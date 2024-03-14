Bakan Şimşek\'in ağzından verilen "ÖTV ve KDV\'de artış olacak" iddiası asılsız çıktı

Ekonomi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Gerekirse kura müdahale edilecek, ÖTV ve KDV'de artış olacak" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

"İTİBAR ETMEYİN" UYARISI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, basına kapalı bir toplantıda, oda ve borsa başkanlarının yanı sıra iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiği belirtilen açıklamada, "Bahse konu toplantıda, Bakan Şimşek'in kura müdahale edileceğini veya ÖTV ve KDV'de artış olacağını söylediği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Yetkili kişi ve kurumların açıklamaları dışında yapılan spekülatif haberlere itibar edilmemelidir" ifadelerine yer verildi.

İşte yapılan o paylaşım;

DAHA ÖNCE ARTIŞ OLMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Bakan Şimşek, daha önce yaptığı bir açıklamada da KDV ve ÖTV'de artış olmayacağını belirterek şu ifadelere yer vermişti: "KDV gibi akaryakıtta ÖTV gibi enflasyonu artıran vergi artışlarına gittik. Bu vergi artışları tekrarlanmayacak. Yani gelecek sene sistemden çıkmış olacak. Yüzde 40'a kadar vergi için yetki alınıyor. Bu olacağı anlamına gelmiyor. Liralaşmayı desteklemek için piyasa koşulları el verdiğinde vergiyi kullanıp bu sürece katkıda bulunabiliriz. Önümüzdeki dönemde oturup daha adil vergi sistemi konusunda ciddi adımlar atacağız."