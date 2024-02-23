Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Türkiye, FATF'ın gri listesinden çıkıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Türkiye, FATF'ın gri listesinden çıkıyor

Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda belirlediği kriterleri, Türkiye'nin büyük ölçüde karşıladığı sonucuna vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek FATF'ın Türkiye kararını değerlendirerek, ''Ülkemizi gri listeden çıkarmak için teknik çalışmalarımızı başarıyla tamamladık. Haziran ayında yapılacak yerinde denetimle gri listeden çıkma süreci tamamlanmış olacak.'' ifadelerini kullandı.

23.02.2024 19:26  Güncelleme: 20:08
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) gri listesinden çıkışı sürecinde son aşamaya gelindiğini belirterek, "FATF ülkemizin, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele sisteminin daha da güçlendirilmesi için oluşturulan Eylem Planı'nın tüm maddelerini tamamladığı kararına varmıştır. Böylece ülkemizin gri listeden çıkışı sürecinde son aşamaya gelinmiştir. Haziran ayında yapılacak yerinde denetim ile gri listeden çıkma süreci tamamlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda belirlediği kriterleri, Türkiye'nin büyük ölçüde karşıladığı sonucuna vardığını bildirdi. Bakan Şimşek, FATF'ın bugün gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında alınan karara ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Bakan Şimşek: Türkiye, FATF'ın gri listesinden çıkıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

"ÜLKEMİZİN GRİ LİSTEDEN ÇIKIŞI SÜRECİNDE SON AŞAMAYA GELİNDİ"

Toplantıda Türkiye'ye ilişkin alınan karara işaret eden Şimşek, "FATF ülkemizin, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele sisteminin daha da güçlendirilmesi için oluşturulan Eylem Planı'nın tüm maddelerini tamamladığı kararına varmıştır. Böylece ülkemizin gri listeden çıkışı sürecinde son aşamaya gelinmiştir. Prosedür uyarınca FATF ekibi tarafından Türkiye'ye yapılacak ziyaret akabinde hazırlanacak değerlendirme raporu haziran ayındaki Genel Kurul toplantısında ele alınacak ve bu toplantıda ülkemize yönelik gri liste kararının kaldırılması bekleniyor." dedi.

Şimşek, bugün gelinen aşamanın, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) koordinasyonunda, başta Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşların yürüttüğü yoğun çalışmaların sonucu olduğuna işaret ederken, "Bu başarılı sonucun elde edilmesinde emeği geçen başta MASAK olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızın temsilcilerine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek: Türkiye, FATF'ın gri listesinden çıkıyor

FATF: TÜRKİYE GRİ LİSTEDEN ÇIKMA KRİTERLERİNİ BÜYÜK ÖLÇÜDE KARŞILADI

FATF, Paris'te, 21-23 Şubat'ta gerçekleştirilen Genel Kurulda alınan kararları açıkladı. Açıklamada, Ekim 2021'de Türkiye'nin Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı (AML/CFT) sisteminin etkinliğini güçlendirmek için FATF ile çalışma konusunda üst düzey siyasi taahhütte bulunduğu hatırlatıldı. FATF'nin Şubat 2024 Genel Kurulunda, Türkiye'nin kurumun kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda belirlediği kriterleri karşılamak için eylem planını büyük ölçüde tamamladığına dair ilk tespitini yaptığına yer verilen açıklamada, "FATF, kara paranın aklanmasının önlenmesi ve terörizmin finansmanı ile mücadele reformlarının uygulanmaya başlandığını ve sürdürüldüğünü, uygulamanın gelecekte de sürdürülebilmesi için gerekli siyasi kararlılığın devam ettiğini doğrulamak amacıyla yerinde bir değerlendirme yapılmasını talep etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin AML/CFT sisteminin etkinliğini güçlendirmek için çok önemli reformlar gerçekleştirdiğine dikkat çekilerek, Türkiye'nin özellikle risk temelli kara paranın aklanmasının önlenmesi ve terörizmin finansmanı ile mücadele denetimi yaklaşımını geliştirdiği, ihlallere yönelik yaptırımların ve intifa hakkı gerekliliklerinin caydırıcı olmasını sağlamak için adımlar attığına vurgu yapıldı.

Bakan Şimşek: Türkiye, FATF'ın gri listesinden çıkıyor

TÜRKİYE 40 FATF STANDARDININ 39'UNDA UYUMLU

Türkiye'nin mali istihbarat birimi için kaynakları artırdığına işaret edilen açıklamada, ülkenin üretilen mali istihbaratın kullanımını artırdığı da hatırlatıldı. Açıklamada, Türkiye'nin riskler doğrultusunda daha karmaşık kara para aklanması soruşturmaları ve kovuşturmaları yürüttüğü ifade edilerek, ülkenin terörizmin finansmanına yönelik hedefli mali yaptırımların uygulanmasını geliştirdiği aktarıldı. FATF tarafından 2023 yılında paylaşılan raporda, Türkiye'nin 40 FATF standardının 39'unda uyumlu olduğu bildirilmişti.

FATF NEDİR?

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesinde 1989'da kurulan FATF, kara paranın aklanmasıyla mücadeleye ilişkin tavsiye ve kuralları belirleyen örgüt konumunda bulunuyor. Türkiye'nin 1991'de üye olduğu FATF'nin 37 ülke ve 2 kurumdan oluşan toplamda 39 üyesi mevcut. Kurum, 11 Eylül saldırılarının yaşandığı 2001 yılından bu yana terörün finansmanının kontrolü görevini de yürütüyor.

Bakan Şimşek: Türkiye, FATF'ın gri listesinden çıkıyor

TÜRKİYE İÇİN GRİ LİSTEDEN ÇIKMAK NEDEN ÖNEMLİ?

Türkiye'nin gri listede yer alması, yüksek dış finansman ihtiyacı sürerken büyük bir dezavantaj yaratıyor. Yabancı yatırımcılar ile kredi kuruluşları açısından Türkiye itibar kaybına uğruyor. Dış ticareti ve pazar paylarını da olumsuz etkileyen gri liste, şirketlerin de daha çok denetim ve yükümlülükle karşılaşmasına neden oluyor.

Yatırımcı çekmek ve cari açığı azaltmak isteyen ekonomi yönetimi, Türkiye'nin finansman kaynaklarını olumsuz etkilediği düşünülen gri listeden çıkmak için gayret gösterildiğini vurguluyor. FATF'ın kriterlerine uyumsuz bulunan tek konu için de kripto varlıklara yönelik yasal düzenleme yapılacağını söyleyen Bakan Şimşek'e göre, "siyasi başka türlü mülahazalar olmayacaksa" Türkiye'nin gri listede kalması için sebep kalmayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Türkiye, FATF\'ın gri listesinden çıkıyor
Kaynak: AA
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Ekonomi

Mehmet Şimşek, Türkiye, Finans, Politika, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Türkiye, FATF'ın gri listesinden çıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ümit Demir : Devamli yukselen kur böle birsey gormedim ben..hergün çikarmi durmadan...Allah sonumuzu hayr etsin ne deyim.. 84 4 Yanıtla
  • ramazan yazar: Tayyibin faizi düşürmek için bastırdığı ülkeyi Mehmet Şimşek kurtardı.. Allah razı olsun..o olmasa millet birbirine saldirirdi 24 43 Yanıtla
  • Gursel kalen: Bu çerezi bakan bu işin içinden çıkamaz. Hazinedeki kalan parayı da bu çerez parası yapar gider. 19 3 Yanıtla
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