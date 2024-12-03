Batı Akdeniz'in İhracatı 2,38 Milyar Dolar

Ekonomi

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğine (BAİB) üye firmaların, yılın 11 aylık dönemindeki ihracatı 2 milyar 383 milyon 159 bin dolar olarak gerçekleşti.

BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bölgeden kasımda 202 milyon 49 bin 610 dolarlık yurt dışı satışı yapıldığını belirtti.

Geçen ay en fazla yaş meyve ve sebze sektöründe ihracat yapıldığını aktaran Çavuşoğlu, "Yaş meyve ve sebze sektörü 68 milyon 152 bin 193 dolarla ilk sırada yer aldı. Bu sektörü sırasıyla maden ve metaller, ağaç mamulleri ve orman ürünleri, kimya ile hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörleri takip etti." bilgisini paylaştı.

Kasımda en fazla ihracatın yaklaşık 17 milyon 304 bin dolarla Çin'e yapıldığını ifade eden Çavuşoğlu, ilk 5'te Çin'in ardından sırasıyla Ukrayna, Rusya, Romanya ve ABD'nin yer aldığını bildirdi.

Çavuşoğlu, 11 ayda ise bölgeden bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,80 oranında gerileme ile 2 milyar 383 milyon 159 bin dolarlık ihracat yapıldığını kaydetti.

Yaş meyve ve sebze sektörünün yıl genelindeki rakamlara göre de 718 milyon 192 bin dolarla ilk sırada yer aldığını anlatan Çavuşoğlu, "İkinci sıraya maden metaller, üçüncü sırada ağaç mamulleri ve orman ürünleri, dördüncü sıraya kimyevi maddeler ve üçüncü sıraya da iklimlendirme sektörü yerleşti. Batı Akdeniz'den 11 aylık dönemde en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkelere bakıldığında 221 milyon 640 bin 427 dolarla Almanya birinci oldu. Almanya'yı sırasıyla Çin, Rusya, ABD ve Ukrayna takip etti." ifadelerini kullandı.