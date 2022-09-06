11 projeyle, 2 bin 561 çiftçiye destek sağlandı - Son Dakika
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11 projeyle, 2 bin 561 çiftçiye destek sağlandı

06.09.2022 12:08
11 projeyle, 2 bin 561 çiftçiye destek sağlandı

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, kentte yürütülen tarım yatırımları ve projeleri değerlendirme toplantısında, yılın ilk 6 ayında hayata geçirdikleri 11 projeyle il genelinde toplamda 2 bin 561 çiftçiye destek sağladıklarını ifade ederek, "Toplamda 3 milyon 941 bin 716 TL bütçeli...

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, kentte yürütülen tarım yatırımları ve projeleri değerlendirme toplantısında, yılın ilk 6 ayında hayata geçirdikleri 11 projeyle il genelinde toplamda 2 bin 561 çiftçiye destek sağladıklarını ifade ederek, "Toplamda 3 milyon 941 bin 716 TL bütçeli projelerimizle çiftçilerimizin yanında olduk" dedi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında Bilecik'teki tarım yatırımları ve projeleri değerlendirme toplantısı düzenlendi. Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, Tarım İl Müdürü Necmettin Yoldaş ve kurum yetkililerin hazır bulunduğu toplantıda Vali Kızılkaya çalışmalar hakkında brifing aldı.

Yılın ilk 6 ayında Bilecik Valiliği, İl Özel İdaresi, Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve bir kalkınma ajansı destekli toplamda 11 projenin hayata geçirildiği açıklandı. Bilecik tarımını geliştirmek için desteklenen 11 projenin içerisinde; Tarımla El Ele Mutlu Geleceğe Projesi, Yağlık Ayçiçeği Üretimimi Arttırma Projesi, Çilek Üretimini Geliştirme Projesi, Arıcılığı Geliştirme ve Modern Arıcılık Projesi, Ahududu Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi, Ceviz Yetiştiriciliğini Yaygınlaştırma Projesi, Trabzon Hurması Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi, Çayır Tırtılı ile Mücadele Projesi, Tarlada Nohut Nadası Unut Projesi, Dane Mısır Üretimini Yaygınlaştırma Projesi ve Çayır Mera Islah Projesi'nin yer aldığı belirtildi.

13 proje daha hazırlanma aşamasında

Ayrıca yine Çukurören Biberi Kurutma Tesisi Projesi ve Osmaneli Yaylaları Sulanıyor Tarımsal Üretim Katlanıyor Projesi'nin ihale aşamasında olduğu ve yakın zamanda tamamlanarak hayata geçirileceği açıklandı. Diğer yandan 13 projenin daha hazırlanma aşamasında olduğu ve önümüzdeki aylarda uygulanmaya başlanacağı yapılan açıklamada yer aldı.

"3 milyon 941 bin 716 TL bütçeli projelerimizle çiftçilerimizin yanında olduk"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Kızılkaya, devletin tüm imkanlarıyla üreticilerin her zaman yanında olduğunu vurgulayarak, "Bilecik'imizin adına yakışır şekilde yılın ilk 6 ayında hayata geçirdiğimiz 11 projeyle il genelinde toplamda 2 bin 561 çiftçiye destek sağlayarak Bilecik'imizin tarımını geliştirmeye ve desteklemeye çalıştık. Toplamda 3 milyon 941 bin 716 TL bütçeli projelerimizle çiftçilerimizin yanında olduk" ifadelerine yer verdi.

"2022 yılı içerisinde toplam 7 bin 631'in üzerinde üreticimize ulaşacağız"

Ayrıca 3 milyon 674 bin 267 TL bütçeli iki projenin daha başlamak üzere olduğunu vurgulayan Vali Kızılkaya, "Yılsonuna kadar uygulamaya koyacağımız 13 projeyle 5 bin 300'ün üzerinde çiftçimize daha destek sağlamayı hedefliyoruz. Böylece 2022 yılı içerisinde toplam 7 bin 631'in üzerinde üreticimize ulaşacağız. Tüm bu projeler tamamlandığında memleketimizde yürütülen tarımsal faaliyetlerde ciddi bir modernizasyon ve ürün bazlı yaygınlaşma olacaktır. Ürettikçe, Bilecik'imiz kazanacak, ülkemiz kazanacak, bizler kazanacağız. Bizlere düşen en büyük vazife üretenin yanında olmak ve desteklemektir. Bilecik'imizin tarımına destek veren, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişci'ye, Milletvekilimiz Selim Yağcı'ya, İl Genel Meclis Başkanımız Osman Yılmaz'a ve meclis üyelerimize, İl Özel İdaresi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri ve personeline, güçlü Türkiye için üreten ve çalışan çiftçilerimize ve emeği gecen herkese şükranlarımı sunarım" diyerek yapılan ve yapımı planlanan tüm projelerin Bilecik'e hayırlı olmasını diledi. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Bilecik Valiliği, Bilecik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 11 projeyle, 2 bin 561 çiftçiye destek sağlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 11 projeyle, 2 bin 561 çiftçiye destek sağlandı - Son Dakika
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