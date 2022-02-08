Belediyede en düşük maaş 5 bin 55 TL olunca personel başkanı davul zurnayla karşıladı

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, şubat ayı son meclis toplantısında Gölbaşı Belediyesi'nde en düşük işçi maaşının 5 bin 55 TL olduğunu açıklamıştı. Açıklamanın ardından, haftanın ilk iş gününde çalışanlar belediye binası önünde toplandı. Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek'i ellerinde pankartlar ve davul zurna ile karşılayan çalışanlar, Şimşek'e teşekkür etti.

"İLÇEYİ AYAKTA TUTAN SİZLERSİNİZ"

Belediye binası önünde belediye çalışanları ile buluşan Şimşek, "Sizler çalışıyorsunuz bizlerde emeğinizin karşılığını veriyoruz. Bu bizim görevimizdir. İlçeyi ayakta tutan sizlersiniz. Temizleyen, onaran, bakan, güzelleştiren ve insanların rahat yaşamasını sağlayan sizleriniz" ifadelerine yer verdi.

DAVUL ZURNA EŞLİĞİNDE HALAY

Konuşmanın ardından belediye çalışanları tarafından Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'e plaket ve çiçek takdim edildi. Tören sonrasında çalışanlar davul zurna eşliğinde halay çektiler.

YARDIMLARLA 5 BİN 416 TL'YE ÇIKIYOR

Belediye meclisinde yaptığı açıklamada belediye personelinin en düşük maaşının 5 bin 416 TL olacağını belirten Şimşek, "Belediyede çalışan toplamda bin 200 personelimiz var. Belediyemizin imkanları doğrultusunda gece gündüz çalışan kardeşlerimizin yanında olmak için 2 aylık bir çalışmanın sonucunda, bekar düz personel; yemek, yakacak yardımı, ikramiye tutarı, bayram harçlığı, sendika kesintisi sonrasında ele geçen net maaş ortalama tutarı 5 bin 416 TL, bu ücrete dahil olmayan teknik personel farkları, çocuk paraları, öğrenim ödemeleri personelin durumuna göre ayrıca ilave edilecektir. Bu sadece bekar personelimiz için olacak böylelikle belediyemizde en düşük maaş tutarı net 5 bin 55 TL oldu" demişti.