Bakan Uraloğlu, Akyazı ile Ankara Arasına 6 Şeritli Otoyol İnşa Edecek - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Uraloğlu, Akyazı ile Ankara Arasına 6 Şeritli Otoyol İnşa Edecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya'da yaptığı açıklamada, Akyazı ile Ankara arasında 6 şeritli Orta Anadolu Otoyolu projesini duyurdu. Toplam 276 kilometre uzunluğunda olacak yol, taşıma kapasitesini artıracak ve afet durumları için alternatif güzergah sağlayacak.

29.11.2024 13:34
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1) BAKAN URALOĞLU: AKYAZI İLE ANKARA ARASINA 6 ŞERİTLİ OTOYOL İNŞA EDECEĞİZ

SAKARYA'da konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Akyazı ile Ankara arasına 6 şeritli Orta Anadolu Otoyolu inşa edileceğini açıklayarak, "Orta Anadolu Otoyolu'nu inşa etmeyi planlıyoruz. Orta Anadolu Otoyolumuzu 225 kilometresi ana gövde, 51 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 276 kilometre uzunluğunda tesis edeceğiz. 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritle trafiğe hizmet vermesini planlıyoruzö dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya Valiliği'ni ziyaret etti. Sakarya Valisi Rahmi Doğan, daire müdürleri ve partililer tarafından karşılanan Bakan Uraloğlu, İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, "AK Parti olarak kimsenin kendilerini hizmet etme yolundan alıkoyamayacağını ifade ederek, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2002 yılından bu yana Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 281 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik. Türkiye'nin en batısından en doğusuna, en kuzeyinden en güneyine kadar, vatandaşımızın ne ihtiyacı varsa karşıladık, karşılıyoruz. Bizi, milletimize hizmet etme yolundan kimse alıkoyamaz. Tüm ülkemizde olduğu gibi Sakarya'da da çok önemli ulaşım ve haberleşme projelerini hayata geçirdik. 2002'de 131 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu, 402,5 kilometreye çıkardık. Yollarının 197 km'si BSK kaplamalı iken toplamda 561,4 km'ye ulaştık. 109 kilometre uzunluğunda tek yol iyileştirmesi yaptık. Akyazı'dan başlayan Kuzey Marmara Otoyolu ile Sakarya'nın ülkemizin en önemli sanayi ve ticaret merkezleri olan İstanbul ve Kocaeli ile olan bağlantısını yüksek standartlı yeni bir yolla güçlendirdikö dedi.

PROJELERDEN BAHSETTİ

Bölgeye yapılan yatırımlardan bahseden Bakan Uraloğlu, "Bugün itibarıyla 18 milyar 247 milyon lira proje bedeliyle; Erenler Otoyol Kavşağı – D100 Bağlantı Yolu ve Kozluk Kavşağı Bölünmüş Yolu, Kaynarca – KarasuKocaali Yolu, Ormanköy – Akyazı – Dokurcun Yolu, D-100 Adapazarı Hanlı Kavşağı – Mekece Devlet Yolu, Mudurnu Deresi Köprüsü Yapımı gibi 9 ayrı karayolu projesine de devam ediyoruz. Özellikle Kaynarca - Karasu - Kocaali Yolu, ülkemizin doğu-batı aksında kilit rol oynayan Karadeniz Sahil Yolu'nu, İstanbul – ŞileAğvaKandıra – Kaynarca Yolu vasıtası ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne ve Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlaması bakımından çok önemli bir proje. İstanbul'dan Karadeniz Sahil Yolu'na ulaşımda D-100 Devlet Yolu'na alternatif oluyor. Her gün ortalama 10 bin 500 aracın geçiş yaptığı güzergahta; bölgede hızla artan sanayi tesislerine, bağlantılı limanlara hızlı ve kolay ulaşım imkanı sunacak, turizm faaliyetlerine katkı sağlayacak. 60,7 km uzunluğunda, 2 gidiş 2 geliş, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında olan projemizde bugüne kadar 54 km'lik kesimi tamamladık. Kalan 6,7 km'lik bölümde çalışmalara süratle devam ediyoruz. 2025 yılı içerisinde projemizin tamamını bitireceğizö diye konuştu.

'AFET VE ACİL DURUMLAR İÇİN İKİNCİ BİR ALTERNATİF YOL İNŞA ETMİŞ OLACAĞIZ'

Sakarya çevreyolu projesini gündemlerine aldıklarını belirten Uraloğlu şunları söyledi:

"Proje iki gidiş iki geliş olmak üzere 6 km anayol ve1,5 km'si bölünmüş yoldan oluşan 12 km yan yol olmak üzere toplam 18 Km uzunluğunda proje ve planlama çalışmalarımız devam ediyor. Yine gündemimiz de olan Orta Anadolu Otoyolu projesi mevcut. Bildiğiniz üzere Kuzey Marmara Otoyolu ile İstanbul-Akyazı arasındaki yoğunluğu rahatlattık. Şimdi de güzergahın Akyazı ile Ankara arasında kalan kesiminde Orta Anadolu Otoyolu'nu inşa etmeyi planlıyoruz. Orta Anadolu Otoyolumuzu 225 kilometresi ana gövde, 51 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 276 kilometre uzunluğunda tesis edeceğiz. 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritle trafiğe hizmet vermesini planlıyoruz. Orta Anadolu Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara- Niğde Otoyolu'na daha hızlı bağlantı tesis edeceğiz. Ayrıca afet ve acil durumlar için ikinci bir alternatif yol inşa etmiş olacağız"

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Bakan Uraloğlu, Akyazı ile Ankara Arasına 6 Şeritli Otoyol İnşa Edecek - Son Dakika

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