Bayraktar TB2 SİHA'larıyla ilgili Fransa'dan yeni bir adım! Benzer silahlı insansız hava araçlarının üretilmesi gündemde - Son Dakika

Yerli ve milli üretim olan Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları, tüm dünyada ilgiyle takip ediliyor. Bayraktar TB2, son olarak Ukrayna savaşında Rusya'ya karşı gösterdiği üstün başarılar sayesinde örnek alınan SİHA'lar olarak karşımıza çıktı.

"İLHAM KAYNAĞI"

Fransız haftalık ekonomi dergisi Challenges'te yer alan haberde, Bayraktar TB2 SİHA'ların düşük bütçeli maliyeti ve çatışmalarda sağladığı başarıyla adından söz ettirdiği, Fransız ordusuna benzerlerini üretmeye çalışmakta ilham kaynağı olduğu belirtildi.

Haberde, SİHA'lar hakkında çok sayıda raporun mimarı olan Fransız Senatosu Dışişleri, Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkan Yardımcısı Cedric Perrin'in az sayıdaki üst düzey askeri ekipmana sahip Fransız ordusunun, ülkenin gelecekte yüksek yoğunluklu çatışmalarla karşılaşması durumunda, SiHA'lara ihtiyaç duyacağına ilişkin rapor hazırladığından bahsedildi. Perrin'in bunu askeri makamlara da ilettiği kaydedilen haberde, Fransız ordusunun insansız hava araçları açısından yeterli teknolojiye sahip olmadığına ve bunu üretmeye çalıştığına değinildi.

ÇOK SAYIDA ÜLKE SİHA'LARI ALDI

Polonya, Ukrayna, Fas, Katar, Pakistan dahil 15 ülkenin Türkiye'den SİHA satın aldığı ifade edilen haberde, siber güvenlik uzmanı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü'nden (LREM) milletvekilleri Fabien Gouttefarde ile Thierry Berthier'in 28 Mart'ta Atlantico'ya Fransa'nın SİHA'lara ihtiyacına ilişkin demeç verdikleri hatırlatıldı.

TB2 TARZI SİHA'LAR ÜRETİLMESİ GENİŞÇE ELE ALINDI

Haberde, milletvekillerinin, Fransız ordusuna, " Avrupa Birliği'nin 118 milyon bütçe ayırarak gelecekte üretmeyi planladığı Euro-drone yerine, en az iki yıl içinde, birim başına 5 milyon avroya mal olan TB2 tarzı SİHA'lar üretilmesi" konusunu genişçe ele aldıklarına dikkati çekildi.

ADINA MARŞ YAZILAN TÜRK YAPIMI SİHA

Haberde Ukrayna-Rusya savaşında da Bayraktar TB2 SİHA'ların aktif rol oynadığı, Ukrayna ordusunun satın aldığı 20 kadar TB2 ile Rus ordusuna büyük zayiat verdiği kaydedildi. Ukrayna tarafının Bayraktar TB2'lerle Rus ordusuna ait çok sayıda zırhlı, hava savunma sistemi, helikopter ve iki komuta merkezini imha ettiği bilgisi paylaşılan haberde Ukrayna ordusunun Bayraktar TB2 için özel marş yazıp seslendirdiği aktarıldı. Haberde Bayraktar TB2'lerin 4 lazer güdümlü füze başlığı taşıyabildiği, dayanıklı ve kısa pistlerden bile kolayca havalandığı, Dağlık Karabağ çatışmasında da belirleyici rol oynadığı ifade edildi.