Besa Holding tarafından yapılan Ankara Üniversitesi Kızılcahamam Sağlık Hizmetleri MYO Ayşe Bezci Yerleşkesi açıldı

Besa Holding tarafından yaptırılan Ankara Üniversitesi Kızılcahamam Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) Ayşe Bezci Yerleşkesi törenle açıldı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Besa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci, kurucu başkanı olduğu Çamlıdere Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı (ESYAV) aracılığıyla, 35 yılda 20 bine yakın Kızılcahamam ve Çamlıdereli gence burs verilmesine öncülük ederken, memleketi Kızılcahamam'a yatırımlarına devam ediyor.

Bu kapsamda Besa Holding tarafından yaptırılan Ankara Üniversitesi Kızılcahamam Sağlık Hizmetleri MYO Ayşe Bezci Yerleşke binası, düzenlenen törenle hizmete alındı.

Açıklamada, törende yaptığı konuşmasına yer verilen Salih Bezci, merhum babası Durali Bezci'nin sürekli Kızılcahamam'ı anlattığını, her şeyden çok memleketine önem verilmesini istediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ben de babamın yolundan gittim, memleketim Kızılcahamam aklımın her zaman bir köşesinde yer aldı. Sizlerin de bildiği gibi oldukça yoksul bir aileden bugünlere geldik. Babam rahmetli Durali Bezci ve annem Ayşe Bezci büyük sıkıntılarla bizlerin eğitim görmesini sağladı. Kimi zaman amelelikle, kimi zaman inşaatlarda çalışarak sadece bizlerin iyi eğitim alması için varını yoğunu sarf etti. Biz de bu vefakar anne babanın emeklerini boşa çıkarmamak için gece gündüz çalıştık ve Allah'a bin şükür bugünlere geldik."

Bezci, Ankara Demetevler'de Durali Bezci Okulu ile başlayan eğitim yatırımlarının Kızılcahamam ile devam ettiğini kaydederek, "Bugün burada sizlerin huzurunda benim için belki de her şeyden daha önemli ve anlamlı olan bir açılış gerçekleştiriyoruz. Keşke onlar da sağ olsa ve bugünleri görsellerdi." değerlendirmesinde bulundu.

"Eğitime ve gençlere desteğe devam edeceğiz"

Besa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bezci, her zaman Kızılcahamam'ın gelişimi için daha farklı ne yapabileceğini düşündüğünü kaydederek, buradan ülkenin geleceğini belirleyecek başarılı gençlerin çıkması için eğitim yatırımlarına önem verdiklerini ve bundan sonra da vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Bugüne kadar burs verdikleri 20 bine yakın Kızılcahamam ve Çamlıdereli gencin en büyük gurur kaynakları olduğunu anlatan Bezci, o gençlerin başarılarından bahsetti.

"Bir derslik açmak bir hapishane kapatmak demektir"

Salih Bezci, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın katkılarıyla meslek yüksekokuluna yeni bir bina kazandırdıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kendilerine özellikle katkıları nedeniyle teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli gündeme getirdiği 'Türkiye Yüzyılı' hedefi için hepimiz çok daha fazla çalışmalı, eğitime her zamankinden fazla önem vermeliyiz. Çünkü bir derslik açmak bir hapishane kapatmak demektir. Elimizdeki kaynaklar, ülkemizin genç nüfus potansiyeli çok büyük başarılara imza atacağımızın kanıtı. Kızılcahamam ve ülkemiz için elimizden geldiği kadar hayır çalışmalarına devam edeceğiz. İlçemiz kaynakları, doğası, çalışkan insanları ile her şeyin en iyisine layık."

Açılış törenine AK Parti Ankara milletvekilleri Lütfiye Selva Çam, Zeynep Yıldız ve Zehranur Aydemir, Kızılcahamam Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu ile Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar katıldı.