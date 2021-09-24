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Batı Akdeniz'in mermeri 78 ülkede alıcı buluyor - Son Dakika

Batı Akdeniz'in mermeri 78 ülkede alıcı buluyor

24.09.2021 11:14
Batı Akdeniz'in mermeri 78 ülkede alıcı buluyor, System.String[]

Türkiye'de en fazla mermer ihracatı yapan 10 il arasında yer alan Antalya, Isparta ve Burdur'dan 78 ülkeye 8 ayda 249 milyon 95 bin dolarlık mermer satışı gerçekleştirildi.

Türkiye'de en fazla mermer ihracatı yapan 10 il arasında yer alan Antalya, Isparta ve Burdur'dan 78 ülkeye 8 ayda 249 milyon 95 bin dolarlık mermer satışı gerçekleştirildi.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, AA muhabirine, bölgenin geçen yıl 1 Ocak - 31 Ağustos'ta 1 milyar 204 milyon 804 bin dolarlık ihracat rakamının bu yıl aynı dönemde yüzde 37,41'lik artışla, 1 milyar 655 milyon 511 bin dolara ulaştığını belirtti.

Bölgeden en fazla ihracatı yapılan sektörün yaş sebze ve meyveden sonra maden ve metaller olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, bu sektörde 8 ayda 329 milyon 220 bin 868 dolarlık ihracat yapıldığını ve bunun 249 milyon 95 bin dolarlık kısmını mermerin oluşturduğunu söyledi.

Çin'e 8 ayda 181 milyon dolarlık ihracat

Bölgenin mermer ihracatıyla ülke ekonomisine önemli katkıda bulunduğunu aktaran Çavuşoğlu, Kovid-19 sürecinde de mermer ihracatında herhangi bir aksamanın olmadığını belirtti. İhracatın katlanarak arttığını kaydeden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Mermer ihracatında geçen yıla göre yüzde 30'luk bir artış var. Türkiye'nin mermer ihracatında bölgemizin çok büyük payı var. En fazla Çin Halk Cumhuriyeti'ne ihracat yapıyoruz. Çin'e bu yıl 8 ayda yaklaşık 181 milyon 11 bin dolarlık bir satış yaptık. Geçen yıl aynı dönemde ise 117 milyon 863 bin dolarlık bir ihracatımız vardı. Çin'in dışında Birleşik Devletler, Birleşik Arap Emirlikleri, Kazakistan, Almanya, Hindistan, Avustralya, İsrail başta olmak üzere 78 ülkeye mermer ihraç ediyoruz."

Bölgenin mermer üretimi konusunda Türkiye'de önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Bölgeden çıkan mermerlerin tamamını Antalya'dan gönderemiyoruz. Buradan İstanbul'a, Ege'ye gönderiyoruz, oradan yurt dışına çıkışlar oluyor." ifadelerini kullandı.

Togo Cumhuriyeti, İhracat, Türkiye, Burdur, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Batı Akdeniz'in mermeri 78 ülkede alıcı buluyor - Son Dakika Ekonomi


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