Muğla Bodrum'da turizmciler yeni sezon için hareketli bir dönem öngörüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla Bodrum'da turizmciler yeni sezon için hareketli bir dönem öngörüyor

Muğla Bodrum\'da turizmciler yeni sezon için hareketli bir dönem öngörüyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hizmet veren turizmciler, turist çeşitliliği ve erken rezervasyonlardaki artış grafiğiyle yeni sezonun oldukça hareketli geçeceğini öngörüyor. Bodrum'da bulunan lüks tesisler, temiz kumsalları, tarihi dokusu ve eğlence hayatıyla binlerce turisti ağırlamaya hazırlanıyor. Turizmciler, Türkiye'nin uluslararası noktada cezbedici bir yer olduğunu ve yapılan pazarlama çalışmalarıyla hedeflerin her yıl yukarı yönlü güncellendiğini belirtiyor. 2024 yılında turizmde bir rekor bekleniyor.

09.03.2024 11:37  Güncelleme: 11:39
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde hizmet veren turizmciler, turist çeşitliliği ve erken rezervasyonlardaki artış grafiğiyle yeni sezonun oldukça hareketli geçeceğini öngörüyor.

Temiz kumsalları, tarihi dokusu ve eğlence hayatıyla öne çıkan Bodrum'da turizmciler, aralarında termal otelinde olduğu birbirinden lüks tesislerle binlerce turisti ağırlamaya hazırlanıyor.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Bodrum Temsilcisi ve otel Genel Müdürü Yiğit Girgin, AA muhabirine, bu yılki stratejilerinin ana temeli de 60 milyon turist, 60 milyar dolar da gelir olduğunu kaydetti.

Bunun ulaşılabilir bir gelir olduğunu belirten Girgin, bu ülkenin dört bir yanında masmavi bir hava, tarih, kültür ve gastronomi gibi birçok farklı seçenek olduğunu anımsattı.

Bazı platformlarda "12 ay turizm olmaz, bunların gerçekleşmesi zor" gibi cümlelerle eleştirildiklerini anlatan Girgin, bunların doğru politikalarla gerçekleştiğini gördüklerini dile getirdi.

Türkiye'nin uluslararası noktada cezbedici bir yer olduğunu ifade eden Girgin, "Yatırımcının iş bilgisi, yerli zincirlerin artması, kaliteli hizmet, uygun erişilebilir fiyatlar, herkese hizmet eden fiyatlar bunlar turizmde etkin tercih edilme sebeplerimizden birisi. Tabii ki farklı destinasyonlar, farklı noktalar olacaktır. Ama son dönemde yapılan özellikle salgından sonra yapılan pazarlama çalışmaları, gerek bakanlığın, gerek Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) gerekse bölgelerdeki STK'ların turizmcilerin çok ciddi özverili çabalarıyla biz hedeflerimizi her yıl yukarı yönlü güncelliyoruz." diye konuştu.

2023'deki fiyat dengesizliklerin kendilerini biraz zorladığını ancak 2024'deki havanın yüzde 15'lik bir artış sağlayacağını ön gördüklerini ifade eden Girgin, şöyle konuştu:

"Bodrum özelinde de konuşursak son dönemde turizm camiasıyla yapmış olduğumuz görüşmelerde, uçak kapasitelerinin yüzde 10-15 arasında arttığı paralel yönde bir cevap var. Bununla birlikte rezervasyonlardaki akışın devamlılığı söz konusu, bu önemli. Yani rezervasyonların hızlı artması, hızlı düşmelere sebep olabilir ama akışta kalması gerçekten önemli. Hava yolları firmalarının, operatörlerin bu bölgeye, Muğla özelinde, Bodrum, Dalaman bölgelerinde, Antalya özelinde artırdığı frekansları görüyoruz, biliyoruz. Uçak gövdelerindeki büyümeleri görüyoruz. Bütün emareler şu anda artı noktada gösteriyor. Tabii ki bizim ülkemiz son dakika işlerinde etkin bir sektöre sahip, turizm sektörü olarak. Bunlarda son dakika takviyeleriyle iyi bir sezon geçirmeyi bekliyoruz."

"2024 bir rekor yılı daha olacak diye düşünüyorum"

Kadıkalesi mevkisinde bir termal otelin sahibi turizmci Recai Çakır da Türk turizminin artık krizlere karşı önlem alan bir ülke olduğunu ve pazar çeşitliliğini arttırdığını söyledi.

Çakır, Türkiye'nin bu yıl turizmden 60 milyon turist, 60 milyar dolar gibi bir beklentisi olduğunu ve bunun da başarılacağına inandığını kaydetti.

Rezervasyonların devam ettiğini aktaran Çakır, "Geçen yıla göre kış rezervasyonları bugünkü rezervasyonların yüzde 20-30 daha üzerinde görünüyor. Umuyorum bu sezon 1 Nisan'dan itibaren iyi bir doluluk yakalayacağız. Herhangi bir olumsuzluk olmazsa 2024 bir rekor yılı daha olacak diye düşünüyorum." dedi.

Çakır, yeni yatak kapasitelerinin, yeni ören yerlerinin turizmde yeniden çeşitlendirmenin devreye girmesiyle Türkiye'de yüz milyon turist yüz milyar doların hayal olmadığına dikkati çekti.

Turizmin en büyük bacasız sanayi olduğunu ifade eden Çakır, "Doğasıyla, kültürüyle, tarihiyle, dört mevsimi aynı anda yaşayabilmenizle insandaki güler yüz ve hizmet kalitesi anlayışımızla, tesislerimizin yeni olmasıyla Akdeniz çanağında bana göre en şanslı ülkelerden biriyiz. Sadece biraz istikrar gerekiyor. Biraz uzun vadeli planlar yapmak gerekiyor. Konunun problemini çözmek için teşhisi doğru koymak gerekiyor. Teşhis üzerinde de çözümler üreterek uzun vadeli planlamalar yapmak gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Muğla Bodrum'da turizmciler yeni sezon için hareketli bir dönem öngörüyor - Son Dakika

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