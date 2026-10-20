Bodrum'a gelen Star Legend kruvaziyerinin 277 yolcusu çarşı ve sahilleri gezdi

Bodrum'a gelen Star Legend kruvaziyerinin 277 yolcusu çarşı ve sahilleri gezdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bahama bayraklı Star Legend kruvaziyeri, Ege ve Akdeniz turu kapsamında 277 yolcusuyla Bodrum Limanı'na yanaştı. Gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası ve Kumbahçe sahillerini, Bodrum Çarşısı'nı gezen turistlerin çoğu ABD'li, geminin sonraki durağı Kuşadası.
Bahama bayraklı "Star Legend" isimli kruvaziyer, 277 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.
Ege ve Akdeniz turu kapsamında Santorini Limanı'nın ardından rotasını Muğla'ya çeviren 159 metrelik gemi, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.
Gemide, çoğu ABD'li 277 yolcu ile 202 personelin bulunduğu belirtildi.
Gümrük işlemleri sonrasında limandan ayrılan turistler, Paşatarlası ve Kumbahçe sahillerinin ardından Bodrum Çarşısı ve Kale Caddesi'ni gezdi. Yolculardan bazıları, tarihi ve turistik yerleri de ziyaret etti.
Geminin sonraki durağının Kuşadası Limanı olacağı öğrenildi.
Kaynak: AA
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