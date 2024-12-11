İstanbul Boğazı'nın simgelerinden biri olan ve Beykoz'da bulunan Feyyaz Tokar Yalısı, satışa çıkarıldı.
ABD'deki en popüler yoğurt markası olan Chobani'nin kurucusu ve sahibi Hamdi Ulukaya, 45 milyon dolar değerindeki tarihi yalı için devreye girdi. 2024 yılı başında aylık 120 bin dolar karşılığında satın alma opsiyonuyla yalıyı kiralayan Ulukaya, artık bu tarihi yapının yeni sahibi olmaya hazırlanıyor.
Forbes dergisinin 2023 verilerine göre 2.3 milyar dolarlık bir servete sahip olan Hamdi Ulukaya'nın, tarihi yapı için oldukça yüksek bir bedeli gözden çıkarması, İstanbul Boğazı'nın değerini de bir kez daha gözler önüne serdi.
2012 senesine finans sektörünün tanınmış isimlerinden Ahmet Okumuş tarafından 25 milyon dolar karşılığında satın alınan yalı, bir dönem ünlü Rus milyarder Roman Abramoviç'e de ev sahipliği yapmıştı.
Son Dakika › Ekonomi › Boğaz'ın simge yalısı satılıyor! Değeri dudak uçuklattı - Son Dakika
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