Başkent EDAŞ, Zonguldak'ta Elektrik Dağıtımı İçin Bakım ve Yatırım Çalışmalarını Sürdürdü - Son Dakika
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Ekonomi

Başkent EDAŞ, Zonguldak'ta Elektrik Dağıtımı İçin Bakım ve Yatırım Çalışmalarını Sürdürdü

Başkent EDAŞ, Zonguldak\'ta Elektrik Dağıtımı İçin Bakım ve Yatırım Çalışmalarını Sürdürdü

Başkent EDAŞ, Zonguldak'ta kesintisiz elektrik dağıtımı için 2024 yılının ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini gerçekleştirdi. Şirket, müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımıyla 3 bin 352 trafo ve 16 bin 686 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir enerji sağlamak için çalışmalarını tamamladı. Ayrıca aydınlatma armatürlerinin bakımı, trafo ve dağıtım merkezlerinin tamiri ve hatların bakımı da gerçekleştirildi. Başkent EDAŞ, müşterilere daha iyi hizmet sunmak amacıyla yeni kablo döşeme, aydınlatma armatürü montajı ve elektrik pano montajı gibi çalışmaları da tamamladı. Şirket, müşteri odaklı yaklaşımıyla 7/24 hizmet sunmaya devam ediyor.

30.07.2024 11:46
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Başkent EDAŞ, Zonguldak'ta kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2024 yılının ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Başkent EDAŞ, Zonguldak'ta yılın ilk 6 ayında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde önemli çalışmalara imza attı.

Başkent EDAŞ, Zonguldak'ta hizmet verdiği 3 bin 352 trafo ve 16 bin 686 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Daha aydınlık bir Zonguldak için Merkez, Kozlu, Kilimli, Devrek, Alaplı, Gökçebey, Çaycuma, Ereğli'de 2 bin 577 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, bölgede 63 pano ile 40 trafo ve 80 dağıtım merkezi bakımını tamamladı. Ayrıca kentte 359 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

Şirket, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Zonguldak'ta hizmet verdiği 419 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 7 kilometrelik yeni kablo döşeyen Başkent EDAŞ ekipleri, kentte 155 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 4 elektrik panosu montajı da tamamlandı. Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile Başkent EDAŞ 2024 yılının ilk 6 ayında koymuş olduğu hedefleri gerçekleştirdi.

Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan Başkent EDAŞ, baskentedas.com.tr, Başkent 186 Mobil Uygulaması, 0(312) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve 186 numaralı Müşteri Hattı'ndan tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ediyor.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Toroslar EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Başkent EDAŞ, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bartın, Kastamonu, Zonguldak ve Karabük illerinde faaliyetlerini sürdürüyor. Başkent EDAŞ'ın Zonguldak'ta bakım ve yatırım çalışmaları sürecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Başkent EDAŞ, Zonguldak'ta Elektrik Dağıtımı İçin Bakım ve Yatırım Çalışmalarını Sürdürdü - Son Dakika

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