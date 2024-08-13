Balıkesir'de Temmuz Ayında 3 Bin 46 Konut Satıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Balıkesir'de Temmuz Ayında 3 Bin 46 Konut Satıldı

Balıkesir\'de Temmuz Ayında 3 Bin 46 Konut Satıldı

TÜİK verilerine göre Balıkesir'de temmuz ayında 3 bin 46 konut satıldı. Türkiye genelinde ise konut satışları 127 bin 88 olarak gerçekleşti.

13.08.2024 12:27
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Balıkesir'de temmuz ayında TÜİK verilerine göre 3 bin 46 konut satıldı. Temmuz ayında Türkiye genelinde 127 bin 88 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Balıkesir'de temmuz ayında 3 bin 846 konut satıldı. Türkiye genelinde ise konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 artarak 127 bin 88 oldu. TÜİK' ten yapılan açıklamanın devamında satış sayılarına göre İstanbul'da 19 bin 47 konut satışı ve Ankara'da 11 bin 364 satış, Antalya'da 6 bin 659 konut satışı yapıldı. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 77 satış ile Bayburt, Hakkari 77 konut ile Ardahan'da ise 61 satış oldu." - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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