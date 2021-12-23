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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

23.12.2021 13:36
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,55-0,22-41,21
Acıpayam Selüloz17,931,305,30
Adel Kalemcilik25,280,24-24,29
Adese Gayrimenkul0,760,00-68,61
Afyon Çimento3,460,58-32,29
AGESA Hayat Emeklilik19,981,5216,60
Ak Enerji1,740,00-21,27
Akbank7,660,9213,35
Akçansa19,34-1,1820,11
Akdeniz Yatırım Hold.1,73-0,57-28,01
Akfen GMYO6,431,10255,74
Akın Tekstil37,740,0518,83
Akiş GMYO1,711,18-38,76
Akmerkez GMYO45,000,99-26,43
Aksa32,300,25133,81
Aksa Enerji9,180,44146,77
Aksigorta8,97-2,507,95
Aksu Enerji22,98-1,12204,48
Alarko Carrıer297,70-0,77-17,78
Alarko GMYO26,38-1,644,14
Alarko Holding11,401,7933,78
Albaraka Türk1,840,55-5,15
Alcatel Lucent Teletaş23,740,42-19,96
Alkim Kağıt15,683,9121,14
Alkim Kimya16,900,3019,97
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,300,00-11,32
Altınyunus Çeşme60,55-1,5421,20
Anadolu Efes28,761,4834,64
Anadolu Grubu Holding37,123,1142,09
Anadolu Hayat Emek.11,56-1,2843,86
Anadolu Isuzu31,306,1073,89
Anadolu Sigorta5,85-0,51-18,98
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji26,46-3,15

Anel Elektrik2,171,40-19,14
Arçelik48,523,2370,49
ARD Bilişim Teknolojileri7,311,538,26
Arena Bilgisayar11,75-2,087,78
Armada Bilgisayar57,850,9617,87
Arsan Tekstil4,951,0224,19
Arzum Ev Aletleri15,781,15-34,70
Aselsan20,140,3011,40
Ata GMYO3,680,27-33,21
Atakule GMYO2,580,0010,20
Atlantis Yatırım Holding8,351,2150,18
Atlas Yat. Ort.1,29-2,27-25,09
ATP Bilgisayar56,604,33

Avrasya GMYO2,653,111,17
Avrasya Petrol ve Tur.2,27-1,73-29,06
Avrupa Yatırım Holding5,75-0,86-4,17
Aydem Enerji6,13-0,33

Ayen Enerji6,45-2,1219,22
Ayes Çelik Hasır ve Çit25,10-1,18122,52
Aygaz20,42-0,8743,94
Bagfaş14,77-6,52106,28
Bak Ambalaj18,210,83-7,92
Balatacılar Balatacılık8,28-2,590,49
Bantaş Ambalaj3,081,32-1,49
Banvit82,05-2,0957,79
Başkent Doğalgaz GMYO11,994,53

Baştaş Başkent Çimento11,004,76-36,67
Batı Çimento14,551,04208,92
Batısöke Çimento2,110,00-13,52
Bayrak Taban Sanayi6,50-1,66-38,74
Bera Holding9,903,02-51,18
Berkosan Yalıtım8,14-0,61-8,74
Beşiktaş Futbol Yat.4,270,475,69
Beyaz Filo9,106,56-9,72
Bilici Yatırım14,130,93155,36
Bim Mağazalar64,75-1,82-6,36
Biotrend Çevre ve Enerji5,591,45

Birko Mensucat1,05-1,87-5,41
Birleşim Mühendislik8,000,88

Birlik Mensucat2,000,00-42,20
Bizim Mağazaları12,36-0,32-17,46
BMS Çelik Hasır8,620,23

Boğaziçi Beton Sanayi4,140,00

Borusan Mannesmann24,58-0,49-11,58
Borusan Yat. Paz.363,00-1,52-20,09
Bosch Fren Sistemleri1.043,70-0,51-15,13
Bossa40,822,31128,68
Brisa25,900,2333,76
Burçelik32,02-4,8252,33
Burçelik Vana23,74-0,92-52,19
Bursa Çimento3,610,28-27,48
Carrefoursa38,061,33-46,99
Casa Emtia Petrol121,600,2514,72
Ceo Event Medya12,24-0,7390,36
Coca Cola İçecek87,701,1038,09
Cosmos Yat. Holding8,25-7,202,36
Credıtwest Faktorıng3,100,32-47,19
Çan2 Termik10,822,56

Çelebi174,10-1,08-4,62
Çelik Halat8,28-1,90-8,99
Çemaş Döküm1,150,00-32,46
Çemtaş15,27-3,29-2,81
Çimbeton211,10-0,66-28,80
Çimentaş29,56-1,14-18,25
Çimsa30,78-0,9072,92
Çuhadaroğlu Metal8,920,3417,26
Dagi Giyim2,600,00-23,67
Dagi Yatırım Holding10,600,66-17,83
Dardanel2,91-1,36-45,35
Datagate Bilgisayar11,511,41-28,55
Demısaş Döküm8,82-0,6836,21
Denge Holding1,360,74-55,22
Deniz GMYO2,34-10,0027,03
Derimod7,541,62-22,59
Derlüks Yatırım Holding4,572,47-48,19
Desa Deri7,87-1,38-19,20
Despec Bilgisayar8,99-0,22-31,16
Deva Holding27,88-1,2015,88
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,40-1,5915,08
Diriteks Diriliş Tekstil3,52-0,28-5,63
Ditaş Doğan27,502,77111,44
DO-CO1.027,20-10,0063,05
Doğan Burda79,95-9,97256,28
Doğan Holding2,790,36-6,94
Doğtaş Kelebek Mobilya2,070,98-11,12
Doğu Aras Enerji87,003,94

Doğusan4,212,6815,94
Doğuş GMYO10,262,6025,58
Doğuş Otomotiv42,340,4763,33
Döktaş Dökümcülük33,500,009,41
Duran Doğan Basım18,67-0,4377,98
Dyo Boya9,061,00-19,45
Eczacıbaşı İlaç6,830,89-5,16
Eczacıbaşı Yatırım48,64-1,7080,69
E-Data Teknoloji15,30-1,16

Edip Gayrimenkul2,880,35-13,25
Ege Endüstri1.693,000,461,69
Ege Gübre215,000,1949,87
Ege Profil30,200,67-19,78
Ege Seramik13,811,8442,92
Egeplast25,46-5,70-23,54
Ekiz Kimya6,861,18-3,79
Elite Naturel Organik Gıda25,12-0,40

Emek Elektrik2,470,00-13,49
Eminiş Ambalaj18,04-1,31-51,03
Emlak Konut GMYO2,150,941,67
Enerjisa Enerji12,210,915,89
Enka İnşaat14,53-0,34106,34
Erbosan120,001,35195,90
Ereğli Demir Çelik25,761,2696,10
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,11-0,64

Ersu Gıda5,300,387,29
Escar Turizm Taşımacılık31,961,08

Escort Teknoloji5,465,41-16,89
Esenboğa Elektrik27,280,2243,38
Etiler Gıda6,120,0053,77
Euro Kapital Yat. Ort.3,670,82-3,91
Euro Trend Yat. Ort.3,83-1,548,24
Euro Yat. Ort.3,250,31-26,83
Euro Yatırım Holding2,301,77-19,01
Europap Tezol Kağıt14,850,41

Fade Gıda6,91-0,1432,84
Fenerbahçe Futbol28,14-3,89-4,80
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,341,30-20,62
F-M İzmit Piston114,300,26-6,77
Fonet Bilgi Teknolojileri12,840,47-1,46
Ford Otosan222,10-1,9484,93
Formet Metal ve Cam1,130,89-53,94
Frigo Pak Gıda3,40-1,1631,27
Galata Wind Enerji5,24-1,32

Galatasaray Sportif3,340,00-17,53
Garanti Bankası11,910,2517,33
Garanti Faktoring14,455,0929,83
Garanti Yat. Ort.2,58-1,15-19,77
Gedik Y. Men. Değ.7,02-0,1418,46
Gediz Ambalaj16,680,6024,48
Gelecek Varlık Yönetimi12,269,96

Gen İlaç14,23-1,59

Gentaş3,691,93-18,24
Gersan Elektrik4,81-0,21-21,66
Gimat Mağazacılık2,203,29

Girişim Elektrik Sanayi16,950,89

Global Men. Değ.5,691,25-5,32
Global Yat. Holding2,022,02-42,50
Good-Year9,052,4913,58
Göltaş Çimento38,78-0,72-5,52
Gözde Girişim8,041,130,75
GSD Denizcilik3,26-0,3133,87
GSD Holding2,81-6,3311,95
Gübre Fabrik.70,001,45-18,65
Güler Yat. Holding2,53-0,39-26,94
Halk GMYO2,340,86-23,23
Hatay Tekstil15,970,6917,12
Hedef Girişim2,580,002,19
Hedef Holding5,955,50

Hektaş13,102,42145,21
HUB Girişim9,270,54-49,07
Hürriyet Gzt.1,860,00-11,43
ICBC Turkey Bank5,500,36-15,38
İdeal Finansal Teknolojiler28,221,15109,66
İdealist GMYO1,890,53-20,36
İhlas Ev Aletleri0,95-1,04-49,01
İhlas Gayrimenkul0,811,25-35,20
İhlas Gazetecilik0,741,37-69,96
İhlas Haber Ajansı9,076,33

İhlas Holding0,591,72-47,45
İhlas Yayın Holding0,690,00-39,47
İndeks Bilgisayar6,91-0,4348,73
Info Yatırım5,46-0,1816,90
İntema73,80-2,0684,96
Inveo Yatırım Holding26,860,2285,60
İpek Doğal Enerji13,000,15-0,61
İskenderun Demir Çelik20,36-0,78140,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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