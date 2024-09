Batı Karadeniz'de Girişimcilik Hamlesi

Ekonomi

Batı Karadeniz'de girişimcilik yolculuğu başladı

Arya Yatırım PLatformu ve Farklabs Kurucusu Ahu Büyükkuşoğlu Serter;

"İçinde en az bir kadın olan girişimlere yatırım yapıyoruz"

"Hedefimiz Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'ne çıkaracak olan takımları bulmak"

KARABÜK - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen "Batı Karadeniz'de Girişimcilik Yolculuğu: Başarı için İlk Adımlar" programı kapsamında Arya Yatırım Platformu ve Karabük Teknokent iş birliği ile Program Tanıtımı ve Startup 101 & Yalın Girişim Semineri Karabük Üniversitesi ev sahipliği ile gerçekleştirildi.

Etkinliğe bölge paydaşlarının yanı sıra Arya Yatırım Platformu ve Farklabs kurucusu, melek yatırımcı, seri girişimci, Fortune Türkiye'nin en güçlü 50 kadınından biri olan Ahu Büyükkuşoğlu Serter ve ekibi de katılım sağladı. Etkinlik; BAKKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Çetinkaya, Karabük Üniversitesi Rektörü ve Karabük Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fatih Kırışık ile Karabük Valisi ve BAKKA Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz'un açılış konuşmaları ile başladı.

Çetinkaya, konuşmasında taş kömürü ve demir-çelik sektörüne bağımlı ekonomik yapıya sahip bölgede sektörel çeşitliliğin sağlanması ve girişimcilik kültürünün geliştirilmesinin bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmadaki önemine vurgu vurgu yaptı. Girişimciliğin geliştirilmesine yönelik BAKKA tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Çetinkaya, bu yıl yürütülecek "Batı Karadeniz'de Girişimcilik Yolculuğu: Başarı için İlk Adımlar" programı ile bölgedeki girişimcilerin ve en az fikir aşamasını tamamlamış girişimci adaylarının eğitim ve mentorluk ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlanmasının amaçlandığını belirterek şöyle dedi:

"Bölgemiz taşkömürü ve demir çelik sektörüne bağımlı bir ekonomik yapıya sahiptir. Örneğin ilimizdeki sigortalı çalışanların Karabük'te yüzde 22'si Zonguldak'ta ise yüzde 9,5'i halen daha ana metal sanayi sektöründe çalışmaktadır. Girişimcilik kültürünün geliştirilmesi, bölgenin sosyal ekonomik kalkınması için kritik öneme sahiptir. Bu sebeple bölgemizde girişimcilik ekosistemini güçlendirmek amacıyla seminerler, eğitimler, mentörlük faaliyetlerinin yanında altyapı ve finansmana erişimi kolaylaştıran birçok çalışmayı da hep beraber yürütüyoruz. Bölgemizde melek yatırımcılık alanında farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik. Mentorluk kariyeri eğitim serisiyle bölgenin insan kaynağı kapasitesini artırarak bir mentör havuzu oluşturduk. Ajansımız öncülüğünde başlatılan kalkınma ajansları Siber Vatan Programının ülke genelinde yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalarımız da devam etmektedir. Bölgede gerçekleştirdiğimiz Karadeniz Siber Güvenlik Zirvesi, Batı Karadeniz startup Bilkent Girişimcilik kampları ve girişimcileri yatırımcıya hazırlama programları da gerçekleştirdiğimiz önemli çalışmalar arasında yer almaktadır. Ayrıca diğer ajanslarla birlikte yürüttüğümüz mesleki girişimcilik yarışmaları ve Teknofest'te üstlendiğimiz etkinlikler ajansımızın girişimcilik ekosistemini güçlendirme konusunda karargahının somut göstergeleridir. Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ajansların genç istihdamı temasında gerçekleştirmiş oldukları faaliyetlerin karşılaştırıldığı yarışmada da bu yıl ajansımız 26 kalkınma ajansı arasına sıyrılarak birinci olmuştur. Bu da ajansımız tarafından doğru adımlar atıldığının bir göstergesi niteliğindedir. Bu yıl da ajansımız ve Arya Yatırım Platformu işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan programla bölgemizdeki girişimcilerin ve fikir aşamasının tamamlamış girişimci adayların farkındalıkları artırılacak eğitim ve mentörlük ihtiyaçlarına katkı sunulacaktır. Böylece girişimcilik ekosisteminin güçlenmesine yeni iş fırsatları oluşturulmasına ve bölgesel kalkınmanın hızlanmasına da katkı sağlanacaktır."

"Bölgedeki gelişmelerin organize edilmesinde BAKKA önemli bir rol oynuyor"

Karabük Üniversitesi Rektörü ve Karabük Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fatih Kırışık da "Girişimciliğin arttırılması, girişimciliğin tabana yayılması, nasıl girişimci olunur sorusuna cevap bulunması ve girişimcilik konusunda önemli, başarılı örneklerin ön plana çıkarılması noktasında bu etkinliğimizin gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan girişimcilik konusunda Batı Karadeniz bölgesindeki gelişmelerin organize edilmesinde, düzenlenmesinde BAKKA'nın oldukça önemli bir rolü oluyor. Kalkınma ajansımızın Batı Karadeniz'in girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesinde önemli bir rol üstlendiğini inşallah bundan sonraki çalışmalarında da çok daha etkili başarılar kazanacağına inanıyoruz. Tabii bugün Karabük Üniversitemiz için son derece önemli bir gün. 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk açılış günündeyiz. İnşallah bu eğitim öğretim yılımızın bizim için son derece büyük başarılara, üstün muvaffakiyetlere, güzel gelişmelere vesile olacak bir yıl olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

"Bölgedeki girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi hedefliyoruz"

Vali Yavuz ise konuşmasında programın sadece bölge için değil aynı zamanda Türkiye genel girişimcilik potansiyelini de artırma yolunda atılmış güçlü bir adım olduğunu belirtti. Günümüzde girişimciliğin kalkınmanın ve ekonomik büyümenin en önemli unsurlarından biri haline geldiğini, Batı Karadeniz'de bu potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Vali Yavuz, program kapsamında gerçekleştirilecek seminerler, eğitimler ve yatırımcı sunumlarının genç girişimcilerin yolunu aydınlatacağını ve onları başarıya ulaştıracak önemli bir rehber olacağını ifade etti. Yavuz şu ifadelere yer verdi:

"Batı Karadeniz sahip olduğu doğal güzellikleri tarımsal zenginliği, sanayi, gücü ve turizm imkanlarıyla bölgenin geleceği için güçlü bir ekonomik ve sosyal kalkınma potansiyelini barındırmaktadır. Bu potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilmesi için girişimcilik, yenilikçilik ve stratejik yatırımlar büyük önem taşımaktadır. Bizler Batı Karadeniz'i bu dinamiklerle buluşturarak bölgemizin bereketli topraklarında sadece mahsullerin değil büyük fikirlerin ve yenilikçi projelerin ve filizleneceği anları, günleri göstermeyi amaçlıyoruz. Mentorluk, inovasyon iş birliğinin bir araya geleceği bu süreçte Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı olarak girişimcilerimize ihtiyaç duydukları destek ve kaynakları sağlayıp bölgedeki girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Program kapsamında gerçekleştirilecek seminerler, eğitimler ve yatırımcı sunumları ile de genç girişimcilerimizin yeni ufukları yelken açmalarına imkan sunmayı amaçlıyoruz. Bu platformda her bir katılımcımızın yeni bir değer her bir fikrin ise Batı Karadeniz'in kalkınma sürecinde önemli bir kilometre taşı oluşturacağına gönülden inanıyorum."

"Doğru kadınlara yatırım yaparsanız sizi düşündüğünüzden çok daha uzağa götürebilirler"

Etkinlik, Ahu Büyükkuşoğlu Serter'in girişimcilik, yatırımcılık, Arya Yatırım Platformu ve Farklabs hakkında bilgi vermesi ve kadın girişimciliği ekosistemi üzerine fikirlerini paylaşması ile devam etti. Serter, "Ben Türkiye'de kimsenin görmediği fırsatları, kimsenin görmediği yetenekleri bulup onlara yatırım yapıp onları dünya çapında başarı hikayesi haline getirmek için yola çıktım. Ben bugün bunun için buradayım. Bu tanıma uyan herhangi bir şirket, herhangi bir insan bulursam bugün bulmam şart değil. Ama bu çalışmalarınızın vesilesiyle bu kişilerle çalışırsan, tanışırsak, biz onlara ekibimizle birlikte yardım edersek, bizim için yaptığımız işin büyük bir kısmı aslında tamamlanmış olur. Ben Kayserili bir ailenin kızıyım. Büyük kız evlat. Otomotiv sanayinde önce yedek parçayla işe başlayan sonra babamdan devralıp o zaman daha ufak bir işken, şimdi Türkiye'nin ilk beş yüzünde TOGG'un arabalarımızın içindeki tüm ön paneli biz yapıyoruz. Bu üst aydınlatma var. Kamera var içinde. Kamera firması bizim yatırım yaptığımız bir şirket. İki sene önce yatırım yaptık. ODTÜ'den iki arkadaş. Türkiye'nin ilk otonom sürüş kamerası yapan fabrika sınıfı onlarla bilişim vadisinde. Biz 7 milyon dolar değerden girdik. Şimdi çıkıyoruz tekrar firmayla. Bir sene önce 28 milyon dolardan değer aldılar. Hedefimiz altmış inşallah. Yani belki firma çok daha kısa bir süre içinde bizim ana aile şirketimizden daha değerli hale gelecek. Onun gibi yetmişten fazla şirket var. Aslında Batı Karadeniz'de duyduğumuz, nasıl dönüşürüz, nasıl dönüşürüz? Sorusu. İşte aslında bu doğru kişileri, doğru işleri bulup onlara yardım ederek dönüşürüz. Her işi kendimiz baştan keşfetmek zorunda değiliz. Her şeyi ben kendim yapayım demek değil. Ama birlikte yapacağımız insanları bulmak. Kayserili olup da bir aile işinde çalışmak çok güzel. Ama çok da kolay bir iş değil. Kadınlarla ilgili ilgim de nedir? Bir kadın olarak özellikle söylediğiniz şeyin doğruluğunun arkasında durabilmek, inandırabilmek daha da zor. Ama şunu da göstermek istedim Arya'yı kurduğumda. Doğru kadınlara yatırım yaparsanız da sizi aslında düşündüğünüzden çok daha uzağa götürebilirler ve Türkiye'de bu kadın potansiyeli var. Arya'da bir gelişme olarak başladı. On iki yıl önce. Allah bana da üç kız çocuğu nasip etti. En küçüğünün ismi de Arya. En önemli burada da yapmak istediğim şey aslında kadınlarımıza da yatırım yapıp onlara da şans tanırsak Türkiye'yi ne kadar ileri götürebileceklerini bir ispatını yapalım dedik. Bugün 20 milyon doların üzerinde yatırım yapan bir de fonumuz oldu. İçinde en az bir kadın olan girişimlere yatırım yapıyoruz. Hepsini aslında bir portföy olarak görmek Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'ne çıkaracak olan takımları bulmak. Onları hep erken aşamada hem biraz daha geç aşamada yatırım yapmak." ifadelerini kullandı.

Programda Arya Yatırım Platformu Operasyon Direktörü Deniz Öztürk tarafından program tanıtımına yönelik sunum gerçekleştirildi. Etkinliğin devamında ise Farklabs Girişimcilik ve İnovasyon Uzmanı Günseli Öneş Startup 101 & Yalın Girişim alanında tecrübelerini aktardı. Daha sonra Arya ve Farklabs Girişimcisi E-DISON AI Kurucu Ortağı Reyhan Eren girişimcilik yolculuğundaki deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. KOSGEB Karabük Müdürü Serhat Saygın ise KOSGEB girişimcilik destekleri hakkında bilgi verdi. B2B görüşmeleri ile etkinlik sonlandırılmıştır.

Programda Ahu Serter ve Deniz Öztürk'e belge ile hediye takdimi yapıldı.