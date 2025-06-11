Balıkesir\'de Emlak Sektörü Güç Birliği

Balıkesir'de emlak ve gayrimenkul sektörü, Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) çatısı altında bir araya gelerek güçlerini birleştirdi.

Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Balıkesir Başkanı Halil Torun, TEDB Balıkesir Şubesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, birliklerinin çok kısa bir sürede Balıkesir'de 222 üyeye çıktığını söyledi. Emlak sektöründe çalışanların bir araya gelmesinin önemine vurgu yapan Torun, "Emlak sektörüyle ilgili bir yasamız olsun istiyoruz. Genel başkanımız Hakan Akçam'la birlikte Ankara'da yasa için bütün mücadelemizi veriyoruz." diye konuştu.

Torun, Kovid-19 ve depremlerin insanların müstakil yaşama özen göstermeye başlamasına neden olduğunu belirterek, "Biz emlak sektörü olarak çok fazla zorluk çektik. Maalesef güven noktasında zafiyetlerin de oluştuğunu gördük artık her şey değişiyor. Türkiye'de dijitalleşme, siteler, tapu, ilanlarla ilgili birçok şeyin değiştiğini görüyoruz. Birçok zorluk çeken sektörümüz TEDB şemsiyesi altında birleşti. İlçelerimizde örgütlenmelerimizi oluşturduk, üye sayımız her geçen gün artıyor. Mesleğimizle ilgili ön yargıların kırılması ve mesleğimizin daha da ilerleyebilmesi için böyle bir birliğe çok ihtiyaç vardı. Daha çok tarla, arsa son zamanlarda tine house, bungalov ve prefabriklerde yaşamak daha da cazip hale geldi. Şu anda köylerde yaşamak artık daha kaliteli bir yaşam biçimiymiş gibi bir algımız var. Balıkesir'in kırsal coğrafyasının geniş olması bu tip yaşama uygun ortamların artmasını sağlıyor. Şehir merkezinde yaşamaya rağmen 10 dakika mesafede kırsal yaşama ulaşabiliyorsunuz. İzmir ve Bursa'nın bize yakın olması, İstanbul'daki hava alanlarına 2,5 saatte erişmemiz, 1915 Çanakkale Köprüsü ve yakın zamanda hayata geçirilecek olan hızlı tren projesiyle kentimiz çok daha değerli hale gelecektir. Balıkesir'de müstakil yaşam anlamında insanlara sunabileceğimiz çok ciddi alternatiflerimiz var" dedi.

Programa, TEDB Balıkesir Başkanvekili Behram Yılmaz ve Başkan Yardımcısı Cüneyt Durmaz ve üyeler katıldı. - BALIKESİR