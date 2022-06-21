Bakan Yardımcısı Büyükdede, Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu toplantısına katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Türkiye'de seramik kaplama malzemeleri üreten firmaların 113 ülkeye, seramik sağlık gereçleri üretenlerin ise 95 ülkeye ihracat yaptığını belirterek, "Sektör, 40 bin kişiye doğrudan, 330 bin kişiye de dolaylı istihdam sağlamaktadır." dedi.

Büyükdede, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Sanayi ve Teknoloji

İşbirliği Kurulu (SANTEK) Bilecik Sanayi Vizyon Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, teknolojinin sürekli bir yenilikçi yaklaşım gerektirdiğini; teknolojiyi tasarlayan, üreten, geliştiren işletmeler ile ülkelerin dünyaya istedikleri şekilde yön verebildiklerini söyledi.

Yenilikçi ve bilimin üreticileri üniversiteler ile yeni teknolojilerin ve ekonomik büyümenin yaratıcıları olan sanayi sektörünün bakanlıklarının koordinasyonunda bir araya gelmelerinin ve ortak bir amaç doğrultusunda hareket etmelerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Büyükdede, şöyle devam etti:

"Bakanlığımız tarafından bilim, teknoloji, AR-GE ve inovasyon ekosisteminin sürdürülebilmesi adına bilim ve sanayiyi bir araya getiren iş birliği mekanizmaları geçmiş dönemde olduğu gibi bugün de etkin bir şekilde yürütülmekte ve yenilerine teşvik edilmektedir. Bunu dikkate alarak illerimizin sanayisine, teknolojisine ilişkin politika ve stratejileri belirlemek, sorunlarını tartışmak ve çözüm üretmek amacıyla bakanlığımız taşra teşkilatlarını oluşturan 81 il Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün merkezinde yer aldığı yılda iki defa gerçekleştirilecek Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu oluşturulmuştur. Bilimsel ve teknolojik çalışmaların katma değere dönüşeceğine inandığımız SANTEK çalışma programında teoriden gelen ham bilginin işlenerek sanayide verimliliğin artırılması, AR-GE ve inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi, üniversite sanayi iş birliklerinin güçlendirilmesi, AR-GE ve inovasyon destekleri hakkında paydaşların ve kamuoyunun bilgilendirilmesi, ulusal, bölgesel ve il bazında çalışma planlarının hazırlanarak gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve takibi sağlanmaktadır."

"Türkiye, Avrupa'nın en büyük seramik sağlık gereçleri üreticisi"

Büyükdede, Bilecik ekonomisinde en önemli payın seramik sektörüne ait olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin en eski ve en hızlı ilerleyen sektörlerinden olan seramiğin, kullanılan yeni üretim teknolojileri, modern üretim hatlarıyla ürünlerini geliştirdiğini, seramik kaplama malzemeleri, sağlık gereçleri gibi alt sektörler ile ürün çeşitliliğinin gün geçtikçe arttığını bildiren Büyükdede, şu ifadeleri kullandı:

"Türk seramik sektörünün dünya pazarındaki rekabet gücü çok yüksektir. Bugün seramik kaplama malzemeleri üreten firmalarımız 113 ülkeye, seramik sağlık gereçleri üreten firmalarımız 95 ülkeye ürünlerini ihraç eder duruma gelmişlerdir. Sektör, 40 bin kişiye doğrudan, 330 bin kişiye de dolaylı istihdam sağlamaktadır. 2020 yılı verilerine göre Türkiye 370 milyon metrekare üretimiyle seramik kaplama malzemeleri üretiminde Avrupa'da 2'nci, dünyada da 7'nci büyük üretici ve aynı zamanda Avrupa'nın 3'üncü ve dünyanın 5'inci büyük seramik karo ihracatçısı durumundadır. Büyük oranda yerli girdiler kullanılan sektör, yüksek ihracat rakamları ile ülkemizin rekabet gücüne katkı sağlayan önemli seramik alt sektörlerinden biridir. Ülkemiz, seramik sağlık gereçleri alt sektöründe de yaklaşık 330 bin ton üretimiyle Avrupa'nın en büyük seramik sağlık gereçleri üreticisi, 167 bin ton ihracatı ile de seramik sağlık gereçleri ihracatında miktar olarak Avrupa'da birinci ülke konumundayız."

Bilecik'te sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin sayısının 2017 yılına kadar yaklaşık yüzde 70 artış göstererek 478'e çıktığını aktaran Büyükdede, 30 bin istihdama sahip işletmelerin yurt dışına yaklaşık 1 milyar dolar satış gerçekleştirdiğini kaydetti.

Bakan Yardımcısı Büyükdede'nin konuşmasının ardından üniversite sanayi iş birliği kapsamında 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik ürünler alanında faaliyet gösteren bir fabrikanın genel müdürü Cavit İlker İnan ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cenk Karakurt tarafından protokol imzalandı.

Toplantıya, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Belediye Başkanı Vekili Melek Mızrak Subaşı, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Abdullah Ay, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cenk Karakurt, bazı kaymakamlar ve ilçe belediye başkanları ile Bilecik'te faaliyet gösteren fabrikaların yetkilileri ve iş insanları katıldı.