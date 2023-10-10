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Finlandiya ile Estonya arasındaki boru hattı oluşan hasar nedeniyle kapatıldı - Son Dakika

Finlandiya ile Estonya arasındaki boru hattı oluşan hasar nedeniyle kapatıldı

Son Güncelleme: 10.10.2023 19:50

Finlandiya ile Estonya'nın doğal gaz dağıtım şebekelerini birbirine bağlayan boru hattında sızıntı tespit edilmesi nedeniyle hat kapatıldı. Sabotaj iddiaları ortaya atılırken, Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo hatta meydana gelen hasarın büyük olasılıkla dış etkenlerden kaynaklandığını ancak araştırmaların sürdüğünü söyledi.

Finlandiya ile Estonya arasındaki doğal gaz boru hattında sızıntı tespit edildi. Sızıntının basınç düşüklüğüne neden olması nedeniyle iki ülke arasındaki hat tedbir amaçlı kapatıldı. Hatta sabotaj gerçekleştirildiği ihtimali üzerinde durulurken, Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Orpo, Balticconnector doğal gaz boru hattında meydana gelen hasarın büyük olasılıkla dış etkenlerden kaynaklandığını ancak araştırmaların sürdüğünü söyledi.

DERİNLEMESİNE ARAŞTIRILMASI BEKLENİYOR

Başbakan Orpo spekülasyon yapmak için henüz erken olduğunu söyleyerek hasara kimin ya da neyin yol açmış olabileceği konusunda yorum yapmadı. Orpo, olayın derinlemesine araştırılması ve hemen sonuca varılmaması gerektiğinin altını çizdi.

DESTEK MESAJLARI

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gaz boru hattında hasara neden olan dış faaliyet olasılığı endişe vericidir. Baltık Denizi'ndeki kritik altyapının korunmasına ilişkin olarak ortaklarımızla temas halindeyiz. Vakanın soruşturulmasında yardım sağlamaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Estonya Başbakanı Kaja Kallas da X hesabındaki paylaşımında "BalticConnector doğal gaz boru hattı ve Estonya ile Finlandiya arasındaki deniz altı iletişim kablosu bu hafta sonu hasar gördü. Soruşturma Estonya ve Finlandiya arasında yakın işbirliği içinde devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis da "Kritik Baltık Denizi altyapısına yönelik sabotajlar konusunda çok endişeliyiz. Bizi birbirimize bağlayan unsurları korumak için etkili ortak Avrupa Birliği/NATO araçları geliştirmeliyiz. Litvanya, ortaklarımıza gereken her türlü desteği vermeye hazırdır." mesajını paylaştı.

Ticari kullanıma 1 Ocak 2020'de açılan ve arz talep dengesine göre çift yönlü akış sağlanan boru hattıyla günde 7,2 milyon metreküp gaz iletiliyor.

Kaynak: AA

Finlandiya, Litvanya, Estonya, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Finlandiya ile Estonya arasındaki boru hattı oluşan hasar nedeniyle kapatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Finlandiya ile Estonya arasındaki boru hattı oluşan hasar nedeniyle kapatıldı - Son Dakika
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