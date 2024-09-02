Bitlis\'te \'beyaz altın\' olarak bilinen ponza madeni ekonomiye büyük katkı sağlıyor

Ekonomi

Türkiye rezervinin yüzde 50'lik kısmına sahip Bitlis'te 'beyaz altın' olarak bilinen ponza madeni, ekonomiye yıllık 5-6 milyar lira katkı sağlıyor.

Nemrut Dağı eteklerindeki ocaklardan çıkarılan ponza hem ham madde hem de inşaat yapı malzemesi bims ve briket olarak işlenip pazara sunuluyor. Günümüzde 'beyaz altın' olarak adlandırılan ponza taşının Türkiye rezervlerinin büyük kısmına sahip olması Bitlis'e ayrı bir önem katıyor. Ponza madeni başta savunma, inşaat, tarım, tekstil ve kimya olmak üzere birçok sektörde hammadde olarak da kullanılıyor.

Türkiye'de ağırlıklı olarak inşaat sektöründe yalıtım malzemesi olarak kullanılan ponza, Bitlis'ten yurdun birçok bölgesine gönderiliyor. Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Servet Avcı, 'beyaz altın' diye tabir edilen ponzanın kent ekonomisine katma değerinin oldukça yüksek olduğunu söyledi. Bimsin dünyada Yunanistan, İtalya, İngiltere, Almanya ve Amerika'da yoğun olarak bulunduğunu belirten Avcı, Türkiye rezervlerinin yüzde 50'sinin ise Bitlis'in Tatvan ve Ahlat bölgesinde bulunduğunu kaydetti. Avcı, "Ponza literatürde 'beyaz altın' olarak biliniyor. Dünyada Türkiye, Yunanistan, İtalya ve Amerika'da yoğun bulunmakta. Ponza rezervinin dünya genelinde yüzde 50'si Türkiye'de bulunmaktadır. Türkiye genelinin ise yüzde 50'si Bitlis'in Tatvan ve Ahlat ilçelerinde bulunmaktadır. Bölgemizde yaklaşık olarak 25 ponza ocağı mevcut. 47 adet ise bims üretimi yapan fabrikamız mevcuttur. Ponza yüzde 90 inşaat malzemesi olarak kullanılmaktadır. Ponza; tekstil, tarım, kozmetik ürünlerinde ve gözenekli olmasında dolayı ısı ve yalıtım bulunduğundan inşaat sektöründe daha çok kullanılmaktadır. Fabrikalarımızın tamamında günlük olarak yaklaşık 2 milyon adet üretimi var. Briket olarak Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Gaziantep, Hakkari ve Trabzon'a kadar gönderilmektedir. Ayrıca bims fabrikası olan bazı illere de ham madde olarak gönderiliyor. Bimsin ilimize yıllık olarak 6 milyar TL bir katkısı söz konusudur. İstihdam anlamında da ciddi katkıları olmakla beraber dolaylı olarak 2-3 bin kişi geçimini bu işten sağlıyor. Tatvan Ticaret Odası olarak ulusa ve uluslararası çapta iki tane çalıştay düzenledik. Bunu daha iyi değerlendirip katma değeri yüksek ürünlere çevirmek için çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu. - BİTLİS