Üye Girişi
Bilecik'te yetiştirilen "Osmaneli ayvası"nda hasat başladı - Son Dakika

Bilecik'te yetiştirilen "Osmaneli ayvası"nda hasat başladı

13.11.2021 11:05
Bilecik'te yetiştirilen "Osmaneli ayvası"nda hasat başladı

Sakarya Nehri'nden beslenen verimli topraklarında pek çok sebze ve meyvenin yetiştirildiği Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ayva üreticileri hasat telaşı yaşıyor.

Sakarya Nehri'nden beslenen verimli topraklarında pek çok sebze ve meyvenin yetiştirildiği Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ayva üreticileri hasat telaşı yaşıyor.

Evliya Çelebi'nin, seyahatnamesinde, "Birer buçuk okka gelir sulu ayvası olur ki yeryüzünde benzeri yoktur. Ayva tatlısı, ayva reçeli dahi dünyanın övgüsünü kazanmıştır." sözleriyle anlattığı Osmaneli ayvasında bu yıl yüksek rekolte bekleniyor.

Sabah erken saatlerde bahçelerine gelen üreticiler, dalından özenle topladıkları ürünlerini kasalayarak satışa gönderiyor. Kimi üreticiler de ürünlerini buzhanelerde beklemeye alıyor.

Osmaneli Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Kurucular Kurulu Başkanı Ertuğrul Ünver, AA muhabirine, ayvanın çok hassas bir bitki olduğunu söyledi.

Ayvada üretimi fazla olanların ürünlerini nisan ve mayıs aylarına kadar depolarda beklettiğini belirten Ünver, "Bu sene hasat bol. Girdiler yüksek olduğu için biraz üreticiler dertli. Ne kadar da olsa yine 3-5 kuruş kalıyor. İşsiz olan vatandaşlarımıza da iş veriyoruz. Osmaneli'nde aşağı yukarı 1000 kişi ayva hasadı yapıyor. Ekonomiye böyle bir katkımız da var." diye konuştu.

Ayvaların genellikle Manisa, İzmir, Eskişehir, İstanbul ve Ankara'ya gönderildiğini ifade eden Ünver, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz bölgesindeki illerimize de ayvalarımız çok gidiyor. Türkiye'nin her tarafına Osmaneli'nden ayva gider." dedi.

"Çok lezzetli bir aroması var"

Ünver, Osmaneli ayvasının geçmişinin Osmanlı Devleti'ne dayandığını dile getirerek, "Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde dahi yeri var. Şifalı olduğu yazılıyor. Aroması çok güzel. Bizim ayvamızdan yiyen elma yemeyi bırakıyor. Çok lezzetli bir aroması var." ifadelerini kullandı.

Bölgede her sezon yaklaşık 8 bin ton ayva hasadı yapıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Ayva arazideyken 2,5-3 liraya tüccar alıyor. Tüccar da kilogram başına en az 1 lira masraf yapıyor. Hasadı tüccar yaptırıyor. Bütün masrafları tüccar karşılıyor. Ayvanın maliyeti 4-5 lirayı buluyor."

"Fiyatları uygun"

Ayva almak için Manisa'dan gelen tüccar Alihan Geçici de 7 yıldır bölgeden ayva alarak sattığını söyledi.

Ayvaların çok lezzetli olduğunu dile getiren Geçici, "Ayvanın aynı zamanda görüntüsü güzel. Fiyatları uygun. Buradan alarak soğuk hava deposuna koyuyoruz. 2-3 ay sonra satışa çıkarıyoruz. Halka sunuyoruz. Ayvanın kalitesi gayet güzel. Müstahsillerden gayet memnunuz. Ayvaları hem iç piyasaya hem de ihracata veriyoruz. İhracat Avrupa ülkeleri ağırlıklı oluyor. En son bir tır İsrail'e, bir tır Rusya'ya gönderdik." diye konuştu.

Yaklaşık 20 yıldır ayva üretimi yapan Kadir Yıldız da ayvada verimin iyi olduğunu ifade etti.

Bilecik'te yetiştirilen Osmaneli ayvası nda hasat başladı
Bilecik'te yetiştirilen Osmaneli ayvası nda hasat başladı
Bilecik'te yetiştirilen Osmaneli ayvası nda hasat başladı
Bilecik'te yetiştirilen Osmaneli ayvası nda hasat başladı
Bilecik'te yetiştirilen Osmaneli ayvası nda hasat başladı

Osmaneli, Türkiye, Bilecik, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bilecik'te yetiştirilen 'Osmaneli ayvası'nda hasat başladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Elon Musk'ın iş görüşmesinde sorduğu soru ortaya çıktı 11:20 Elon Musk'ın iş görüşmesinde sorduğu soru ortaya çıktı Survivor eski yarışmacıları Aleyna Çalışkan ile Batuhan Karacakaya samimi şekilde görüntülendi 10:58 Survivor eski yarışmacıları Aleyna Çalışkan ile Batuhan Karacakaya samimi şekilde görüntülendi İki kadının hayatını kaybettiği feci kazanın en net görüntüleri ortaya çıktı 10:27 İki kadının hayatını kaybettiği feci kazanın en net görüntüleri ortaya çıktı
Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor 10:24 Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış 09:58 Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış Fay hattı sayısı yükseldi! İşte deprem riski altındaki 24 ilimiz 09:09 Fay hattı sayısı yükseldi! İşte deprem riski altındaki 24 ilimiz
SP lideri Karamollaoğlu, 08:56 SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz Ali Babacan, doların 10 lirayı geçmesinden sonra Erdoğan'ın eski sözlerini gündeme getirdi: Kahroluyorum 23:29 Ali Babacan, doların 10 lirayı geçmesinden sonra Erdoğan'ın eski sözlerini gündeme getirdi: Kahroluyorum

Son Dakika Haberleri
11:21 AK Partili Metin Külünk: CHP ve bileşenleri, Sykes-Picot'a gönüllü olarak "Evet" dedi
11:19 Elon Musk'ın iş görüşmesinde sorduğu soru ortaya çıktı
11:09 Sosyal medya paylaşımı kafa karıştırdı! Demet Akalın hamile mi?
10:57 Survivor eski yarışmacıları Aleyna Çalışkan ile Batuhan Karacakaya samimi şekilde görüntülendi
10:52 AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama
10:26 İki kadının hayatını kaybettiği feci kazanın en net görüntüleri ortaya çıktı
10:25 Ali Koç istedi, Vitor Pereira sistemi yeniden gözden geçirecek
10:24 Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor
09:59 Acımasız işkencelerle bilinen eski asker, tavan arasında bulundu
09:57 Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış
AK Partili Metin Külünk: CHP ve bileşenleri, Sykes-Picot'a gönüllü olarak "Evet" dedi AK Partili Metin Külünk: CHP ve bileşenleri, Sykes-Picot'a gönüllü olarak "Evet" dedi         
11:21
Sosyal medya paylaşımı kafa karıştırdı! Demet Akalın hamile mi? Sosyal medya paylaşımı kafa karıştırdı! Demet Akalın hamile mi?         
11:10
AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama         
10:53
Ali Koç istedi, Vitor Pereira sistemi yeniden gözden geçirecek Ali Koç istedi, Vitor Pereira sistemi yeniden gözden geçirecek         
10:26
Acımasız işkencelerle bilinen eski asker, tavan arasında bulundu Acımasız işkencelerle bilinen eski asker, tavan arasında bulundu         
09:59
Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı         
09:35
Yalancı dizisi ekranlara veda ediyor Yalancı dizisi ekranlara veda ediyor         
09:05
Meksika'da dehşete düşüren cinayet! Aracın bagajında bulunan 2 kadın yakılarak öldürüldü Meksika'da dehşete düşüren cinayet! Aracın bagajında bulunan 2 kadın yakılarak öldürüldü         
00:29
Dolar tüm zamanların rekorunu kırarak 10 lirayı geçti, Yiğit Bulut'un sözleri tekrar gündem oldu Dolar tüm zamanların rekorunu kırarak 10 lirayı geçti, Yiğit Bulut'un sözleri tekrar gündem oldu         
22:24
Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü         
21:46
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ün paylaşımı takım arkadaşlarının yorum yağmuruna tutuldu Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ün paylaşımı takım arkadaşlarının yorum yağmuruna tutuldu         
21:02
Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı         
20:28
8 aylık hamile kadın doğal gaz borusuna asılı bulundu! Çocuğunun sözleri dehşete düşürdü: Babam salıncağımı kesti, annem böyle oldu 8 aylık hamile kadın doğal gaz borusuna asılı bulundu! Çocuğunun sözleri dehşete düşürdü: Babam salıncağımı kesti, annem böyle oldu         
18:27
Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi         
17:19
Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor         
14:31
Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı         
13:51
Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti         
12:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2021 11:28:52. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecik'te yetiştirilen "Osmaneli ayvası"nda hasat başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement