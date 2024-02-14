Benzine 1,79 TL zam geliyor

Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarındaki fahiş yükseliş, araç sahiplerine zor günler yaşatırken istasyonlardaki tabela bir kez daha değişecek. Benzine bu gece yarısı 1 lira 79 kuruşluk zam geliyor. Gelen zammın ardından İstanbul'da benzinin litresi 41 lirayı aşacak.

MOTORİNE 2 LİRA 56 KURUŞ ZAM GELMİŞTİ

En son motorine yapılan zamla fiyatlar 2 lira 56 kuruş artmış, İstanbul'da motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 45 TL'yi aşmıştı. Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre bu gece yarısı benzine yansıtılacak 1 lira 79 kuruşluk zamla benzin litre fiyatı İstanbul'da 41 lira 22 kuruşa yükselecek.

BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATI NE KADAR?

İstanbul'da şu an benzinin litresi 39,43 TL, motorinin litresi 44,35 TL, LPG ise ortalama 20 TL'den satılıyor. Akaryakıt fiyatları ilçelere göre farklılık gösterebiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı ortaya çıkıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı bulunuyor. Hesaplanma sonucunda dağıtım firmaları tarafından uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.