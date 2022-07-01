Başkan Ergün'den üzüm üreticisine destek

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticisine 24 bin 500 adet üzüm sepeti dağıtım törenine katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Sarıgöl ilçesinde düzenlenecek üzüm sepeti dağıtım töreni öncesi Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan'ı ziyaret etti. Kaymakam Arıkan ile bir süre sohbet eden Ergün daha sonra MHP İlçe Başkanlığını da ziyaret etti. Başkan Ahmet Buldanlı ve partililer tarafından çiçekle karşılanan Başkan Ergün, Cumhur İttifakının 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerinde başarılı olması için yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

AK Parti İlçe Başkanı Nihat Demirci'yi de ziyaret eden Başkan Ergün, birlik ve beraberlik mesajları vererek istişarelerde bulundu. Öte yandan Başkan Ergün Sarıgöl ilçesindeki program öncesi esnafla da bir araya geldi. Esnaf ve vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan Başkan Ergün ve esnafa hayırlı işler ve hayırlı Cuma'lar diledi, sohbet etti.

Başkan Ergün daha sonra sepet dağıtım törenine geçerken, Manisa Büyükşehir Belediyesinin üzüm üreticisine sepet desteği, Sarıgöl ilçesindeki 2450 üzüm üreticisine toplam 24 bin 500 adet sepet dağıtımı ile noktalandı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle üreticilere yapılan destekler nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

10 bin üreticiye 100 bin sepet

Kırsal kalkınmaya yönelik önemli çalışmalar, projeler ve destekler yaptıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, "Haziran ayının ilk haftasından bu yana arkadaşlarımız, ilimiz genelinde üzüm üreticilerimize sepet dağıtımı yapıyor. Bu desteğimiz çerçevesinde 10 bin üreticimize, 3 milyon 200 bin liralık katkıyla tam 100 bin üzüm sepetini teslim etmiş oluyoruz. Tüm ilçelerimize üzüm sepetlerini ulaştırdık ve üreticilerimize dağıtıyoruz. Bugün de Sarıgöl'ümüzde 2.450 üreticimize toplamda 24 bin 500 adet sepetin teslimini yapmak üzere bir araya geldik. 14 Haziran'da Manisa merkezde üzüm sepet dağıtımını başlatmıştık, bugün de Sarıgöl ilçemiz ile çalışmamızı noktalıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

70 milyon TL'lik kaynak

Üretken belediyecilik anlayışıyla üretimin değerini bildiklerini ve bu anlayışla çiftçinin yanında olduklarını ifade eden Başkan Ergün, "Bu çerçevede, tarım ve hayvancılığa sadece bu sene 70 milyon lira gibi rekor bir kaynak ayırdık. Manisa'mızın gözbebeği ve Sultani Üzümün Başkenti olan Sarıgöl ilçemizde de kırsal kalkınmayı desteklemek için birçok proje ürettik. Bu bağlamda Sarıgöl'ümüzde; meyve fidanı, gübre desteği, ana arı ve damızlık koç dağıtımı, damlama sulama tesisi, tarımsal tahmin ve erken uyarı istasyonları, hayvan içme suyu göletleri, taral doldurma yerleri ve sera desteği gibi birbirinden önemli çalışmalar yaptık" dedi.

12 adet dolusavar sistemi kurulacak

Üreticileri korumak adına önemli bir işbirliği projesinin hayata geçeceğini ifade eden Başkan Ergün, "Üreticilerimizi olumsuz hava koşullarından korumak için dolusavar projemizin protokolünü Necati Başkanımızla imzaladık. Büyükşehir Belediyemiz, Sarıgöl Belediyemiz ve Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı işbirliğiyle 10 adet dolusavarı, dolu zararının yoğun olduğu bölgelere kuracağız. 5 milyon TL gibi bedeli olan dolusavarların maliyetinin yarısını Büyükşehir olarak biz karşılayacağız. Manisa Valiliğimiz de 2 adet dolusavar temin ederek projemize destek olacak. Buradan emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

9 bin 300 dekar alan sulanacak

İl genelinde kurak arazileri sulu tarımla buluşturmak için de önemli projeler yürüttüklerini de ifade eden Başkan Ergün, "Sarıgöl ilçemizde de Afşar, Alemşahlı ve Çavuşlar sulama kooperatiflerine 4 adet yeni sondaj desteği sağlayacağız. Bunun da buradan müjdesini veriyorum. Bu desteğimizle 9 bin 300 dekar alanın sulanmasına vesile olacağız. Yaklaşık 3 bin üreticimiz fayda sağlayacak. Hayırlı uğurlu olsun. Üreticilerimize yönelik yeni destek paketlerimizi de bir bir hayata geçiriyoruz. Yüzde 75 büyükşehir belediyemiz hibe desteği olacak şekilde 5'li karışım yem bitkisi tohumu ya da süt otu tohumu müracaatları bugün itibariyle tamamlanıyor. Tohumları, Sonbaharda ekim döneminden önce üreticilerimize teslim etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Yapılacak yeni desteklemeler hakkında da bilgi veren Başkan Ergün, "Zeytin üreticilerimize dağıtacağımız 60 bin adet zeytin kasası için de 7 Temmuz tarihine ihale günü alındı. Allah nasip ederse, hasat sezonu öncesi üreticilerimize zeytin kasalarını teslim edeceğiz. Önümüzdeki sezon için de 150 bin adet meyve fidanı dağıtılması noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Özetle ve değerli vaktinizi çok fazla almadan bu çalışmalarımızı sizlerle paylaşmak istedim. Kırsal kalkınmayı sağlamanın sadece üreticimizi destekleyerek değil, aynı zamanda su kaynaklarını kirlilikten koruyarak, köylerimizin alt ve üst yapısını yenileyerek, ulaşım imkanlarını kolaylaştırarak ve yol ağlarını iyileştirerek mümkün olduğunun da bilincinde bir belediyeyiz" dedi.

Çay deresi üzerine menfez müjdesi

Sarıgöllülere iki müjde vererek sözlerini tamamlayan Başkan Ergün, şunları söyledi: "Allah nasip ederse Sarıgöl Belediyemiz işbirliğiyle ilçemize çok güzel bir meydan kazandıracağız. Ayrıca Konak mahallemiz ile Yukarı Koçaklar ve devamında bulunan mahallelerimizi birbirine bağlamak için Çay Deresi üzerine yerinde dökme menfez yani küçük bir köprü yapacağımızın müjdesini de buradan vermek isterim. Hayırlı uğurlu olsun. Allah'a şükürler olsun, Manisa il genelinde olduğu gibi Sarıgöl'ümüzde de hizmetlerimiz aralıksız devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Sarıgöl ilçemize bugüne kadar ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? Tam tamına 239 milyon lira. Eski parayla 239 trilyon lira. Tabi en önemlisi atık su arıtma tesisi. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için bu tesisi hayata geçiriyoruz. Sarıgöl'ümüzde de çok yakında bu önemli tesisi faaliyete geçiriyoruz. 55 milyon liraya mal olan bu tesisimiz de ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Bu yatırımlarımızla Sarıgöl'ümüzün güzelliğine güzellik kattık. Sözün özü; bizler, hemşerilerimizin ve üretenin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu duygularla üzüm sepeti dağıtım törenimize katılımlarınız nedeniyle bir kez daha hepinize teşekkür ediyorum. Tabi üzüm fiyatları sizin için önemli. AK Parti Milletvekillerimiz, MYK üyelerimiz, il ve ilçe başkanlarımız olarak sizlerin yüzünü güldürecek bir fiyatın açıklanmasının takipçisi olacağız."

Konuşmaların ardından Başkan Ergün, protokol üyeleriyle birlikte 2450 üreticiye sepetlerini teslim etti. Yapılan desteklemeler nedeniyle Başkan Ergün'e teşekkür eden üreticiler, günün anısına hatıra fotoğrafları çektirdi.

Sarıgöl ilçe meydanında düzenlenen törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün yanı sıra Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, MHP MYK Üyesi Ali Uçak, MHP İl Başkanı Murat Öner, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları, Başkan Danışmanları, MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, AK Parti İlçe Başkanı Nihat Demirci, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı. - MANİSA