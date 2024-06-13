Bayram tatiliyle otellerin doluluk oranları artacak - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bayram tatiliyle otellerin doluluk oranları artacak

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, bayram tatilinin uzamasının kıyı bölgelerdeki otellerin doluluk oranlarının artmasına önemli katkı sağlayacağını belirtti. Eresin, yerli ve yabancı misafirlerin yoğunlaşmasıyla birlikte yüzde 80'lere yaklaşan doluluk oranlarına ulaşılmasını beklediklerini söyledi. Ayrıca, İstanbul'da yabancı misafirler açısından olumlu bir gidişat olduğunu ve turizm sektörünün hedeflerini yakalamaya odaklandığını ifade etti.

13.06.2024 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, bayram tatilinin uzamasının kıyı bölgelerdeki otellerin doluluk oranlarının artmasına önemli katkı sağlayacağını belirterek, "Kıyılarda yerli ve yabancı misafirlerimizin yoğunlaşmasıyla yüzde 80'lere yaklaşan doluluk oranlarına ulaşılmasını bekliyoruz." dedi.

AA muhabirine açıklama yapan Eresin, her bayram dönemi olduğu gibi bu bayramda da yerli tatilci hareketinin hızlandığını ve hızlanmaya devam edeceğini dile getirerek, sadece yerli misafirler açısından değil yabancı misafirler açısından da daha yoğun bir dönemin başladığını söyledi.

Eresin, tatilin 9 güne çıkarılmasının turizm sektörü açısından memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tatilin uzaması kıyı bölgelerdeki dolulukların artmasına önemli katkı sağlayacaktır. Kıyılarda yerli ve yabancı misafirlerimizin yoğunlaşmasıyla birlikte yüzde 80'lere yaklaşan doluluk oranlarına ulaşılmasını bekliyoruz. Okulların tatile girmesi, üniversite sınavlarının da geride kalması tatil planlarında bir nebze olumlu etki yapacaktır ancak yerli misafirlerimizin tatil sürelerinde önceki yıllara göre kısalmalar olacak diye tahmin ediyoruz."

Anadolu şehirlerine yönelik kültür turizmi turlarında artış öngördüklerine dikkati çeken Eresin, "Ancak Anadolu'ya yapılan ziyaretler turizm amaçlı değil daha çok aile, akraba, memleket ziyaretlerine yönelik olacaktır. İstanbul'u çevreleyen yakın turizm destinasyonlarında da yoğunluk bekliyoruz. Şehir otellerinde yerli misafir açısından her zaman olduğu gibi bu bayram döneminin de sakin geçmesini bekliyoruz." diye konuştu.

"İstanbul'da yabancı misafirler açısından olumlu gidişat var

Eresin, İstanbul'da özellikle mayıs ayı başından bu yana yabancı misafirler açısından olumlu bir gidişatın olduğunu ve Amerika, Almanya, İngiltere, İtalya pazarlarında artış olduğu bilgisini paylaştı.

Körfez ve Orta Doğu'ya ilişkin verilerin düşük olmasını düşündürücü bulduklarını fakat son 1 ayda daha iyi bir trend yakalandığını aktaran Eresin, "Doluluklarımız ilk 3 ayda oldukça yavaş olmuştu. Ancak turizmde mayıs ayı başından itibaren yukarı doğru giden bir trend var. Bunun neticesinde özellikle Orta Doğu'dan gelen turistler açısından bayramla birlikte rakamlarımızın daha iyi olacağını umuyoruz. İstanbul'da haziran ayı otel doluluklarının yüzde 60-65'ler düzeyinde seyretmesini öngörüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Eresin, sektör olarak hedeflerini yakalamaya odaklandıklarını ve bu yılı, geçen yılın üzerinde tamamlamayı amaçladıklarını belirtti.

Her yıl hedeflerinin, bir önceki yılı geçebilmek olduğunu dile getiren Eresin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Turizm barış sektörü. Barış olmayan yerde turistik hareketler bekleyemeyiz. Dünyadaki savaşların sona ermesi turizm hareketlerini ve bizim gelirlerimizi olumlu yönde etkiler. Dolayısıyla en büyük beklentimiz dünyada barışın sağlanması. Şimdiki durumda bütün dünyada olduğu gibi Türkiye içinde turizm hedefleri net kestirilebilir durumda değil. Şaşırtıcı bir şekilde 7 gün kala, 10 gün kala çok uzak destinasyonlardan rezervasyon alabiliyoruz. Biraz son dakika rezervasyonlarına bağlı olarak gelişmeleri izleyeceğiz."

Kaynak: AA

İstanbul, Misafir, Türkiye, Tatil, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bayram tatiliyle otellerin doluluk oranları artacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:19 HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
21:24 G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı
20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 21:41:53. #1.13#
SON DAKİKA: Bayram tatiliyle otellerin doluluk oranları artacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement