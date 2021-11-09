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Bankaların yeni promosyon ücretleri belli oldu! Maaşını taşıyan emekliye 2 bin liraya varan ödeme - Son Dakika

Bankaların yeni promosyon ücretleri belli oldu! Maaşını taşıyan emekliye 2 bin liraya varan ödeme

09.11.2021 09:49

Yeni yılın yaklaşmasıyla bankaların promosyon yarışı başladı. Daha önce emekliler için 1.750 lira olan üst limit 2 bin liraya çıkarıldı. İşte banka banka promosyon ücretleri.

Milyonlarca emekli, dul ve yetimi yakından ilgilendiren banka promosyonlarında yılın son kampanyası başladı. Tüm bankalar promosyon ücretlerini güncellerken, bazı özel bankalar daha çok emekli müşteri çekebilmek için üst limiti 2 bin liraya kadar çıkarmış durumda. İşte daha yüksek promosyonu alabilmenin tüyoları...

3 YILDA BİR VERİLİYOR

Posta'da yer alan habere göre; yeni emekli olduysanız, ilk maaşınızı Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) anlaşmalı bulunduğu bankadan aldıktan sonra maaşınızı dilediğiniz bankaya taşıyabilirsiniz. Bu taşıma esnasında bankalar, 3 yıl kendi bankalarıyla çalışmayı kabul etmeniz halinde size promosyon ödemesi yapıyor. Böylelikle ikinci ay maaşınızı bankanızda promosyonlu almış oluyorsunuz. Bu ödeme, aynı bankadayken 3 yıl içinde bir kereye mahsus olarak yapılıyor.

12.5 MİLYON KİŞİ MAAŞ ALIYOR

Emekliler ilk promosyonlarını Mart 2017'den itibaren almaya başlamışlardı. İkinci promosyonlar da 3 yıl sonra yani Mart 2020'den itibaren verilmeye başlandı ve bu süreç devam ediyor. SGK, 5 milyon 964 bini SSK, 1 milyon 654 bini Bağkur, 1 milyon 569 bini Emekli Sandığı statüsünde olmak üzere toplam 9 milyon 187 bin kişiye emekli aylığı ödüyor. Dul ve yetim maaşı alanlarla birlikte bu sayı 12.5 milyonu buluyor. Buradaki potansiyel ise bankaları promosyon konusunda yarışa sokuyor.

TABAN TUTARLAR NE KADAR?

Maaşı 1.500 liraya kadar olan emeklilere 500 lira, 1.500-2.500 lira arasında olana 625 lira, 2 bin 500 lira üstü olana da 750 lira tutarında promosyon ödeniyor. Ancak bunlar taban tutarlar. Yani özel bankalar isterse belirlenenden daha fazla promosyon tutarı verebiliyor.

MAAŞ NASIL TAŞINIR?

Peki, emekliler 3 yıllık süreyi beklemeden yüksek promosyondan nasıl yararlanacak? Emeklinin öncelikle emekli maaşının yattığı bankayı değiştirmesi gerekiyor. Banka değiştirme işlemi kolaylıkla yapılabiliyor. Bankasıyla 3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler veya yeni emekli olanlar, istedikleri bankaya başvurarak promosyon alabiliyor. Bu arada daha iyi bir avantaj çıkarsa 3 yılın dolması da gerekmiyor.

Emekli istediği an diğer bankaya geçebiliyor. Bunun için geçiş yapacağı ve halihazırda maaş aldığı bankaya bildirimde bulunması yeterli. Bildirim, bankaların şubelerinde veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Hemen hesap açılıyor. Emekli mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, kalanını iade ediyor. Yeni geçtiği bankadan da promosyonu peşin alıyor.

HANGİ BANKA NE KADAR VERİYOR?

  • İş Bankası: Yeni kampanya ile 31 Aralık'a kadar emekli maaşını taşıyarak 3 yıl boyunca İş Bankası aracılığıyla almak üzere taahhüt veren emekli müşterilerine 2 bin liraya varan promosyon alma imkanı sunuyor. Buna göre, emekliler 1.500 liradan düşük maaşlar için 1.750 lira, 1.500-2 bin 500 lira arası maaşlar için 1.875 lira ve 2 bin 500 lira ve üzerinde maaşlar için 2 bin lira nakit promosyon ödemesi alıyor.
  • Yapı Kredi: Emeklilerin bir aylık net maaşı 1.500 liraysa 1.300 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira arasındaysa 1.650 lira, 2 bin 500 lira ve üzerindeyse 2 bin lira nakit promosyon ödemesi yapıyor. Kampanya 30 Kasım'a kadar geçerli.
  • Akbank: Banka maaşlara göre 500 lira, 625 lira ve 750 lira promosyona ek olarak sırasıyla 700 lira, 875 lira ve 1.000 lira ödeme yapıyor. Böylece toplamda 1.200 lira, 1.500 lira ve 1.750 lira promosyon imkanı veriyor. Kampanya 30 Kasım'a kadar devam ediyor.
  • ING: 1.500 liraya kadar olan emekli maaşlarına 1.200 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira arasında olanlara 1.500 lira ve 2 bin 500 lira üzerinde emekli maaşı alanlara 1.750 lira promosyon imkanı sunuyor. Kampanya 31 Aralık'a kadar geçerli.
  • TEB: Emekli maaşını bankadan alan ve en az 2 adet otomatik fatura talimatı bulunan müşterilere maaşı 1.500 liraya kadarsa 1.200 lira, 1.500 ile 2 bin 500 lira arasındaysa 1.500 lira, 2 bin 500 liranın üzerindeyse 1.800 lira promosyon ödüyor. Ayrıca bankadan ilk kez kredi kartına başvuran emekli maaş müşterileri de kredi kartlarıyla kampanya kapsamında her ay 100 lira ve üzeri market ve sağlık alışverişinde yüzde 20 indirim, ayda en fazla 50 lira, 6 ay boyunca da en fazla 300 lira indirim kazanıyor. Banka böylece emeklilere 2.100 lira destekte bulunmuş oluyor.
  • Fibabanka: Maaşı 1.500 liraya kadar olana 500 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira olan maaşa 625 lira, 2 bin 500 liranın üzerindeki maaşa da 750 lira promosyon ödüyor.
  • Denizbank: Aylık 1.500 liranın altında maaşa 675 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira maaş alana 850 lira, 2 bin 500 lira maaşın üzerine ise 1.000 lira ödüyor. Kampanya 31 Aralık'a kadar sürüyor.
  • Garanti BBVA: 1.500 liraya kadar emekli maaşı alana 1.250 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira maaşa 1.500 lira, 2 bin 500 liranın üzerinde maaşa ise 1.750 lira nakit promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca 30 Kasım'a kadar emekli maaşını bankaya taşıması için başka emeklileri davet edenler her davet için 250 lira nakit ek promosyon kazanabiliyor.
  • Kuveyt Türk: 1.500 liraya kadar emekli aylığı alanlara 750 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira arasında emekli aylığı olanlara 875 lira, 2 bin 500 lira ve üzeri maaşı bulunanlara ise 1.000 lira promosyon ödemesinde bulunuyor.
  • QNB Finansbank: Maaşı 1.500 liraya kadar olana 750 lira, 1.500 ile 2 bin 500 lira maaş aralığına 875 lira, maaşı 2 bin 500 liranın üstünde olana da 1.000 lira promosyon veriyor. Kampanya 31 Aralık'a kadar geçerli.
Bankaların yeni promosyon ücretleri belli oldu! Maaşını taşıyan emekliye 2 bin liraya varan ödeme

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Son Dakika Ekonomi Bankaların yeni promosyon ücretleri belli oldu! Maaşını taşıyan emekliye 2 bin liraya varan ödeme - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bankaların yeni promosyon ücretleri belli oldu! Maaşını taşıyan emekliye 2 bin liraya varan ödeme - Son Dakika
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