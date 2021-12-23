Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,55
|-0,22
|-41,21
|Acıpayam Selüloz
|17,93
|1,30
|5,30
|Adel Kalemcilik
|25,28
|0,24
|-24,29
|Adese Gayrimenkul
|0,76
|0,00
|-68,61
|Afyon Çimento
|3,46
|0,58
|-32,29
|AGESA Hayat Emeklilik
|19,98
|1,52
|16,60
|Ak Enerji
|1,74
|0,00
|-21,27
|Akbank
|7,66
|0,92
|13,35
|Akçansa
|19,34
|-1,18
|20,11
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,73
|-0,57
|-28,01
|Akfen GMYO
|6,43
|1,10
|255,74
|Akın Tekstil
|37,74
|0,05
|18,83
|Akiş GMYO
|1,71
|1,18
|-38,76
|Akmerkez GMYO
|45,00
|0,99
|-26,43
|Aksa
|32,30
|0,25
|133,81
|Aksa Enerji
|9,18
|0,44
|146,77
|Aksigorta
|8,97
|-2,50
|7,95
|Aksu Enerji
|22,98
|-1,12
|204,48
|Alarko Carrıer
|297,70
|-0,77
|-17,78
|Alarko GMYO
|26,38
|-1,64
|4,14
|Alarko Holding
|11,40
|1,79
|33,78
|Albaraka Türk
|1,84
|0,55
|-5,15
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,74
|0,42
|-19,96
|Alkim Kağıt
|15,68
|3,91
|21,14
|Alkim Kimya
|16,90
|0,30
|19,97
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,30
|0,00
|-11,32
|Altınyunus Çeşme
|60,55
|-1,54
|21,20
|Anadolu Efes
|28,76
|1,48
|34,64
|Anadolu Grubu Holding
|37,12
|3,11
|42,09
|Anadolu Hayat Emek.
|11,56
|-1,28
|43,86
|Anadolu Isuzu
|31,30
|6,10
|73,89
|Anadolu Sigorta
|5,85
|-0,51
|-18,98
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|26,46
|-3,15
|Anel Elektrik
|2,17
|1,40
|-19,14
|Arçelik
|48,52
|3,23
|70,49
|ARD Bilişim Teknolojileri
|7,31
|1,53
|8,26
|Arena Bilgisayar
|11,75
|-2,08
|7,78
|Armada Bilgisayar
|57,85
|0,96
|17,87
|Arsan Tekstil
|4,95
|1,02
|24,19
|Arzum Ev Aletleri
|15,78
|1,15
|-34,70
|Aselsan
|20,14
|0,30
|11,40
|Ata GMYO
|3,68
|0,27
|-33,21
|Atakule GMYO
|2,58
|0,00
|10,20
|Atlantis Yatırım Holding
|8,35
|1,21
|50,18
|Atlas Yat. Ort.
|1,29
|-2,27
|-25,09
|ATP Bilgisayar
|56,60
|4,33
|Avrasya GMYO
|2,65
|3,11
|1,17
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,27
|-1,73
|-29,06
|Avrupa Yatırım Holding
|5,75
|-0,86
|-4,17
|Aydem Enerji
|6,13
|-0,33
|Ayen Enerji
|6,45
|-2,12
|19,22
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|25,10
|-1,18
|122,52
|Aygaz
|20,42
|-0,87
|43,94
|Bagfaş
|14,77
|-6,52
|106,28
|Bak Ambalaj
|18,21
|0,83
|-7,92
|Balatacılar Balatacılık
|8,28
|-2,59
|0,49
|Bantaş Ambalaj
|3,08
|1,32
|-1,49
|Banvit
|82,05
|-2,09
|57,79
|Başkent Doğalgaz GMYO
|11,99
|4,53
|Baştaş Başkent Çimento
|11,00
|4,76
|-36,67
|Batı Çimento
|14,55
|1,04
|208,92
|Batısöke Çimento
|2,11
|0,00
|-13,52
|Bayrak Taban Sanayi
|6,50
|-1,66
|-38,74
|Bera Holding
|9,90
|3,02
|-51,18
|Berkosan Yalıtım
|8,14
|-0,61
|-8,74
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,27
|0,47
|5,69
|Beyaz Filo
|9,10
|6,56
|-9,72
|Bilici Yatırım
|14,13
|0,93
|155,36
|Bim Mağazalar
|64,75
|-1,82
|-6,36
|Biotrend Çevre ve Enerji
|5,59
|1,45
|Birko Mensucat
|1,05
|-1,87
|-5,41
|Birleşim Mühendislik
|8,00
|0,88
|Birlik Mensucat
|2,00
|0,00
|-42,20
|Bizim Mağazaları
|12,36
|-0,32
|-17,46
|BMS Çelik Hasır
|8,62
|0,23
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,14
|0,00
|Borusan Mannesmann
|24,58
|-0,49
|-11,58
|Borusan Yat. Paz.
|363,00
|-1,52
|-20,09
|Bosch Fren Sistemleri
|1.043,70
|-0,51
|-15,13
|Bossa
|40,82
|2,31
|128,68
|Brisa
|25,90
|0,23
|33,76
|Burçelik
|32,02
|-4,82
|52,33
|Burçelik Vana
|23,74
|-0,92
|-52,19
|Bursa Çimento
|3,61
|0,28
|-27,48
|Carrefoursa
|38,06
|1,33
|-46,99
|Casa Emtia Petrol
|121,60
|0,25
|14,72
|Ceo Event Medya
|12,24
|-0,73
|90,36
|Coca Cola İçecek
|87,70
|1,10
|38,09
|Cosmos Yat. Holding
|8,25
|-7,20
|2,36
|Credıtwest Faktorıng
|3,10
|0,32
|-47,19
|Çan2 Termik
|10,82
|2,56
|Çelebi
|174,10
|-1,08
|-4,62
|Çelik Halat
|8,28
|-1,90
|-8,99
|Çemaş Döküm
|1,15
|0,00
|-32,46
|Çemtaş
|15,27
|-3,29
|-2,81
|Çimbeton
|211,10
|-0,66
|-28,80
|Çimentaş
|29,56
|-1,14
|-18,25
|Çimsa
|30,78
|-0,90
|72,92
|Çuhadaroğlu Metal
|8,92
|0,34
|17,26
|Dagi Giyim
|2,60
|0,00
|-23,67
|Dagi Yatırım Holding
|10,60
|0,66
|-17,83
|Dardanel
|2,91
|-1,36
|-45,35
|Datagate Bilgisayar
|11,51
|1,41
|-28,55
|Demısaş Döküm
|8,82
|-0,68
|36,21
|Denge Holding
|1,36
|0,74
|-55,22
|Deniz GMYO
|2,34
|-10,00
|27,03
|Derimod
|7,54
|1,62
|-22,59
|Derlüks Yatırım Holding
|4,57
|2,47
|-48,19
|Desa Deri
|7,87
|-1,38
|-19,20
|Despec Bilgisayar
|8,99
|-0,22
|-31,16
|Deva Holding
|27,88
|-1,20
|15,88
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,40
|-1,59
|15,08
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,52
|-0,28
|-5,63
|Ditaş Doğan
|27,50
|2,77
|111,44
|DO-CO
|1.027,20
|-10,00
|63,05
|Doğan Burda
|79,95
|-9,97
|256,28
|Doğan Holding
|2,79
|0,36
|-6,94
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,07
|0,98
|-11,12
|Doğu Aras Enerji
|87,00
|3,94
|Doğusan
|4,21
|2,68
|15,94
|Doğuş GMYO
|10,26
|2,60
|25,58
|Doğuş Otomotiv
|42,34
|0,47
|63,33
|Döktaş Dökümcülük
|33,50
|0,00
|9,41
|Duran Doğan Basım
|18,67
|-0,43
|77,98
|Dyo Boya
|9,06
|1,00
|-19,45
|Eczacıbaşı İlaç
|6,83
|0,89
|-5,16
|Eczacıbaşı Yatırım
|48,64
|-1,70
|80,69
|E-Data Teknoloji
|15,30
|-1,16
|Edip Gayrimenkul
|2,88
|0,35
|-13,25
|Ege Endüstri
|1.693,00
|0,46
|1,69
|Ege Gübre
|215,00
|0,19
|49,87
|Ege Profil
|30,20
|0,67
|-19,78
|Ege Seramik
|13,81
|1,84
|42,92
|Egeplast
|25,46
|-5,70
|-23,54
|Ekiz Kimya
|6,86
|1,18
|-3,79
|Elite Naturel Organik Gıda
|25,12
|-0,40
|Emek Elektrik
|2,47
|0,00
|-13,49
|Eminiş Ambalaj
|18,04
|-1,31
|-51,03
|Emlak Konut GMYO
|2,15
|0,94
|1,67
|Enerjisa Enerji
|12,21
|0,91
|5,89
|Enka İnşaat
|14,53
|-0,34
|106,34
|Erbosan
|120,00
|1,35
|195,90
|Ereğli Demir Çelik
|25,76
|1,26
|96,10
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,11
|-0,64
|Ersu Gıda
|5,30
|0,38
|7,29
|Escar Turizm Taşımacılık
|31,96
|1,08
|Escort Teknoloji
|5,46
|5,41
|-16,89
|Esenboğa Elektrik
|27,28
|0,22
|43,38
|Etiler Gıda
|6,12
|0,00
|53,77
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,67
|0,82
|-3,91
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,83
|-1,54
|8,24
|Euro Yat. Ort.
|3,25
|0,31
|-26,83
|Euro Yatırım Holding
|2,30
|1,77
|-19,01
|Europap Tezol Kağıt
|14,85
|0,41
|Fade Gıda
|6,91
|-0,14
|32,84
|Fenerbahçe Futbol
|28,14
|-3,89
|-4,80
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,34
|1,30
|-20,62
|F-M İzmit Piston
|114,30
|0,26
|-6,77
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,84
|0,47
|-1,46
|Ford Otosan
|222,10
|-1,94
|84,93
|Formet Metal ve Cam
|1,13
|0,89
|-53,94
|Frigo Pak Gıda
|3,40
|-1,16
|31,27
|Galata Wind Enerji
|5,24
|-1,32
|Galatasaray Sportif
|3,34
|0,00
|-17,53
|Garanti Bankası
|11,91
|0,25
|17,33
|Garanti Faktoring
|14,45
|5,09
|29,83
|Garanti Yat. Ort.
|2,58
|-1,15
|-19,77
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,02
|-0,14
|18,46
|Gediz Ambalaj
|16,68
|0,60
|24,48
|Gelecek Varlık Yönetimi
|12,26
|9,96
|Gen İlaç
|14,23
|-1,59
|Gentaş
|3,69
|1,93
|-18,24
|Gersan Elektrik
|4,81
|-0,21
|-21,66
|Gimat Mağazacılık
|2,20
|3,29
|Girişim Elektrik Sanayi
|16,95
|0,89
|Global Men. Değ.
|5,69
|1,25
|-5,32
|Global Yat. Holding
|2,02
|2,02
|-42,50
|Good-Year
|9,05
|2,49
|13,58
|Göltaş Çimento
|38,78
|-0,72
|-5,52
|Gözde Girişim
|8,04
|1,13
|0,75
|GSD Denizcilik
|3,26
|-0,31
|33,87
|GSD Holding
|2,81
|-6,33
|11,95
|Gübre Fabrik.
|70,00
|1,45
|-18,65
|Güler Yat. Holding
|2,53
|-0,39
|-26,94
|Halk GMYO
|2,34
|0,86
|-23,23
|Hatay Tekstil
|15,97
|0,69
|17,12
|Hedef Girişim
|2,58
|0,00
|2,19
|Hedef Holding
|5,95
|5,50
|Hektaş
|13,10
|2,42
|145,21
|HUB Girişim
|9,27
|0,54
|-49,07
|Hürriyet Gzt.
|1,86
|0,00
|-11,43
|ICBC Turkey Bank
|5,50
|0,36
|-15,38
|İdeal Finansal Teknolojiler
|28,22
|1,15
|109,66
|İdealist GMYO
|1,89
|0,53
|-20,36
|İhlas Ev Aletleri
|0,95
|-1,04
|-49,01
|İhlas Gayrimenkul
|0,81
|1,25
|-35,20
|İhlas Gazetecilik
|0,74
|1,37
|-69,96
|İhlas Haber Ajansı
|9,07
|6,33
|İhlas Holding
|0,59
|1,72
|-47,45
|İhlas Yayın Holding
|0,69
|0,00
|-39,47
|İndeks Bilgisayar
|6,91
|-0,43
|48,73
|Info Yatırım
|5,46
|-0,18
|16,90
|İntema
|73,80
|-2,06
|84,96
|Inveo Yatırım Holding
|26,86
|0,22
|85,60
|İpek Doğal Enerji
|13,00
|0,15
|-0,61
|İskenderun Demir Çelik
|20,36
|-0,78
|140,00
(Sürecek)
Kaynak: AA
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