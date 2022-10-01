Amik Ovası'nda hasadı süren pamuktan yüksek rekolte beklentisi - Son Dakika
Üye Girişi

Amik Ovası'nda hasadı süren pamuktan yüksek rekolte beklentisi

01.10.2022 12:26

Bereketli topraklara sahip Amik Ovası'nda hasadına başlanan pamukta bu yıl 240 bin ton rekolte hedefleniyor.

Bereketli topraklara sahip Amik Ovası'nda hasadına başlanan pamukta bu yıl 240 bin ton rekolte hedefleniyor.

Bu yıl verimi ve kalitesi yüksek oranda artan pamuk, üreticisinin yüzünü güldürdü.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, AA muhabirine, Türkiye'de pamuk üretiminin yüzde 88'inin Şanlıurfa, Diyarbakır, Aydın, Hatay, Adana ve İzmir'de gerçekleştirildiğini söyledi.

Türkiye'de pamuk üretiminde Hatay'ın yüzde 10'luk bir paya sahip olduğunu aktaran Çolakoğlu, bu yıl iklim şartlarının elverişli gitmesinin pamuktaki verimi de artırdığını belirtti.

Çolakoğlu, pamuk üretiminin daha çok Amik Ovası'nda toprakları bulunan Kırıkhan, Hassa, Belen, Reyhanlı, Kumlu, Antakya ve Altınözü ilçelerinde yapıldığını dile getirdi.

"İklim şartlarının iyi gitmesi verimi de artırdı"

Ülkenin stratejik ürünlerinden pamuğun hasadının devam ettiğini vurgulayan Çolakoğlu, şöyle konuştu:

"İlimizdeki pamuk bu sene çok verimli. 2021'de 389 bin dekar alanda 200 bin ton bir pamuk üretimimiz vardı. Bu yıl 240 bin dekar alanda pamuk ekimi yapıldı. Buradan da beklediğimiz rekolte 240 bin ton civarındadır. Pamuğun bu sene verimi çok iyi. İklim şartlarının iyi gitmesi verimi de artırırdı. Bu da çiftçimizin yüzünü güldürüyor."

Çolakoğlu, Hatay'da pamuk hasadının yüzde 80'inin makinelerle, geri kalanının ise elle hasat edildiğini dile getirdi.

Pamuğun daha sonra il genelindeki 76 çırçır fabrikasına gönderildiğini aktaran Çolakoğlu, üreticinin pamukları daha çok iplik fabrikalarına sattığını söyledi.

Defne Ziraat Odası Başkanı ve aynı zamanda pamuk üreticisi Sedat Duran da yaklaşık 1000 dönüme pamuk ekimi yaptığını belirtti.

Bu yıl pamuğun verimliliği ve kalitesi açısından geçen sezona göre daha iyi bir dönem geçirdiklerini anlatan Duran, şunları kaydetti:

"Geçen sene pamukta dönümüne 500-550 kilogram arasında verim alıyorduk. Bu yıl 600-650 kilogramları bulmasını bekliyoruz. Mevsimsel olarak yağmurların zamanında yağması ve hava sıcaklıklarının da iyi gitmesinden dolayı verimde yaklaşık yüzde 15 artış sağladık."

YORUMLAR
500
Hatay'da kaçak balık avlayan 3 kişiye 10 bin 500 lira ceza kesildi Hatay'da kaçak balık avlayan 3 kişiye 10 bin 500 lira ceza kesildi Hatay'da gümrük kaçağı 435 kilogram tütün ele geçirildi Hatay'da gümrük kaçağı 435 kilogram tütün ele geçirildi Hatay'da iş makinelerinden akaryakıt çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı Hatay'da iş makinelerinden akaryakıt çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA

Amik Ovası, İzmir, Hatay, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Amik Ovası'nda hasadı süren pamuktan yüksek rekolte beklentisi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:21 Kasımpaşa, sahasında Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti! Galibiyet golü Bersant Celina'dan geldi
19:06 Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup etti
18:58 Adana Demirspor-Galatasaray karşılaşmasında ilk 11'ler netleşti
18:38 Mehmetçik Katar yolcusu! Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Başkanlığı'na sunuldu
18:13 Alkole yeni zam! 100'lük rakının fiyatı 500 lirayı geçti
17:29 Bağdat Caddesi'nde parti otobüsüyle gezen Muharrem İnce'ye polis engeli! İnce, "Evrak vermiyorum, istediğim zaman geçerim" diyerek isyan etti
17:15 Beşiktaş'ta sözleşme krizi sona erdi! Ersin Destanoğlu ile 4 yıllık yeni mukavele imzalandı
16:41 Londra derbisinde zafer Arsenal'in! Tottenham'ı 3 golle deviren Topçular, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı
16:39 Seyircilere el salladı, dans etti! Tesla'nın ürettiği insansı robot Optimus, dünyaya tanıtıldı
15:45 Kendilerini kargo çalışanı olarak tanıtan dolandırıcılar, 80 yaşındaki kadına 3 milyon liralık senet imzalattılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2022 19:28:43. #1.13#
SON DAKİKA: Amik Ovası'nda hasadı süren pamuktan yüksek rekolte beklentisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement