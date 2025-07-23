Bakan Uraloğlu duyurdu: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya iniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Uraloğlu duyurdu: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya iniyor

Bakan Uraloğlu duyurdu: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya iniyor
23.07.2025 15:21
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Antalya ile Alanya arasındaki ulaşımı devrim niteliğinde kısaltacak otoyol projesi başlıyor. Proje tamamlandığında 2,5 saatlik yol 36 dakikaya inecek, karbon salımı ise yıllık 47 bin ton azalacak. Yılda 17,7 milyar liralık gelir sağlanacak.

2,5 saatlik Antalya - Alanya otoyolu 36 dakikaya iniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Antalya - Alanya otoyolunun temel atma töreninin 25 Temmuz'da gerçekleşeceğini açıkladı. Antalya - Alanya otoyolundan yılda 17,7 milyar liralık gelir elde edilmesi bekleniyor.

Toplam 122 kilometre uzunluğundaki otoyolun 84 kilometresi ana yol, 38 kilometresi ise bağlantı yollarından oluşacak. Serik Kavşağı'ndan başlayacak olan güzergah, Toros Dağları'nın eteklerinden geçerek Konaklı'nın kuzeyindeki Alanya Batı Kavşağı'nda sona erecek. Otoyol üzerinde 7 kavşak, 5 tünel, 16 viyadük ve 4 hizmet tesisi yer alacak.

Bakan Uraloğlu duyurdu: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya iniyor

800 MİLYON LİRA YAKIT TASARRUFU ELDE EDECEK

Projenin tamamlanmasıyla birlikte yıllık 16,9 milyar lira zaman tasarrufu, 800 milyon lira da yakıt tasarrufu sağlanacak. Ayrıca yılda 47 bin ton karbon salımı da engellenmiş olacak.

YENİ YOL; TURİZM, TARIM VE LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜ DESTEKLEYECEK

Bakan Uraloğlu, yeni otoyolun sadece ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayacağını, aynı zamanda turizm, tarım ve lojistik sektörlerini de destekleyerek bölgenin rekabet gücünü artıracağını vurguladı. Bakan Uraloğlu: "Antalya'nın sebze-meyve üretim merkezleri ile ihracat noktaları arasındaki bağlantı daha verimli hale gelecek" dedi. Otoyol, ilerleyen yıllarda yapılması planlanan Denizli- Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarıyla entegre edilerek İzmir, İstanbul ve Avrupa'ya kadar uzanan kesintisiz bir otoyol ağına bağlanacak. Yaz aylarında yoğun trafik alan yolun yükü bu sayede azalmış olacak.

ulaştırma ve altyapı bakanlığı, Ekonomi, Antalya, Alanya, Ulaşım, Üretim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Uraloğlu duyurdu: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya iniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Taylan Özgür:
    HİÇBİRİ ZERRE GÜVEN VERMİYOR LA BU AKPLİLERİN YOLUN SONU UÇURUM OLABİLİR DİKKAT !!! 65 58 Yanıtla
    Oguzz Oguz:
    dürzülerin 80 yılda yapamadığını yapıyor adamlar seni 90 lı yıllara postalamak lazım koçum 3 8
    tolga karabulut:
    oğuz oğuz doğru diyorsun 80 yılda yapamadıgı enflasyonu yaptı satılmadık bir vatandas kaldı maaş 22 kira 25 ver mehteri enayi 8 2
  • kayserili:
    RADAR KOYARSANIZ KAÇA ÇIKAR ACABA 62 17 Yanıtla
  • Hüseyin Ülgülü:
    MİLLETİN DERDİYLE İLGİLENİNNNN 51 19 Yanıtla
    Son Mohikan:
    Olur 23 yıl ilgilendiler de şimdi ilgilenecekler. Dur Daha ihale var bavullar dolsunda. 5 0
  • Son Mohikan:
    Hükümet Yol, Köprü, Tünel Yaptı Diyen Zevzekler... Babaları Hayrınamı, Kendi Paralarıylamı Yaptı 10 Liralık Köprüye 1000 lira Ödediğini Biliyormusun. Hükümette İnşaat Bitmez, Belediyelerde Kaldırım Çalışmaları. Bunu bilmeyecek Kadarmı Saftiriksiniz .??? 20 9 Yanıtla
    Ahmet Mert Soylu:
    Sizinkiler niye her yapılana karşı çıktı? 1 4
  • Mustafa Candan:
    aboww... GGS.. var mı.. geçiş garanti sistemi... :))))) 14 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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