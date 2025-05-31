Bakan Şimşek ve Kacır yeni yatırım teşvik sistemini değerlendirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Şimşek ve Kacır yeni yatırım teşvik sistemini değerlendirdi

Bakan Şimşek ve Kacır yeni yatırım teşvik sistemini değerlendirdi
31.05.2025 18:53
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Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe giren yeni teşvik sistemini değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yatırım kredilerinde ve makine alımlarında 240 milyon liraya varan teşvik ve nakdi destek sağlanacağını ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise "Üretken sektörlerde yatırıma ve bölgesel kalkınmaya yönelik desteklerimiz güçlenerek devam edecek" dedi.

"Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni teşvik sistemini değerlendirdi.

"YATIRIMLARI HIZLANDIRMAK ÜZERE FİNANSMAN DESTEKLERİ SAĞLAYACAĞIZ"

Yeni yatırım teşvik sisteminin hayırlı olmasını temenni eden Kacır, "Yatırımları hızlandırmak üzere finansman destekleri sağlayacağız. Yatırım kredilerinde 11,5 ila 18,4 puan faiz-kar payı desteği ile yatırım tutarının yüzde 20'sine ve 240 milyon liraya varan teşvikler sunacağız." ifadelerini kullandı. Kacır, yatırımcının finansman yükünün azalacağının ve yatırım iştahının artacağının altını çizerek, yeni teşvik sisteminin daha seçici ve odaklı olacağını vurguladı.

"240 MİLYON LİRAYA VARAN TEŞVİKLER SUNACAĞIZ"

En güçlü destekleri, "Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi" programında sunacaklarına dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti: "Teknolojik Hamle kapsamındaki yüksek katma değerli yatırımlara, Yerel Kalkınma Hamlesi'yle her şehre özgü 4 yatırım konusuna ve stratejik hamle ile belirlenen dış ticaret dengesini iyileştirici yatırımlar ile 'dijital ve yeşil dönüşüm' yatırımlarına ayrıştırıcı teşvikler vereceğiz. Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi kapsamındaki yatırımlar için öz kaynakla yapacakları makine alımlarına, makine bedelinin yüzde 25'ine, yatırım tutarının yüzde 15'ine ve 240 milyon liraya kadar nakdi destek sunacağız. Yeni teşvik sisteminde, yatırıma katkı olarak sunduğumuz kurumlar vergisi indirimi, yatırım tutarının yüzde 20'si ila yüzde 50'si olacak."

Bakan Şimşek ve Kacır yeni yatırım teşvik sistemini değerlendirdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

"İSTİHDAM TEŞVİKLERİNİ DAHA YÜKSEK LİMİTLERDE VE UZUN SÜRELERDE SUNACAĞIZ"

Güncelledikleri Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi doğrultusunda istihdam teşviklerini 6 bölgede kademeli olarak uygulayacaklarını bildiren Kacır, istihdam teşviklerini daha yüksek limitlerde ve daha uzun sürelerde sunacaklarına işaret etti. Kacır, deprem bölgesinde verilecek desteklere de değinerek, "6. Bölge illeri depremden çok yoğun etkilenen 65 ilçe ve Cazibe Merkezleri Programı'ndaki iller en yoğun istihdam teşviklerinden yararlanan yerler olacak. Buralardaki OSB'lerde çalışanların SGK primi işveren paylarını 14 yıl, çalışan paylarını 10 yıl hükümetimiz karşılayacak. İl merkezlerinden ciddi düzeyde daha az gelişmiş olan 289 ilçeye bir ileri bölge teşviki sunarak, kalkınma ve refahı tüm ülkeye daha hızlı yayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"YATIRIMLARI HEDEF SEKTÖRLER BAŞLIĞINDA ADRESLEDİK"

Kapasite fazlası olan sektörlerde verimli olmayacak yatırımları teşvik sisteminden çıkardıklarını vurgulayan Bakan Kacır, yeni teşvik sisteminde destekleyecekleri yatırımları hedef sektörler başlığında adreslediklerini ifade etti. Kacır, programlarda tanımlanmamış sektörler ve ürün gruplarına yönelik yatırımları teşvik etmeyeceklerini bildirerek, şunları kaydetti: "Genel Teşvik Sistemi'ni sonlandırdık. Böylelikle teşvik sistemine dahil etmediğimiz sektörlere ve ürünlere yönelik yatırımlarda kullanılan makine ve teçhizatın gümrük vergisi muafiyetini kaldırdık. Yerli makine üreticilerimizi koruduk. Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi kapsamındaki yatırımlara OSB'lerde oluşturulan rezerv alanlarda, uygun koşullarda yer tahsis edilecek. 1. Bölge'deki (en yüksek sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyindeki illerdeki) makine ve teçhizatın, 4., 5. ve 6. bölgeye taşınması ile gerçekleşen yatırımlar için taşındıkları bölgedeki istihdam teşviklerini uygulayacağız. Böylelikle sanayi tesislerinin özellikle Marmara Bölgesi'nden, Anadolu şehirlerine taşınmasını sağlayacağız. OSB'lerde ve endüstri bölgelerinde gerçekleşen yatırımlara bir üst bölge illerinde uyguladığımız - daha ileri - teşvikleri sunarak planlı sanayileşmeyi destekleyeceğiz. Yeni yatırım teşvik sistemi 31 Aralık 2030 tarihine kadar sürecek."

BAKAN ŞİMŞEK: DESTEKLERİMİZ GÜÇLENEREK DEVAM EDECEK

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabından yeni teşvik sistemine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Daha seçici, odaklı ve etkin yeni Yatırım Teşvik Sistemimiz hayırlı olsun. Üretken sektörlerde yatırıma ve bölgesel kalkınmaya yönelik desteklerimiz güçlenerek devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek ve Kacır yeni yatırım teşvik sistemini değerlendirdi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ NEDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı" ile kalkınma planlarında öngörülen hedefler doğrultusunda üretim ve istihdamın artırılması, Türkiye'nin kritik ihtiyaçlarını karşılayacak, arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığı azaltacak ve uluslararası rekabet gücünü artıracak katma değeri yüksek yatırımların özendirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca, işletmelerin yeşil ve dijital dönüşümlerinin hızlandırılması, uluslararası doğrudan yatırımların artırılması ve bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına yönelik yatırımların desteklenmesi hedefleniyor.

Yeni sistemle finansman ve istihdam destekleri de artacak. Stratejik hamle kapsamında yatırım tutarının yüzde 15'i ve 180 milyon liraya kadar nakdi destekler, yatırım tutarının yüzde 40'ı oranında kurumlar vergisi teşviki verilecek. Yatırımla oluşacak istihdam kapsamında çalışanların sigorta primi işveren payı 8 yıl boyunca karşılanacak. Organize sanayi bölgelerinde oluşturulan rezerv alanlarda uygun koşullarda yer tahsisi imkanı sunulacak. Teknoloji ve yerel kalkınma hamleleri kapsamında yatırım tutarının yüzde 20'si ve 240 milyon liraya kadar nakdi destekler ve yatırım tutarının yüzde 50'si oranında kurumlar vergisi teşviki sağlanacak.

Mehmet Fatih Kacır, Mehmet Şimşek, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek ve Kacır yeni yatırım teşvik sistemini değerlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • 205622:
    müracaat etsek bizde cikarmi gemicik alicaz 18 3 Yanıtla
  • Cengiz Kesici:
    İÇİNİZ DIŞINIZ YALAN.HANGİ AKILLI SİZİN YALANLARINIZA İNANARAK BU ÜLKEYE YATIRIM YAPAR. 17 2 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    yeni teşvik sistemi birinci kuralı akp li olmak 13 2 Yanıtla
  • ayd121212:
    Teşvik verilen şirketlere bakın bakalım kaç tane 35 yaşını dolduran çalışan aldıklarını??? Bakın bakalım 5-10-15 yıldır çalışanların SGK pirimi üzerinden maaşlarının asgari ücretli gösterilip devletten nasıl çaldıklarına bir bakın bakalım, teşvikmiş neyin teşviği adamın 2 fabrikası hala 3. için teşviği alıyor inşaatıda diğer 2 sinin yanına yapıyor!!!! Her ilçeye fabrika kurulmalı OSB lerden vazgeçilmeli!!! sonra nüfus bir bölgede çoğalıyormuş naraları atıyorsunuz napaın millet OSB neredeyse etrafına toplanıyor!!!! En büyük sıkıntı ülkede muhalefet olmaması, olanında hırsızların peşinden koşup hala b planı olmaması…..yatıp kalkıp Ekrem diyorlar bıktık artık gına geldi gerçekle kavga edilmez adam çaldıysa gözyumduysa kes ilişkisini partiden……. 13 2 Yanıtla
  • 205622:
    yanisy anlasilmasin teşvikle i ile gemi değil gemicik alicaz 13 1 Yanıtla
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