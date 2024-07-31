Kapalıçarşı\'da 500 kuyumcuya Maliye\'den vergi baskını

Ekonomi

Husumetlilerini katledip bir kurşun da kafasına sıktı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçağını önlemek amacıyla firmalara sıkı takip uygularken demir- çelik sektöründe kesilen cezaların ardından sırada kuyumcu ve doktorların olduğu ifade edilmişti.

500 KUYUMCUYA ÇIKARMA

Bu sabah itibarıyla Bakanlık görevlileri tarafından İstanbul Kapalıçarşı'ya kapsamlı bir baskın düzenlendi. Aralarında Koçak Gold'un da bulunduğu 500 kuyumcuya yapılan vergi denetim baskını sırasında yetkililerin gramajları tek tek tartıp fatura ve İBAN işlemlerini mercek altına aldığı ifade ediliyor.

BAZI DÜKKANLAR KEPENK İNDİRDİ

Haberler.com'dan Musa Kara ve Muhammet Yar'ın yerinde takip ettiği baskın sırasında Bakanlık yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, denetim sırasında bazı dükkanların kepenklerini indirdiği de dikkatlerden kaçmadı.

BASKINA ZABITA EKİPLERİ DE KATILDI

Öte yandan Kapalıçarşı'daki baskına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı (İBB) Zabıta ekipleri de katıldı. Görevliler ellerindeki metrelerle ölçüm yaparak dükkanlara işgaliye cezası kesmeye başladı.

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