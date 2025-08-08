BAYKAR, Anadolu'daki ilk üretim üssünü Samsun'da kuracak

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, BAYKAR'ın Anadolu'daki ilk üretim üssünü Samsun'da kuracağını açıkladı.

Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, BAYKAR'ın dünyanın savunma ve havacılık alanında önemli kuruluşlarından ve Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin mimarı olduğunu belirtti.

"Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı, Samsun'umuzun yüzyılı oluyor." ifadesini kullanan Doğan, şunları kaydetti:

"BAYKAR, Anadolu'daki ilk üretim üssünü 400 dönümlük özel endüstri bölgesi ile Samsun'umuzda kuruyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'a, BAYKAR yöneticileri Haluk ve Selçuk Bayraktar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Mehmet Muş ile emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Ülkemize ve gazi şehir Samsun'umuza hayırlı olsun."