Bodrum'da Turizm Geleceği İçin Projeler Hız Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bodrum'da Turizm Geleceği İçin Projeler Hız Kazandı

Geniş Video İzle

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, ilçede turizm sezonunun uzatılması, nitelikli personel ihtiyacı ve gıda enflasyonunun etkileri hakkında açıklamalarda bulundu. 2024 turizm sezonunun yoğun geçtiği Bodrum'da, etkinliklerin planlandığı ve yeni ulaşım projelerinin devreye girdiği belirtildi.

16.12.2024 12:04  Güncelleme: 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum'da turizmin geleceği için projeler hız kazandı

MUĞLA - Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, ilçede turizm sezonunun uzatılması, nitelikli personel ihtiyacı, gıda enflasyonunun etkileri ve yeni projeler hakkında kapsamlı açıklamalarda bulundu. Turizmde yaşanan sorunlara değinen Dengiz, 2025 yılı için çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

Türkiye'nin gözde tatil destinasyonlarından Bodrum, 2024 yılı turizm sezonunu hareketli geçirdi. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çeken ilçede, otellerin yaz ayındaki doluluk oranları yüzde 90'ları bulurken, restoranlar ve plaj işletmelerinde yaz sezonunda yüzü gülmüştü. İşletmeler ve açık olan oteller Yılbaşı gecesi hazırlıklarına başladı. Her yıl Bodrum'da yıl başı geçirmek isteyen yerli turistler ilçeye akın ediyor. Bu yılda 2025'e Bodrum'da girmek isteyenler için etkinlik takvimleri açıklanmaya, sokaklar süslenmeye başlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, yılbaşı için Bodrum'daki otellerde gala yemekleri ve konser etkinliklerinin planlandığını belirterek, "Otellerde kapasite sınırlı olduğu için rezervasyon yaptırmak çok önemli. Son dakikaya bırakmamak gerekiyor. Bu tür organizasyonlar, kış aylarında turizmi canlı tutmak adına büyük önem taşıyor" dedi.

"Bodrum'a direkt uçuşlar artıyor"

İngiltere ve İrlanda'dan Bodrum'a direkt uçuşların başlatıldığını ifade eden Dengiz, bu girişimin turizme büyük katkı sağladığını söyledi. "Tal Milas-Bodrum Havalimanı ile birlikte destek verdiğimiz bu projede, haftada iki kez gerçekleşen uçuşlar büyük talep gördü. Ayrıca 2025 yılında Almanya'dan kış sezonunda direkt uçuşların başlaması için çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

Ancak yalnızca uçuşların artırılmasının yeterli olmadığını vurgulayan Dengiz, "Bodrum'da yaşamın 12 ay canlı kalması gerekiyor. Dükkanlar, barlar ve publar açık olmalı. Bu şekilde, Bodrum her mevsim cazibesini koruyabilir" dedi.

"Sarıyaz projesiyle turizm sezonu uzadı"

15 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında hayata geçirilen 'Sarıyaz' projesinin olumlu sonuçlar verdiğini belirten Dengiz, "Bu çalışma ile sezonu uzatarak yüksek doluluk oranları yakaladık. Sarıyaz projesi Bodrum'a çok yakıştı. Turizmi yıl geneline yaymak adına bu tür projeler oldukça önemli" ifadelerini kullandı.

"Nitelikli personel eksikliği devam ediyor"

Turizm sektöründe yaşanan nitelikli personel eksikliğinin çözülmesi gerektiğini vurgulayan Dengiz, "Bodrum'da birçok otel, personel bulmakta zorlanıyor. Sektörde çalışanların eğitimine daha fazla önem verilmesi ve yerel yönetimlerin destek sağlaması gerekiyor. Ayrıca, kamu kurumlarının turizme yönelik bakış açısında da iyileştirmeler yapılmalı" dedi.

"Gıda enflasyonu turizmi zorluyor"

Gıda enflasyonunun otel fiyatlarını doğrudan etkilediğini ifade eden Dengiz, "Bu yıl gıda enflasyonu yüzde 70'in üzerindeydi. Oteller olarak aldığımız maliyetleri fiyatlara yansıtmamak için çabaladık, ancak sabit döviz kuru hesaplamaları oldukça zorlaştırdı. Bu durum turizm sektörüne ciddi bir baskı oluşturuyor" diye konuştu.

"Otel enflasyonu gelecekte sorun olabilir"

Bodrum'daki otel kapasitesinin kontrolsüz şekilde artmasına dikkat çeken Dengiz, "Yeni otel alanlarının plansız şekilde açılması, altyapıyı zorluyor ve kapasite fazlası oluşturuyor. 1 milyon 105 bin turist ağırladığımız bir bölgede, otel enflasyonu ciddi bir sorun haline gelebilir. Bu yüzden turizm zabıtası biriminin etkin çalışması gerekiyor" dedi.

"Turizm fuarları önemli bir tanıtım fırsatı"

Dengiz, turizm fuarlarının Bodrum'un tanıtımı için büyük önem taşıdığını belirterek, "Son olarak İzmir Turizm Fuarı'nda Muğla Büyükşehir Belediyesi önderliğinde önemli bir tanıtım çalışması yaptık. Bodrum'un cazibesini artırmak ve 2025 yılı için yeni projeler oluşturmak adına çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Dengiz, açıklamalarını, "Bodrum'un turizmde hak ettiği yeri alması için elimizden geleni yapıyoruz. Hem yerel yönetimlerle hem de sektör temsilcileriyle iş birliği içinde çalışarak Bodrum'u daha iyi bir noktaya taşıyacağız" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Ulaşım, Turizm, Bodrum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bodrum'da Turizm Geleceği İçin Projeler Hız Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:49 Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11’leri belli oldu Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu
19:14 Erdoğan’dan CHP’li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar Erdoğan'dan CHP'li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar
18:37 Almanya’da meclis, erken seçim için kararını verdi Almanya'da meclis, erken seçim için kararını verdi
17:59 Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak
17:15 Günler sonra sessizliğini bozan Esad’ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
09:43 Taraftarların tepki gösterdiği Samet’e Mourinho sahip çıktı Taraftarların tepki gösterdiği Samet'e Mourinho sahip çıktı
09:38 Trump’ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi Trump'ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
09:28 İbrahim Kalın’ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
09:16 Dolar haftaya yeni rekorla başladı Dolar haftaya yeni rekorla başladı
09:10 Mert Hakan Yandaş’ın küfrettiği anlar ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın küfrettiği anlar ortaya çıktı
08:49 Mine Tugay’dan iddialı paylaşım Mine Tugay'dan iddialı paylaşım
07:57 Colani, Suriye’de yeni para birimine geçileceğini duyurdu Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 20:25:11. #1.11#
SON DAKİKA: Bodrum'da Turizm Geleceği İçin Projeler Hız Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.