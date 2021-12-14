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Bakan Yardımcısı Büyükdede, Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu Toplantısı'nda konuştu - Son Dakika

Bakan Yardımcısı Büyükdede, Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu Toplantısı'nda konuştu

14.12.2021 16:49
Bakan Yardımcısı Büyükdede, Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu Toplantısı'nda konuştu

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, "Aralık 2021 itibarıyla Ar-Ge ve yenilik ekosistemi bugün 89 teknopark, 1254 Ar-Ge merkezi ve 342 tasarım merkeziyle ilerleme kaydetmiştir.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, "Aralık 2021 itibarıyla Ar-Ge ve yenilik ekosistemi bugün 89 teknopark, 1254 Ar-Ge merkezi ve 342 tasarım merkeziyle ilerleme kaydetmiştir. Bu sayıların önümüzdeki dönemde katlanarak büyümesini bekliyoruz." dedi.

Büyükdede, Samsun Valiliğinin katkılarıyla kentteki bir otelde düzenlenen "Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (SANTEK) Otomotiv, Makine ve Metal Sektör Buluşmaları"nın açılışında yaptığı konuşmada, küresel rekabetin, işletmeleri yeni bilgiler ışığında inovatif ürünlere ve maksimum verim sağlayan üretim yöntemlerine geçmeye zorladığını söyledi.

Bilginin kaynağı olan üniversitelerle sanayi sektörünün bir araya gelerek ortak hareket etmesini önemsediklerini dile getiren Büyükdede, bilim, teknoloji, Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin sürdürülebilir olması adına bilim ve sanayiyi bir araya getiren iş birliği mekanizmalarının etkin şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

Bu çalışmaların en önemlileri arasında bilimsel ve teknoloji çalışmalarının katma değere dönüşeceğine inandıkları SANTEK programının yer aldığını belirten Büyükdede, şöyle devam etti:

"Teorinin pratiğe dönüş sürecini hızlandıran bu iş birliği kapsamında teoriden gelen ham bilginin işlenerek sanayinin verimliliğinin artırılması, Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi, üniversite ve sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi, Ar-Ge ve inovasyon destekleri hakkında paydaşların ve kamunun bilgilendirilmesi ve ulusal, bölgesel ve il bazında çalışma planları oluşturularak gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi hayata geçirilmektedir. Aralık 2021 itibarıyla Ar-Ge ve yenilik ekosistemi bugün 89 teknopark, 1254 Ar-Ge merkezi ve 342 tasarım merkeziyle ilerleme kaydetmiştir. Bu sayıların önümüzdeki dönemde katlanarak büyümesini bekliyoruz."

Büyükdede, Samsun'un iyi bir üretim altyapısı olduğunu ifade ederek, "Samsun organize sanayi bölgeleri, liman ve iyi bir üniversite altyapısı dolayısıyla Karadeniz Bölgesi'nin en gözde sanayi şehirlerinden biri haline gelmiştir. Samsun sanayisi pandemiye rağmen büyümeye devam etmiş. Bölgemizde mevcut beyaz eşya, otomotiv, savunma, makine, metal, plastik, tekstil, orman ürünleri sanayisinin gelişiminin yanında uzay, havacılık, nükleer enerji, raylı sistemler ve gemi inşaatı sanayinde faaliyet gösterecek aktörlerin de sisteme dahil edilmesini arzu ediyoruz." diye konuştu.

Samsun'da dördüncü seviyede SANTEK oluşturulmasının kararlaştırıldığını anlatan Büyükdede, "Bir başka ifadeyle Bakanlığımız tarafından en üst düzeyde desteklenen ikinci ilimiz olmuştur. Bu programın uygulamasında Bakanlığımızın merkezden desteği kadar programın yerel paydaşlarla sahiplenilmesi de büyük önem taşımaktadır. Bu etkinlik Samsun için önemli bir adımdır. Bu yeni yapıyla önümüzdeki süreç içinde Bakanlığımız, sanayinin gelişmiş olduğu illerde doğrudan kurul çalışmalarının aktif parçası haline gelecektir. Bu günden sonra sizlerin de katkılarıyla burada sanayi adına daha büyük gelişmelerin yaşanacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Zülkif Dağlı da Samsun'un sanayi bakımından önünün açık olduğunu belirterek, "Samsun, lokasyon olarak çok iyi konumda. Demir yolları, hava limanı bulunan, kara yolunun çok elverişli olduğu, üç limanı olan, demir yollarının organize sanayi bölgelerine ulaştığı önder illerimizden birisi." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından kamu ve özel sektör temsilcileri sunum yaptı.

Toplantıya, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu da katıldı.

Bakan Yardımcısı Büyükdede, Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu Toplantısı'nda konuştu
Bakan Yardımcısı Büyükdede, Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu Toplantısı'nda konuştu
Bakan Yardımcısı Büyükdede, Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu Toplantısı'nda konuştu
Bakan Yardımcısı Büyükdede, Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu Toplantısı'nda konuştu
Bakan Yardımcısı Büyükdede, Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu Toplantısı'nda konuştu

Araştırma Geliştirme, Aralık, Samsun, Metal, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Yardımcısı Büyükdede, Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu Toplantısı'nda konuştu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bakan Yardımcısı Büyükdede, Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu Toplantısı'nda konuştu - Son Dakika
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