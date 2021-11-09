Bankaların yeni promosyon ücretleri belli oldu! Maaşını taşıyan emekliye 2 bin liraya varan ödeme

Milyonlarca emekli, dul ve yetimi yakından ilgilendiren banka promosyonlarında yılın son kampanyası başladı. Tüm bankalar promosyon ücretlerini güncellerken, bazı özel bankalar daha çok emekli müşteri çekebilmek için üst limiti 2 bin liraya kadar çıkarmış durumda. İşte daha yüksek promosyonu alabilmenin tüyoları...

3 YILDA BİR VERİLİYOR

Posta'da yer alan habere göre; yeni emekli olduysanız, ilk maaşınızı Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) anlaşmalı bulunduğu bankadan aldıktan sonra maaşınızı dilediğiniz bankaya taşıyabilirsiniz. Bu taşıma esnasında bankalar, 3 yıl kendi bankalarıyla çalışmayı kabul etmeniz halinde size promosyon ödemesi yapıyor. Böylelikle ikinci ay maaşınızı bankanızda promosyonlu almış oluyorsunuz. Bu ödeme, aynı bankadayken 3 yıl içinde bir kereye mahsus olarak yapılıyor.

12.5 MİLYON KİŞİ MAAŞ ALIYOR

Emekliler ilk promosyonlarını Mart 2017'den itibaren almaya başlamışlardı. İkinci promosyonlar da 3 yıl sonra yani Mart 2020'den itibaren verilmeye başlandı ve bu süreç devam ediyor. SGK, 5 milyon 964 bini SSK, 1 milyon 654 bini Bağkur, 1 milyon 569 bini Emekli Sandığı statüsünde olmak üzere toplam 9 milyon 187 bin kişiye emekli aylığı ödüyor. Dul ve yetim maaşı alanlarla birlikte bu sayı 12.5 milyonu buluyor. Buradaki potansiyel ise bankaları promosyon konusunda yarışa sokuyor.

TABAN TUTARLAR NE KADAR?

Maaşı 1.500 liraya kadar olan emeklilere 500 lira, 1.500-2.500 lira arasında olana 625 lira, 2 bin 500 lira üstü olana da 750 lira tutarında promosyon ödeniyor. Ancak bunlar taban tutarlar. Yani özel bankalar isterse belirlenenden daha fazla promosyon tutarı verebiliyor.

MAAŞ NASIL TAŞINIR?

Peki, emekliler 3 yıllık süreyi beklemeden yüksek promosyondan nasıl yararlanacak? Emeklinin öncelikle emekli maaşının yattığı bankayı değiştirmesi gerekiyor. Banka değiştirme işlemi kolaylıkla yapılabiliyor. Bankasıyla 3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler veya yeni emekli olanlar, istedikleri bankaya başvurarak promosyon alabiliyor. Bu arada daha iyi bir avantaj çıkarsa 3 yılın dolması da gerekmiyor.

Emekli istediği an diğer bankaya geçebiliyor. Bunun için geçiş yapacağı ve halihazırda maaş aldığı bankaya bildirimde bulunması yeterli. Bildirim, bankaların şubelerinde veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Hemen hesap açılıyor. Emekli mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, kalanını iade ediyor. Yeni geçtiği bankadan da promosyonu peşin alıyor.

HANGİ BANKA NE KADAR VERİYOR?