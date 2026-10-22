Bodrum'a aynı gün yanaşan üç kruvaziyer gemisi ilçeye 650 yolcu getirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesine aynı gün gelen üç kruvaziyer gemisi, ilçede hareketlilik yaşanmasına neden oldu. Bodrum Cruise Port'a yanaşan Fransa, Palau ve Malta bayraklı Le Champlain, Astoria Grande ve Athena isimli gemilerle toplam 650 yolcu Bodrum'a geldi.

Bodrum Cruise Port, kruvaziyer turizmi kapsamında üç gemiyi birden ağırladı. Sabah saat 07.00'de limana ulaşan gemilerden Le Champlain, Rhodes Limanı'ndan, Astoria Grande ise Nafplion Limanı'ndan geldi. Aynı saatlerde Rhodes Limanı'ndan hareket eden Athena da Bodrum'a ulaştı.

Fransa bayraklı, 131 metre uzunluğundaki Le Champlain'de ağırlıklı olarak Fransız yolcuların bulunduğu 127 yolcu ve 121 mürettebat yer alıyor. Geminin saat 16.30'da Kos Limanı'na hareket etmesi planlanıyor.

Palau bayraklı, 193 metre uzunluğundaki Astoria Grande ise 475 yolcu ve 372 mürettebatıyla Bodrum'a geldi. Yolcularının ağırlıklı olarak Rus turistlerden oluştuğu geminin saat 17.00'de Marmaris Limanı'na hareket edeceği bildirildi.

Malta bayraklı, 59 metre uzunluğundaki Athena da Bodrum'a gelen üçüncü kruvaziyer gemisi oldu. Ağırlıklı olarak Amerikalı yolcuların bulunduğu gemide 48 yolcu ve 21 personel bulunuyor. Athena'nın saat 22.45'te Kos Limanı'na hareket etmesi planlanıyor.

Üç gemiyle ilçeye gelen toplam 650 yolcunun gün boyunca Bodrum'un tarihi ve turistik noktalarını ziyaret etmesi, kent merkezinde vakit geçirmesi bekleniyor. Gemilerin akşam saatlerinde farklı limanlara hareket etmesiyle Bodrum'daki kruvaziyer ziyaretleri gün boyunca devam edecek.