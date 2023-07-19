Batman'da dağdan akan tuzlu su ailelerin geçim kaynağı oldu

Batman'ın Kozluk ilçesinde dağdan doğal olarak akan tuzlu suyu işleyerek kristal tuza dönüştüren 45 haneli Derince köyü sakinlerinden her aile 3 ayda 150 bin lira para kazanıyor. Dedelerinden miras aldığı tuz işlemeciliğini 200 yıldır sürdüren derince köyü sakinleri, yerin altından doğal olarak akan suyu yaklaşık 5 kilometre hortumlarla taşıyıp havuzlarda biriktirerek güneş önünde kurutup kristal tuza dönüştürerek satıp geçimlerini sağlıyorlar. Her aile, bu aşamalar sonrası 3 ayda 150 bin lira kazanıyor.

3 AYDA 150 BİN LİRA KAZANIYORLAR

Tuzlu suyu güneş önünde kurutarak tuza dönüştürdüklerini belirten Abdülkadir Sayın, doğal bir suyu havuzun içinde bir hafta biriktirerek güneş önünde buharlaşmaya bıraktıklarını ve sıcak hava önünde tuza dönüştüğünü söyledi. Gelirlerinin bu olduğunu ifade eden Sayın, "3 ay çalışıyoruz ve buradan elde ettiğimiz tuzları satarak geçimimizi sağlıyoruz. İşçisi olan bir aile bir sezonda yaklaşık 150 bin lira para kazanabiliyor. Bizim köyde yaşayan herkesin geçimi bu tuzdandır. Bu tuz bozulmuyor. Bir çok hastalığa şifadır. Araçlarla götürüp satıyoruz. Hiç elimizde kalmıyor. Hemen satılıyor" dedi.

"200 YILDIR DOĞAL TUZ ÜRETİYORUZ"

Tuz üretimi dedelerinden kendilerine miras kaldığını aktaran Derince köyü Muhtarı Cuma Yüksel, yaz aylarında doğal yollarla elde ettikleri tuzu kış aylarında da satmaya devam ettiklerini kaydetti. Herkesin tuz işiyle uğraştığını dile getiren Yüksel, "Önce dedelerimiz tuz üretimi yapıyordu, şimdi de biz bu işi yapıyoruz. 200 yılı aşkındır bir işi yapıyoruz. Bu tuz doğal bir tuzdur. Peynir, salamura, turşu ve benzeri birçok yemekte bu tuz kullanılıyor. Bu yoldan geçen tırlar buradan alarak batı illerine götürüyor. Adana, Mersin, İzmir ve diğer illere götürülüyor. Çok sağlıklı bir tuzdur. Hiç katkı maddesi içermez. Doğal sudan elde ediyoruz. Ayak mantarlarına ve vücutta bulunan çatlaklıklara çok iyi geliyor" şeklinde konuştu.