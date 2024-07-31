Kapalıçarşı'da 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kapalıçarşı'da 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını

Geniş Video İzle

Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri tarafından bu sabah aralarında Koçak Gold'un da bulunduğu 500 Kapalıçarşı kuyumcusuna vergi denetim baskını düzenleniyor. Haberler.com'un yerinde takip ettiği baskın sırasında kuyumcuların KDV oranları ve İBAN hesapları mercek altına alınıyor.

31.07.2024 10:36  Güncelleme: 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçağını önlemek amacıyla firmalara sıkı takip uygularken demir- çelik sektöründe kesilen cezaların ardından sırada kuyumcu ve doktorların olduğu ifade edilmişti.

500 KUYUMCUYA ÇIKARMA

Bu sabah itibarıyla Bakanlık görevlileri tarafından İstanbul Kapalıçarşı'ya kapsamlı bir baskın düzenlendi. Aralarında Koçak Gold'un da bulunduğu 500 kuyumcuya yapılan vergi denetim baskını sırasında yetkililerin gramajları tek tek tartıp fatura ve İBAN işlemlerini mercek altına aldığı ifade ediliyor.

Kapalıçarşı'da aralarında ünlü markaların da bulunduğu 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını

BAZI DÜKKANLAR KEPENK İNDİRDİ

Haberler.com'dan Musa Kara ve Muhammet Yar'ın yerinde takip ettiği baskın sırasında Bakanlık yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, denetim sırasında bazı dükkanların kepenklerini indirdiği de dikkatlerden kaçmadı.

Kapalıçarşı'da aralarında ünlü markaların da bulunduğu 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını

BASKINA ZABITA EKİPLERİ DE KATILDI

Öte yandan Kapalıçarşı'daki baskına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı (İBB) Zabıta ekipleri de katıldı. Görevliler ellerindeki metrelerle ölçüm yaparak dükkanlara işgaliye cezası kesmeye başladı.

Ayrıntılar geliyor...

Kapalıçarşı'da aralarında ünlü markaların da bulunduğu 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını
Kapalıçarşı'da aralarında ünlü markaların da bulunduğu 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını
Kapalıçarşı'da aralarında ünlü markaların da bulunduğu 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını
Kapalıçarşı'da aralarında ünlü markaların da bulunduğu 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını
Kapalıçarşı'da aralarında ünlü markaların da bulunduğu 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını
Kapalıçarşı'da aralarında ünlü markaların da bulunduğu 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını
Kapalıçarşı\'da 500 kuyumcuya Maliye\'den vergi baskını

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kapalıçarşı, Koçak Gold, Maliye, Hukuk, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kapalıçarşı'da 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Tolga Arslanoğlu: 25 yılda yeni mi geldi aklınıza. 174 20 Yanıtla
    Mert Temelli: 25 yıldır olmadı diye daha olmasın mı kafaya bak 64 60 Dadaş 20: kuyruk acısı mi var 33 65 Yazı Yorum..: Ne yapsınlar garibanlar, kasa yeni boşaldı doldurmanın yeni yolları keşfedildi..ama bu şekilde dolarmı? Dolmaz ama gönderilirler.. 39 33 Tolga Arslanoğlu: Yıllardır kuyumcular, fişsiz faturasız çalıştılar. Verdikleri vergileri herkes biliyor. Tabiki de 25 yıldır yapılmadı diye, şimdi de yapılmasın demiyorum . Ancak bir defalık olmamalı, kural olmalı. İnsanımızın kafası, kafa yapısı değişmeli. Fişsiz olursa ne olur dememeli, satıcıda fiş almazsan indirim yaparım dememeli. Bu yüzden diyorum. Yoksa kuyumcu değilim. Ama kafanız farklı olduğu için. Körü körüne savunun siz, hükümetinizi. 33 3
  • Muhammed Kucuk: Cok şükür artık doğru adresleri araştırmaya başladılar. 146 6 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA: Aynen vergiyi zenginden alin , yoksula verin . 135 1 Yanıtla
    alos : tabi canım, yoksul yan gelsin yatsın ama bakımı 10 numara olsun. 6 52
  • Samet Çakır: Geç kalınmış bir uygulama, daha niceleri var 115 6 Yanıtla
  • Sahin Agic: İyi olmuş ülkede deki en önemli eksiklik denetimsizlik olmasi 109 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

11:16 Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz
11:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum
10:37 Kapalıçarşı’da 500 kuyumcuya Maliye’den vergi baskını Kapalıçarşı'da 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını
07:43 Haniye suikastının ardından İsrailli Bakandan skandal yorum Haniye suikastının ardından İsrailli Bakandan skandal yorum
06:47 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran’da öldürüldü Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü
11:28 Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı
11:11 Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler Avrupa, Fenerbahçe’nin Lugano zaferini konuşuyor Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler! Avrupa, Fenerbahçe'nin Lugano zaferini konuşuyor
10:37 Sakın Mourinho duymasın Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio’dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler Sakın Mourinho duymasın! Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio'dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler
10:24 Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı
10:17 Hizbullah’tan Haniye suikastı sonrası intikam sözü: Direnişçilerimizin kararlılığı daha da güçlenecek Hizbullah'tan Haniye suikastı sonrası intikam sözü: Direnişçilerimizin kararlılığı daha da güçlenecek
10:14 Hindistan’da eski kocası tarafından ağaca bağlanan kadın, 40 gün sonra bir çoban tarafından kurtarıldı Hindistan'da eski kocası tarafından ağaca bağlanan kadın, 40 gün sonra bir çoban tarafından kurtarıldı
10:02 Sanat dünyası Genco Erkal’ın ölümüyle yasa boğuldu Sanat dünyası Genco Erkal'ın ölümüyle yasa boğuldu
10:00 Szymanski’nin 903’teki golü her şeyi değiştirdi İşte güncellenen ülke puanı sıralaması Szymanski'nin 90+3'teki golü her şeyi değiştirdi! İşte güncellenen ülke puanı sıralaması
09:48 Kurumlar arasında kriz Valilik sildirdi, belediye yeniden yazdı Kurumlar arasında kriz! Valilik sildirdi, belediye yeniden yazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 11:56:35. #1.11#
SON DAKİKA: Kapalıçarşı'da 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement