonun eşiğinde olduklarını ifade eden Şimşek,"Enflasyonun tek haneye girmesi biraz zaman alacak. Bu aydan itibaren çok keskin bir şekilde enflasyon düşmeye başlar. Patikamız bu. Gördüğünüz gibi dezenflasyon dönemine girdik. Geçiş dönemi bitti. Bütçede ciddi tedbirler aldık. Piyasa öngörülerine göre çok daha az bir açıkla geçen sene kapattık. Deprem harici yüzde bir nokta 6'lık bir açıktan bahsediyoruz. Son derece makul ama şu anda gündemi yoğun. Biz kamuda tasarruf, disiplin, verimlilik ve vergide adalet gibi huşular üzerinden bütçe açığını gelecek sene yüzde 3'ün altına kamu borcunu da düşük bir düzeyde tutam konusunda kararlıyız" dedi.

Cari açığın, milli gelire oranının yüzde 2.5'un altına düşeceğini kaydeden Şimşek, bu durumu kalıcı hale getirilmesinin şart olduğunu vurguladı. Yatırımcılara, sanayide dönüşümü birlikte yapacaklarını söyleyen Şimşek, bu dönüşümü yenilebilir enerjiyi öncülendirerek yapacaklarını dile getirdi.

"Yatırım, üretim, istihdam, icat ve ihracat odaklı kalkınma yolculuğumuza hız kesmeden devam ediyoruz"

Resepsiyonda konuklara seslenen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise "Küresel yatırım trendlerinin değerlendirileceği Küresel Yatırım Günleri ve Ankara Resepsiyonu'nun Türkiye'nin küresel rekabetçiliğinin artırılmasına ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya katkı sunacağına inandığını söyleyen Bakan Kacır, "Dünyanın küresel daralmalardan, krizlerden geçtiği bugünlerde yatırım, üretim, istihdam, icat ve ihracat odaklı kalkınma yolculuğumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Güçlü Ar-Ge, inovasyon ve üretim altyapıları, nitelikli insan kaynağıyla güçlü ve müreffeh Türkiye'yi inşa ediyoruz. Geçtiğimiz yılı yüzde 4,5 gibi tahminlerin üzerinde bir büyüme ile tamamlamadık. Bu yılın ilk çeyreğinde ise; Türkiye yüzde 5,7 ile OECD ülkeleri arasında lider, G20 ülkeleri içinde ikinci oldu. Ekonomimiz 15 çeyrektir kesintisiz büyüyor. İstihdam, 32,6 milyon kişi ile Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek düzeyine ulaştı" dedi.

Son 12 aylık ihracatın 260 milyar doları ve Mayıs ayı ihracatının ise 24 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ve yıllıklandırılmış ihracat rekorunu kırdıklarının altını çizen Kacır, bu başarılarda katkısı olan sanayicileri ihracatçıları yatırımcıları ve tüm emekçileri kutladı.

Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda Türkiye'yi yüksek teknolojili ve katma değerli üretimin adresi haline getirdiklerini vurgulayan Kacır, sanayide ikiz dönüşümü adım adım gerçekleştirdiklerini belirtti.

Organize sanayi bölgelerinin (OSB), Yeşil OSB'lere dönüşümünü hızlandırmak amacıyla, Dünya Bankası destekli "Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi"ni hayata geçirdiklerini hatırlatan Kacır, Yine Dünya Bankası iş birliğinde hayata geçirdiğimiz ve yeşil dönüşüm alanında şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz en kapsamlı ve en yüksek bütçeli programımız "Türkiye Yeşil Sanayi Projesi"ni geçtiğimiz aylarda uygulamaya aldık.Başta KOBİ'lerimiz olmak üzere firmalarımızın dijital dönüşümüne yönelik desteklerimizi güçlendirmek amacıyla, 8,2 milyar avro bütçeli "Dijital Avrupa Programı'na katıldık" diye konuştu.