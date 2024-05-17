Balıkesir'de Nisan Ayında 1.791 Konut Satıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Balıkesir'de Nisan Ayında 1.791 Konut Satıldı

Balıkesir\'de Nisan Ayında 1.791 Konut Satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Balıkesir'de nisan ayında 1.791 konut satışı gerçekleşti. Türkiye genelinde ise nisan ayında toplamda 75.569 konut satıldı. İstanbul, 12.406 konut satışıyla en fazla konut satışı gerçekleşen il olurken, Ankara 6.272 konut satışıyla ikinci sırada yer aldı. Ardahan, Hakkari ve Tunceli ise en az konut satışının olduğu iller oldu.

17.05.2024 15:30
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Balıkesir'de nisan ayında TÜİK verilerine göre bin 791 konut satıldı. Nisan ayında Türkiye genelinde 75 bin 569 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Balıkesir'de nisan ayında bin 791 konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışları nisan ayında bir önceki yılın nisan ayına göre yüzde 11,8 azalarak, 75 bin 569 konut satışı yapıldı.

TÜİK' ten yapılan açıklamanın devamında satış sayılarına göre İstanbul yüzde 11,8 azalarak 12 bin 406 konut satışı ve Ankara, 6 bin 272 konut satışı ve 4 bin 427 konut satışı ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 18 ile Ardahan, 35 ile Hakkari ve 49 ile Tunceli oldu." - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Balıkesir'de Nisan Ayında 1.791 Konut Satıldı - Son Dakika

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