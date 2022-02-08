Üye Girişi
Belediyede en düşük maaş 5 bin 55 TL olunca personel başkanı davul zurnayla karşıladı - Son Dakika

Belediyede en düşük maaş 5 bin 55 TL olunca personel başkanı davul zurnayla karşıladı

08.02.2022 11:06

Ankara Gölbaşı Belediyesi çalışanları, en düşük maaşın 5 bin 55 TL'ye yükseltilmesinden duydukları memnuniyeti; Başkan Ramazan Şimşek'i, belediye binasının önünde teşekkür pankartı, davul ve zurna ile karşılayarak gösterdi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, şubat ayı son meclis toplantısında Gölbaşı Belediyesi'nde en düşük işçi maaşının 5 bin 55 TL olduğunu açıklamıştı. Açıklamanın ardından, haftanın ilk iş gününde çalışanlar belediye binası önünde toplandı. Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek'i ellerinde pankartlar ve davul zurna ile karşılayan çalışanlar, Şimşek'e teşekkür etti.

Belediye personeli, en düşük maaşın 5 bin 55 TL olmasının ardından Başkan'ı pankartla karşıladı

"İLÇEYİ AYAKTA TUTAN SİZLERSİNİZ"

Belediye binası önünde belediye çalışanları ile buluşan Şimşek, "Sizler çalışıyorsunuz bizlerde emeğinizin karşılığını veriyoruz. Bu bizim görevimizdir. İlçeyi ayakta tutan sizlersiniz. Temizleyen, onaran, bakan, güzelleştiren ve insanların rahat yaşamasını sağlayan sizleriniz" ifadelerine yer verdi.

Belediye personeli, en düşük maaşın 5 bin 55 TL olmasının ardından Başkan'ı pankartla karşıladı

DAVUL ZURNA EŞLİĞİNDE HALAY

Konuşmanın ardından belediye çalışanları tarafından Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'e plaket ve çiçek takdim edildi. Tören sonrasında çalışanlar davul zurna eşliğinde halay çektiler.

Belediye personeli, en düşük maaşın 5 bin 55 TL olmasının ardından Başkan'ı pankartla karşıladı

YARDIMLARLA 5 BİN 416 TL'YE ÇIKIYOR

Belediye meclisinde yaptığı açıklamada belediye personelinin en düşük maaşının 5 bin 416 TL olacağını belirten Şimşek, "Belediyede çalışan toplamda bin 200 personelimiz var. Belediyemizin imkanları doğrultusunda gece gündüz çalışan kardeşlerimizin yanında olmak için 2 aylık bir çalışmanın sonucunda, bekar düz personel; yemek, yakacak yardımı, ikramiye tutarı, bayram harçlığı, sendika kesintisi sonrasında ele geçen net maaş ortalama tutarı 5 bin 416 TL, bu ücrete dahil olmayan teknik personel farkları, çocuk paraları, öğrenim ödemeleri personelin durumuna göre ayrıca ilave edilecektir. Bu sadece bekar personelimiz için olacak böylelikle belediyemizde en düşük maaş tutarı net 5 bin 55 TL oldu" demişti.

YORUMLAR
500

Gölbaşı Belediyesi, Ramazan Şimşek, Türk Lirası, işçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Belediyede en düşük maaş 5 bin 55 TL olunca personel başkanı davul zurnayla karşıladı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
11:19 Hükümlü uzağa kaçmamış! Evinin havalandırma boşluğunda yakalandı
11:19 Ekrem İmamoğlu, yaz saati uygulamasını elektrik faturaları üzerinden eleştirdi
11:14 A Milli Takım'da Stefan Kuntz'tan iki isme davet geldi!
11:07 Meme kanseriyle savaşan Fulden Uras, ameliyat oldu
11:05 Hırsız soyduğu işyerinin sahibine "hakkını helal et abilerin gülü" diye not bıraktı
11:04 Kızıyla oynayan baba kafasını havaya kaldırınca bilinmeyen cisimle karşılaştı! Gördüklerine inanamadı
11:00 8 Ocak 2022 Salı günü yükselişe geçen dolar 13,65'ten işlem görüyor
11:00 Dünya yıldızı çocuğunun gözü önünde kedisini tekmeledi, o anları gülerek paylaştı
10:52 Profesyonel yılan avcısını 251. kez kobra ısırdı! Ölümden son anda kurtuldu
10:35 Tanju Özcan saat verdi! Öyle bir şey açıklayacağım ki erken seçim olacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 11:27:31. #1.13#
SON DAKİKA: Belediyede en düşük maaş 5 bin 55 TL olunca personel başkanı davul zurnayla karşıladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement