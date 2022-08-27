Bayraktar kardeşler, Rusya'ya SİHA satacaklar mı? Cevapları çok net! - Son Dakika
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Bayraktar kardeşler, Rusya'ya SİHA satacaklar mı? Cevapları çok net!

27.08.2022 15:52

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Rus medyasına röportaj verdi. Rusya'nın savaş halinde olduğu Ukrayna'ya sağladıkları destekle tanınan Bayraktar kardeşler, Moskova'ya SİHA satmayacaklarını açıkladı. Haluk Bayraktar, "Moskova bize ne kadar para teklif ederse etsin onlara satış yapmayız. Şu anda tüm desteğimiz Ukrayna'ya çünkü haksız, saldırgan ve savunulamaz bir saldırıyla karşı karşıyalar." ifadelerini kullandı.

SİHA ve İHA'ların başarısıyla isimlerini dünya çapında duyuran BAYKAR yöneticileri Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar, Rus medyasına bir röportaj verdi. Son olarak Rusya tarafından işgal edilen Ukrayna'ya SİHA hediye etmeleriyle gündeme gelen Bayraktar kardeşler, ülkeler arası ilişkilere de değindi.

UKRAYNA'YA VERDİKLERİ DESTEKLERDEN BAHSETTİLER

Röportajda, Ukraynalılar için Türk dronelarının Rus saldırganlığına karşı direnişin bir sembolü olduğu hatırlatıldı. Ukrayna halkının uğruna şarkılar yazdığı, çocuklarına ismini verdiği Bayraktar artık bir sembol olmuş durumda. Haberde de kardeşlerin Ukrayna'yı açıkça desteklediğine, daha önce Ukrayna'ya İHA bağışlamalarına ve sığınmacılar için maddi yardım yapmalarına değinildi.

Bayraktar'ın Ukraynalılar için bir özgürlük simgesi haline gelmesinin nasıl hissettirdiğini sorusuna Haluk Bayraktar, Ukrayna'nın bağımsızlık mücadelesine destek olmasından gurur duyduğunu söyleyerek yanıt verdi. Selçuk Bayraktar ise Rus işgalini "haksız ve yasa dışı" olarak nitelendirip, Ukraynalıların onurlu bir halk olduğunu belirtti.

Bayraktar kardeşler: Para en önemli şey değil, biz bunu Ukrayna için yapıyoruz
Haluk Bayraktar

"RUS MEDYASINDA BİZİ KARALAYAN YAZILAR ÇIKIYOR"

Bayraktar kardeşler Ukrayna-Rusya savaşının ardından Bayraktar İHA'larına olan ilginin ve satışlarının arttığını belirtti. Bu savaş öncesinde Bayraktarlar Dağlık Karabağ'da Azerbaycan tarafından Ermenistan'a karşı başarıyla kullanılmıştı. Suriye ve Libya'da da, genellikle Rusya'nın desteklediği taraflara karşı kullanılmışlardı. Rusya'nın buna nasıl tepki verdiğini soran gazeteciye Haluk Bayraktar'ın yanıtı şöyle oldu: "Teknoloji geliştiren bir şirketiz. Hedeflerimiz var. Ülkemizin gelişmesine katkı verirken stratejik ortaklarımızı da desteklemeye çalışıyoruz. Teknolojimizi kullanmaları için başkalarına da veriyoruz. Bizim sistemlerimiz Rus hava savunma sistemlerini ve zırhlılarını yok ettiği için Rus medyasında bizi karalayan pek çok yazı çıkıyor. Ama nihayetinde biz teknoloji sağlayan bir şirketiz"

Bayraktar kardeşler: Para en önemli şey değil, biz bunu Ukrayna için yapıyoruz

"MOSKOVA'YA SATIŞ YAPMAYIZ"

Haluk Bayraktar, "Moskova size büyük paralar teklif ederse onlara da Bayraktar satar mısınız?" sorusuna ise dikkat çeken bir yanıt verdi. Bayraktar, "Bizim işimizin temeli hiçbir zaman para ve maddiyat olmadı. Ukrayna ile dostluk ve işbirliğimiz eskiye gidiyor. Gerçek şu ki Moskova bize ne kadar para teklif ederse etsin onlara satış yapmayız. Şu anda tüm desteğimiz Ukrayna'ya çünkü haksız, saldırgan ve savunulamaz bir saldırıyla karşı karşıyalar. Bizim Ukrayna ile işbirliğimize hiçbir şey gölge düşüremez, ne kadar para teklif ederlerse etsinler." ifadelerini kullandı.

Hangi ülkelere satış yapılacağına nasıl karar verdikleri sorusuna Haluk Bayraktar, devletle ortak karar verdiklerini söyledi. Selçuk Bayraktar ise bunun devletin karar vereceği bir konu olduğunu söyleyerek yorum yapmaktan kaçındı.

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Cephe hattındaki şehir: Bahmut Cephe hattındaki şehir: Bahmut Medvedev: 'Kiev NATO'ya katılmaktan vazgeçse bile Rusya operasyonlarını durdurmayacak' Medvedev: 'Kiev NATO'ya katılmaktan vazgeçse bile Rusya operasyonlarını durdurmayacak'
Kaynak: BBC

Haluk Bayraktar, Ukrayna, Rusya, SİHA, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bayraktar kardeşler, Rusya'ya SİHA satacaklar mı? Cevapları çok net! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayraktar kardeşler, Rusya'ya SİHA satacaklar mı? Cevapları çok net! - Son Dakika
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