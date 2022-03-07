Berat Albayrak kitap çıkarıyor! "Burası Çok Önemli" kitabının konusu ise ekonomi - Son Dakika
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Berat Albayrak kitap çıkarıyor! "Burası Çok Önemli" kitabının konusu ise ekonomi

07.03.2022 12:51

Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak görevinden istifa ettikten sonra uzun süren sessizliğini bozdu. Albayrak'ın "Burası Çok Önemli" adlı kitabı ekonomi hakkında ve bu cuma kitapçılarda satılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettikten sonra pek ortalarda görülmeyen Berat Albayrak'ın kitap çıkaracağı konuşuluyordu. Albayrak, uzun süredir üzerinde çalıştığı kitabını satışa çıkarıyor.

CUMA GÜNÜ SATIŞA ÇIKIYOR

Turkuvaz Kitap tarafından yapılan açıklamada, kitabın cuma günü satışa çıkacağı belirtildi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Berat Albayrak tarafından kaleme alınan 'Burası Çok Önemli!' cuma günü tüm kitapçılarda" denildi.

Berat Albayrak'tan ekonomi kitabı! 'Burası Çok Önemli' adlı eser satışa çıkıyor

Kitabın tanıtım bülteninde şu ifadeler yer aldı:

Şunu çok net bir biçimde ifade edebilirim ki biz köprüyü geçtik.

EVET!

Türkiye Cumhuriyeti olarak biz artık köprüyü geçtik.

Çok da uzun bir süre kalmadı;

2030 yılını dahi bulmadan ekonomik ve refah düzeyi olarak ülke tarihinin en güçlü dönemine gireceğiz...

Kişi başı gelir, cari denge, istihdam ve üretim anlamında dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olma sürecimiz başlayacak.

Tarihten aldığı büyük mirasla...

Üç kıtanın kesişim noktasındaki jeopolitik ve jeostratejik konumuyla...

Özellikle son 20 yıldır konsolide ettiği bölgesel ve küresel tecrübeyle...

Sahip olduğu güçlü liderlikle...

Ulaşımdan savunma sanayiine, ekonomiden enerjiye inşa ettiği sağlam altyapı ve kapasitesiyle...

Türkiye bu tasavvuru ortaya koyabilmeye namzet en önemli ülkelerden biri olacaktır.

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Son Dakika Ekonomi Berat Albayrak kitap çıkarıyor! 'Burası Çok Önemli' kitabının konusu ise ekonomi - Son Dakika


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