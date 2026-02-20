Borsa İstanbul'da Pozitif Beklentiler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Borsa İstanbul'da Pozitif Beklentiler

Borsa İstanbul\'da Pozitif Beklentiler
20.02.2026 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Murat Barışık, Borsa'nın geri çekilmesini teknik düzeltme olarak değerlendirip 2026 için umutlu.

BULLS Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Murat Barışık, Borsa İstanbul'daki son geri çekilmeyi teknik bir düzeltme olarak değerlendirdiklerini belirterek, 2026 yılına ilişkin beklentilerinin pozitif olduğunu söyledi.

BIST 100 endeksinin 14.500 puan seviyesinin üzerini test ettikten sonra seans içinde yüzde 2,35 değer kaybetmesini değerlendiren Barışık, "Hiçbir enstrüman sonsuza kadar yükselemez ya da düşemez. Bu geri çekilmeyi öncelikle teknik bir düzeltme olarak görüyoruz" dedi.

'JEOPOLİTİK RİSKLER SATIŞ BASKISINI ARTIRDI'

Yılbaşından bu yana endeksin TL bazında yüzde 26'nın, dolar bazında ise yüzde 24'ün üzerinde getiri sağladığını hatırlatan Barışık, tarihi zirve denemesi sonrası kar satışlarının hızlandığını ifade etti. Geri çekilmeye gerekçe olarak jeopolitik gelişmelere işaret eden Barışık, "Özellikle ABD-İran hattındaki haber akışları ve Orta Doğu'daki tansiyon risk iştahını baskıladı. Eğer bir neden arayacaksak jeopolitik riskler diyebiliriz. Ancak düzeltmeler yükseliş trendinin sağlıklı olduğunu da gösterir. Umuyoruz ki bir savaş yaşanmaz ve bu düzeltmenin ardından Borsa İstanbul yeniden tarihi zirvelere yönelir" diye konuştu.

Barışık, 2026 yılında TL bazlı zirvelerin yanı sıra dolar bazlı yeni zirvelerin de mümkün olabileceğini söyledi. Endeksin geçmişte 500 dolar seviyesini gördüğünü hatırlatan Barışık, "Neden yeniden radarımıza almayalım? 2024 ortasından 2025'e kadar geçen dönem borsa yatırımcısı açısından zor geçti. Gelişmiş ülkelere kıyasla performans farkı açıldı ancak son dönemde bu fark kapanmaya başladı. Ekonomik verilerin olumlu seyretmesi ve yabancı yatırımcı ilgisinin artması halinde pozitif trend devam edebilir. Özellikle aralık ayından itibaren yabancı girişlerinde belirgin artış var. Uzun vadeli büyük fonların Türkiye'ye yönelik arayış içinde olduğunu görüyoruz. Aracı kurumlara ve şirketlere yapılan temaslar arttı. Bu çok kıymetli bir gelişme" dedi.

'BANKACILIK VE SANAYİ SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKABİLİR'

Borsadaki yükselişte bankacılık, holding ve iletişim sektörlerinin öncü rol oynadığını belirten Barışık, önümüzdeki dönemde sanayi sektöründe de hareketlenme beklediklerini söyledi. Faiz indirim sürecinin devam etmesi halinde reel sektöre para akışının hızlanabileceğini aktaran Barışık, ikinci çeyrekten itibaren sanayi hisselerinde daha pozitif bir görünüm oluşabileceğini ifade etti.

Barışık, "Ocak enflasyonu beklenenden yüksek geldi ancak piyasa tarafından sindirildi. Şubat enflasyonu da yüzde 3 civarında gerçekleşebilir. Merkez Bankası, temkinli duruşunu sürdürüyor. Belki martta değil ama nisan-mayıs döneminde enflasyonda geri çekilmenin hızlanmasıyla faiz tarafında yeniden bir patikaya girilebilir. Bu da Borsa İstanbul için önemli bir katalizör olur" ifadelerini kullandı.

YABANCI YATIRIMCI VE TL GÖRÜNÜMÜ

Borsa İstanbul'da yabancı payının yüzde 38'in üzerine çıktığını hatırlatan Barışık, bunun başlangıç olduğunu düşündüklerini söyledi. Barışık, "Özellikle kısa vadeli hedge fonlardan ziyade uzun vadeli büyük fonların Türkiye'yi yeniden radarına aldığını görüyoruz. Bu eğilimin 2026 boyunca güçlenmesini bekliyoruz. Türk Lirası'nın güçlü seyri sürebilir. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolara karşı dirençli kalmaya devam edebilir" dedi.

'HALKA ARZLAR PİYASAYI BASKILAMIYOR'

2026'nın ilk 45 gününde 8 şirketin halka arz sürecini tamamladığını hatırlatan Barışık, SPK'nın piyasayı dengeli şekilde yönettiğini söyledi. Barışık, "Geçtiğimiz yıl sınırlı sayıda halka arz oldu. Şimdi para girişinin olduğu bir ortamda biriken dosyaların sırayla onaylandığını görüyoruz. Halka arzlar piyasayı baskılamıyor, aksine talep güçlü" diye konuştu.

TAHVİL PİYASASI VE REZERVLER

Tahvil tarafındaki hareketlerin de kar satışlarıyla paralel okunması gerektiğini belirten Barışık, orta vadede yeniden girişlerin artabileceğini ifade etti. Merkez Bankası rezervlerinin 211,8 milyar dolara yükselmesini de olumlu değerlendiren Barışık, "Rezervlerin güçlü olması elimizi rahatlatıyor. Olası jeopolitik şoklara karşı önemli bir tampon oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

PETROL VE JEOPOLİTİK ETKİ

Petrol fiyatlarındaki yükselişi jeopolitik risklere bağlayan Barışık, Hürmüz Boğazı'na ilişkin olası risklerin fiyatlamalara yansıdığını belirtti. Barışık, "En ufak bir yumuşama mesajı gelirse petrol fiyatlarında hızlı geri çekilme görebiliriz" dedi.

'DÜŞÜŞLER ORTA-UZUN VADE İÇİN FIRSAT'

Son olarak geri çekilmeleri teknik düzeltme olarak gördüklerini yineleyen Barışık, "Orta ve uzun vadeli yatırımcılar için bu tür hareketler fırsat olarak değerlendirilir. Çok sert yükselişlerin ardından kar satışları normaldir. Biz orta-uzun vadede pozitif görünümün korunacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da Pozitif Beklentiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş mı başlıyor Avrupa ülkesinden ortalığı karıştıran çağrı Savaş mı başlıyor? Avrupa ülkesinden ortalığı karıştıran çağrı
CHP’den 11. Yargı Paketi için AYM’ye iptal başvurusu CHP'den 11. Yargı Paketi için AYM'ye iptal başvurusu
Sarıyer-Amedspor maçı öncesi herkes aynı işareti yaptı Sarıyer-Amedspor maçı öncesi herkes aynı işareti yaptı
Sefo, sahurda yediği ve içtiğiyle gündem oldu: Fazla abarttı Sefo, sahurda yediği ve içtiğiyle gündem oldu: Fazla abarttı
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
Bu gençler çıldırmış olmalı Zayıflamak için yaptıklarına bakın Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın
Hamaney’in yapamadığını onlar yapacak Trump’ı zora sokacak tehdit Hamaney'in yapamadığını onlar yapacak! Trump'ı zora sokacak tehdit
Vedat Muriqi destan yazıyor Vedat Muriqi destan yazıyor
Bir dönem satış görevlisiydi: Şimdi herkes adını ezbere biliyor Bir dönem satış görevlisiydi: Şimdi herkes adını ezbere biliyor
Galatasaray’ın perişan ettiği Juventus’u bekleyen büyük tehlike Galatasaray'ın perişan ettiği Juventus'u bekleyen büyük tehlike
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var

10:54
6 Süper Lig takımı var İşte son operasyonda gözaltına alınan isimler ve kulüpleri
6 Süper Lig takımı var! İşte son operasyonda gözaltına alınan isimler ve kulüpleri
10:53
Teravih namazına giden kayınvalide ile gelin, evlerine tabutta döndü
Teravih namazına giden kayınvalide ile gelin, evlerine tabutta döndü
10:42
Herkes aynı detaya takıldı Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Herkes aynı detaya takıldı! Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
10:30
“Yasak aşk“ iddiasında yeni perde Skandalı ortaya çıkaran genç kıza ahlaksız teklif
"Yasak aşk" iddiasında yeni perde! Skandalı ortaya çıkaran genç kıza ahlaksız teklif
10:26
Canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etmişti: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı’nın kariyer yolculuğu
Canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmişti: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kariyer yolculuğu
10:15
İsmail Hacıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı: Posta kutusuyla madde temini
İsmail Hacıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Posta kutusuyla madde temini
10:02
Kendi takımlarının maçlarına rakip lehine bahis oynayan yöneticilerin kulüpleri belli oldu
Kendi takımlarının maçlarına rakip lehine bahis oynayan yöneticilerin kulüpleri belli oldu
10:01
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
09:55
Nihat Kahveci dün gece gördükleri karşısında çıldırdı
Nihat Kahveci dün gece gördükleri karşısında çıldırdı
09:29
Prensi boşuna almamışlar Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
08:24
Bakan Gürlek sinyali vermişti 2 şirkete kayyum atandı
Bakan Gürlek sinyali vermişti! 2 şirkete kayyum atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 11:52:06. #7.11#
SON DAKİKA: Borsa İstanbul'da Pozitif Beklentiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.