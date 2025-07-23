Bakan Uraloğlu duyurdu: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya iniyor

2,5 saatlik Antalya - Alanya otoyolu 36 dakikaya iniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Antalya - Alanya otoyolunun temel atma töreninin 25 Temmuz'da gerçekleşeceğini açıkladı. Antalya - Alanya otoyolundan yılda 17,7 milyar liralık gelir elde edilmesi bekleniyor.

Toplam 122 kilometre uzunluğundaki otoyolun 84 kilometresi ana yol, 38 kilometresi ise bağlantı yollarından oluşacak. Serik Kavşağı'ndan başlayacak olan güzergah, Toros Dağları'nın eteklerinden geçerek Konaklı'nın kuzeyindeki Alanya Batı Kavşağı'nda sona erecek. Otoyol üzerinde 7 kavşak, 5 tünel, 16 viyadük ve 4 hizmet tesisi yer alacak.

800 MİLYON LİRA YAKIT TASARRUFU ELDE EDECEK

Projenin tamamlanmasıyla birlikte yıllık 16,9 milyar lira zaman tasarrufu, 800 milyon lira da yakıt tasarrufu sağlanacak. Ayrıca yılda 47 bin ton karbon salımı da engellenmiş olacak.

YENİ YOL; TURİZM, TARIM VE LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜ DESTEKLEYECEK

Bakan Uraloğlu, yeni otoyolun sadece ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayacağını, aynı zamanda turizm, tarım ve lojistik sektörlerini de destekleyerek bölgenin rekabet gücünü artıracağını vurguladı. Bakan Uraloğlu: "Antalya'nın sebze-meyve üretim merkezleri ile ihracat noktaları arasındaki bağlantı daha verimli hale gelecek" dedi. Otoyol, ilerleyen yıllarda yapılması planlanan Denizli- Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarıyla entegre edilerek İzmir, İstanbul ve Avrupa'ya kadar uzanan kesintisiz bir otoyol ağına bağlanacak. Yaz aylarında yoğun trafik alan yolun yükü bu sayede azalmış olacak.