Borsa İstanbul'da Manipülasyon Operasyonu

BORSA İstanbul'da manipülasyon yaptığı tespit edilen 17 kişi hakkında 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, BİST (Borsa İstanbul) pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşanması, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönünde tespitler üzerine soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında; bazı şirketlerin 'Hektor', 'Hektor AŞ' ve 'Borsa Dostlar Konağı' isimli sosyal medya sayfaları aracılığıyla manipülasyon yaptığı tespit edildi.

9 İLDE OPERASYON

Konuyla ilgili İstanbul, Antalya, Şanlıurfa, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Bursa ve Ankara'da operasyon düzenlendi. Toplam 9 ilde yapılan operasyonlar sonucunda, 17 kişi hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'piyasa dolandırıcılığı' suçlarından gözaltı kararı verildi.