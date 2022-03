Bilişim Vadisi İzmir'in temeli atıldı (2) - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Türkiye'nin, sanayi tarihindeki üç önemli gelişim evresini ıskaladığını ancak yetişmiş, genç beyinleriyle 21. yüzyıldaki bilgi ekonomisi çağının en iddialı ülkelerinden biri olduğunu söyledi.

İzmir'in Urla ilçesinde kurulacak ve Türkiye'nin sivil teknolojiler, mobilite ve girişimcilik alanlarında küresel rekabet gücünü artıracak Bilişim Vadisi İzmir'in temeli düzenlenen törenle atıldı.

Binali Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, Bilişim Vadisi'nin merkezinin neden İzmir'de olmadığını sorgulayanların bulunduğunu, artık bilişimde mekanın ve zamanın öneminin kalmadığını ifade etti.

Buharlı makinelerle başlayan ilk sanayi devrimini içten yanmalı motorlarla ikinci sanayi devriminin izlediğini, 20. yüzyılın ortalarında makinelerin insan beyniyle entegre olduğu, robot teknolojilerinin kullanıldığı üçüncü sanayi devriminin yaşandığını aktaran Yıldırım, "Bu 3 dönemi ne yazık ki biz ıskaladık, sadece kullanıcısı olduk. Şimdi önümüzde bir altın fırsat var Türkiye olarak. 21. yüzyıl; dijital çağ, bilgi iletişim çağı, bilgi ekonomisi çağı... Ne derseniz deyin. Yani artık bilginin güç olduğu, alın terinin yerine akıl terinin geçtiği bir dönemden bahsediyoruz. Bu dönemde gelişmiş, ileri sanayi ülkelerinin bir avantajı yok. Bu dönemde yetişmiş, genç beyinlerin kaynak olduğu bir ülke var, o da Türkiye." dedi.

Ar-Ge faaliyetlerinde özel sektörün payı

2008 yılında 3G mobil lisanslarını verirken Ar-Ge mühendisi çalıştırma mecburiyeti getirdiklerini, lisans alan operatörlerin buna direnç gösterdiğini anlatan Yıldırım, o gün ısrar ettikleri bu konunun daha sonra Türkiye'nin bilişim teknolojilerinde hızla gelişmesine vesile olduğuna dikkati çekti.

Ar-Ge faaliyetlerinde özel girişimcilerin payının artması gerektiğini belirten Yıldırım, yüzde 80-90'ı özel sektör tarafından yapıldığı zaman bu faaliyetlerin katma değere dönüştüğünü ve ülke ekonomisine daha büyük katkı sağladığını dile getirdi.

Türkiye'de milli gelirden Ar-Ge'ye ayrılan payın yüzde 1,03'e yükseldiğini bildiren Yıldırım, hedefin bunu yüzde 2-2,5 seviyesine çıkarmak olduğunu ifade etti.

Ukrayna'da barışı sağlama çabaları

Konuşmasında Ukrayna - Rusya savaşına ilişkin de değerlendirmede bulunan Yıldırım, Türkiye'nin yıllardır güneyde Suriye, Irak, Yemen ve Libya'da yaşanan sorunların mağduru olduğunu, şimdi buna Karadeniz'in kuzeyinin de eklendiğini kaydetti.

Yıldırım, insanlık dramına karşı "bize ne" diyemeyeceklerini, bu savaşın dünyanın enerji ve gıda güvenliğini tehdit eder durumda olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"O halde bir an önce bu savaşı, krizi sona erdirmek lazım. Hiçbir hesabı olmayan, tamamen barışı hedefleyen Sayın Cumhurbaşkanımız son 1 ayda 40'tan fazla dünya lideriyle ya yüz yüze ya da telefon diplomasisiyle görüşmeler yürüttü. Bu savaşın başlamaması için büyük çaba sarf etti, olmadı sona erdirmek içim çabalarını sürdürüyor. Bugün adım adım Türkiye'nin samimi, art niyeti olmadan bu işleri yaptığı daha iyi anlaşılır hale geldi. O yüzden her iki ülkenin barış müzakerecileri İstanbul'da bir araya geldi. Burada bu krizin sona ermesi için müzakere ediyor. Türkiye olarak elimizden gelen her türlü katkıyı gösterdik, göstermeye devam edeceğiz."

Birleşmiş Milletler için reform ihtiyacı

Birleşmiş Milletler'in bu süreçte etkisiz kaldığına işaret eden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın barışına, huzuruna, refahına sahip çıkan kurum da birlik de kalmadı. BM yok, acz içinde. Cumhurbaşkanımız 'dünya 5'ten büyük' derken 'fantezi yapıyor' diyenler bugün gerçeği görüyorlar.

BM'de kendi kendilerine yetki veren 5 ülke, kimse bunlara yetki vermedi. Oturmuş yazmışlar. Şimdi tam bir kara mizah. Sorunun taraflarından biri Güvenlik Konseyi üyesi ve kendisi konusunda karar verilmesini istiyor. Tamamen garabet durum. Bunları ortadan kaldıracak bir reforma ihtiyaç var. Bu, dünden daha acil hale gelmiştir. Daha fazla huzur için bütün milletlerin her türlü önyargıyı bir kenara bırakarak bu doğrultuda bir araya gelmesinin önemi ortaya çıkmıştır."

Türk savunma sanayisinin geliştirdiği teknolojilerle Karabağ ve Ukrayna'da önemli başarılara imza attığını belirten Yıldırım, "Amacımız savaş değil, barış kardeşlik ama biz biliyoruz ki 'hazır ol cenge istiyorsan sulhu salah'. Güçlü olmamız lazım ki herhangi bir tehditte gerekli adımları atabilelim." diye konuştu.

Daha sonra Bilişim Vadisi İzmir projesinin yüklenici firma temsilcisiyle pazarlık yapan Yıldırım, proje bitiş tarihinin 31 Mart 2023 olarak belirtilmesi üzerine "31 Aralık 2022'de burayı bitireceğiz." ifadesini kullandı.

"Büyük değişimlerin tetikleyicisi olacak"

Törende konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de İzmir'in güçlü potansiyelinin açığa çıkarılması için gereken tüm adımların atıldığını dile getirerek, burada 6 bin çalışanın olağanüstü işler çıkaracağına inandığını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da İzmir'de son dönemde teknoloji alanında ciddi çalışmalar yapıldığını, 1 sene içinde ilk etabı tamamlanması planlanan Bilişim Vadisi İzmir ile yeni bir döneme girildiğini söyledi.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran ise Teknopark İzmir ile birlikte oluşturdukları eğitim, bilim, teknoloji, inovasyon ve girişimcilik ekosisteminin Bilişim Vadisi İzmir ile çok farklı bir boyuta taşındığını kaydetti.

Baran, şöyle konuştu:

"Bilişim Vadisi İzmir, İstanbul'dan başlayarak İzmir'e devam eden çok güçlü bir teknoloji koridorunun en önemli istasyonlarından biri olacaktır. Küresel arenadan alacağı nitelikli beyin göçü ve içinden doğurup yetiştireceği girişimciler ile inovasyon ve girişimcilik kenti olma yolunda emin adımlarla ilerleyen İzmir'imizin kaderini değiştirecek, büyük değişimlerin tetikleyicisi olacaktır."

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu ise mega teknoloji koridoru ile yeni nesil teknoloji geliştirme bölgelerinin de temelinin atılmış olduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından protokol temel atmayı gerçekleştirdi.

Törene, AK Parti Genel Balkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İl Başkanı Veysel Şahin de katıldı.

