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Birleşik Ödeme, ödenmiş sermayesini 88 milyon 945 bin liraya çıkardı - Son Dakika

Birleşik Ödeme, ödenmiş sermayesini 88 milyon 945 bin liraya çıkardı

15.11.2021 14:00
Birleşik Ödeme, ödenmiş sermayesini 88 milyon 945 bin liraya çıkardı

OYAK Portföy Girişim Sermayesi Fonlarından yatırım alarak unicorn olma hedefine ilerleyen ve elektronik para lisansı alan fintech şirketlerinden Birleşik Ödeme, ödenmiş sermayesini 88 milyon 945 bin liraya çıkardığını duyurdu.

OYAK Portföy Girişim Sermayesi Fonlarından yatırım alarak unicorn olma hedefine ilerleyen ve elektronik para lisansı alan fintech şirketlerinden Birleşik Ödeme, ödenmiş sermayesini 88 milyon 945 bin liraya çıkardığını duyurdu. Şirket, bu hamle ile TCMB lisanslı 26 elektronik para şirketi arasında birinci sıraya yükseldi.

Fintech Servis Platform Sağlayıcı (FaaS) şirketi olarak kurumların dijital finansallaşma süreçlerinde kanal ve ürün bazlı altyapısal çözüm önerileri sunan Birleşik Ödeme, yurt içi ve yurt dışında büyüme stratejisi doğrultusunda ödenmiş sermayesini 88 milyon 945 bin liraya çıkardığını açıkladı. Şirket, Türkiye özelinde 2021 sonunda işlem hacmini en az 20 milyar liraya, kullanıcı sayısını da 16 milyona çıkarmayı hedefliyor.

SİLAV: DESTEĞİMİZLE HEDEFİNE ULAŞACAKTIR

OYAK Portföy Girişim Sermayesi Fonları üzerinden gerçekleştirdikleri yatırımın unicorn olma hedefine bir adım daha yaklaşmasından ötürü memnuniyetlerini dile getiren OYAK Finans Sektörü Grup Başkanı Emrah Silav, "Hem halihazırdaki faaliyetlerimizi tamamlayıcı bir fintech açılımı yapmak hem de ülkemiz açısından girişim sermayesi ekosisteminin desteklenmesi ve geliştirilmesine katkı sunmak amacıyla yatırım desteği verdiğimiz Birleşik Ödeme'nin bugün Türkiye'nin lider fintech şirketi olmasının memnuniyetini yaşıyoruz. Bugün son 10 unicorn'un yani değeri 1 milyar doların üzerinde olan şirketlerin 3'ünün fintech servis platform sağlayıcısı olduğunu göz önüne alırsak, inanıyoruz ki desteğimizle birlikte Birleşik Ödeme de unicorn hedefine ulaşarak yurt dışındaki etkinliğini artıracaktır" dedi.

SÖZDİNLER: YÜZDE 300 BÜYÜDÜK

Elektronik para şirketleri arasında birinci sıraya yükseldiklerini söyleyen Birleşik Ödeme CEO'su İlker Sözdinler ise "Güçlü ortaklık yapımız ve ekibimiz sayesinde son 3 senede istikrarlı şekilde yüzde 300 büyüme kaydettik. Uluslararası arenada yaptığımız iş birlikleri yanı sıra, yakın zamanda açtığımız Azerbaycan ve Romanya ofislerimiz ve önümüzdeki dönem açacağımız yurt dışı ofislerimiz ile kendi operasyon sahamızı da sınır ötesine genişlettiğimiz bu süreçte hedefimiz sermaye gücümüzle etki alanımızı maksimuma çıkararak fintech sektöründe bölgesel bir güç haline gelmek" diye konuştu.

YILLIK EN AZ İKİ KAT BÜYÜMEYİ HEDEFLİYOR

Birleşik Ödeme'nin ana ürün yelpazesini, 'PaySafe' akıllı kasa sistemi, 'Paycoop' ön ödemeli kart, 'Payzee' online tahsilat sistemi, 'Payports' yurt içi/yurt dışı para transferi sistemi ve 'Moneybo' sadakat programının oluşturduğunu aktaran Sözdinler, "İş ortaklarının konvansiyonel maliyetlerini minimize ederken, onların bilanço yönetimlerinde gelir kalemlerinde optimizasyon yaratarak mevcut verimliliklerini, yeni gelir kalemlerini ve çevikliklerini maksimum seviyede arttırmalarını sağlayan Birleşik Ödeme, Türkiye'nin önde gelen markalarına verdiği hizmetlerle gücünü her geçen gün pekiştiriyor. Her yıl ortalamada minimum iki kat büyümeyi planlıyoruz, ödenmiş sermayemizi artırarak Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da büyümeyi hedefliyoruz. Ödenmiş sermayemizi 88 milyon 945 bin lira çıkararak, TCMB lisanslı 26 elektronik para şirketi arasında zirvedeki yerimizi aldık" ifadelerini kullandı.


Birleşik Ödeme, ödenmiş sermayesini 88 milyon 945 bin liraya çıkardı

Ordu Yardımlaşma Kurumu, Türk Lirası, Yatırım, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Birleşik Ödeme, ödenmiş sermayesini 88 milyon 945 bin liraya çıkardı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Birleşik Ödeme, ödenmiş sermayesini 88 milyon 945 bin liraya çıkardı - Son Dakika
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