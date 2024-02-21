Başkent EDAŞ ve Toroslar EDAŞ, Kastamonu, Adana ve Gaziantep\'te hizmetlerini sürdürdü

Ekonomi

Elektrik dağıtım hizmetini dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Başkent EDAŞ ve Toroslar EDAŞ, geçen yıl Kastamonu, Adana ve Gaziantep'te bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini hız kesmeden sürdürdü.

Şirketlerden yapılan açıklamaya göre, sektörde öncü teknolojileri ve insan odaklı çalışma anlayışıyla hareket eden söz konusu dağıtım şirketleri sorumlu oldukları illerde müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımıyla başarılı çalışmalara imza attı.

Başkent EDAŞ, Kastamonu'da hizmet verdiği 4 bin 850 trafo ve 21 bin 915 kilometre hat uzunluğunda kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları yürüttü.

Geçen yıl Kastamonu'da Merkez, Devrekani, Seydiler, Ağlı, Araç, İhsangazi, Çatalzeytin, Bozkurt, İnebolu, Abana, Doğanyurt, Taşköprü, Hanönü, Tosya, Cide, Şenpazar, Azdavay, Pınarbaşı, Daday ve Küre ilçelerinde 2 bin 501 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, bölgede 100 pano ile 125 trafo ve 43 dağıtım merkezini de elden geçirdi.

Şirket, Kastamonu'da 315 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 238 kilometrelik yeni kablo döşedi. Şirket bölgede 4 bin 532 yeni aydınlatma armatürünün montajını ve yeni 205 pano ile 161 trafo ve 10 dağıtım merkezi montajını tamamladı.

Toroslar EDAŞ da Adana'da hizmet verdiği 13 bin 351 trafo ve 37 bin 782 kilometre hat uzunluğunda bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Adana için Çukurova, Seyhan, Sarıçam, Yüreğir, Ceyhan, Yumurtalık, Karaisalı, Karataş, Pozantı, Kozan, İmamoğlu, Aladağ, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli'de 4 bin 946 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Toroslar EDAŞ ekipleri, bölgede 26 pano ile 158 trafo ve 170 dağıtım merkezini de elden geçirdi.

Şirket, Adana'da 1 milyondan fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 6 bin 679 kilometrelik yeni yer altı hattı tesis etti. Ekipler, kentte 7 bin 719 yeni aydınlatma armatürünün montajını ve yeni 432 elektrik panosu ve 188 trafo merkezi montajını yaptı.

Toroslar EDAŞ, Gaziantep'te 10 bin 267 trafo ve 25 bin 17 kilometre hat uzunluğunda bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını yürüttü.

Gaziantep ili Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli, Araban, Yavuzeli, Nizip, Karkamış, Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 5 bin 655 aydınlatma armatürünün bakımı gerçekleştirildi. Bölgede 87 pano ile 74 trafo ve 242 dağıtım merkezi de elden geçirildi.

Toroslar EDAŞ, Gaziantep'te 893 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 6 bin 633 kilometrelik yeni yer altı hattı tesis etti. Kentte 3 bin 740 yeni aydınlatma armatürünün montajını ve yeni 563 elektrik panosu ve 252 trafo merkezi montajı tamamlandı.

Açıklamada, şirketlerin söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile 2023 yılında belirledikleri hedefleri başarıyla gerçekleştirdikleri ve hizmet verdikleri bölgelerde bakım ve yatırım çalışmalarını hız kesmeden sürdürecekleri kaydedildi.