Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|377.147,30
|85,50
|İş Bankası (B)
|47.700,00
|0,00
|17,78
|İş Bankası (C)
|7,93
|2,06
|16,74
|İş Bankası (Kur.)
|700.000,00
|84,21
|İş Fin.Kir.
|3,15
|0,64
|-18,39
|İş Girişim
|8,28
|0,73
|-56,31
|İş GMYO
|2,83
|1,80
|11,42
|İş Y. Men. Değ.
|22,72
|-0,79
|36,89
|İş Yat. Ort.
|3,09
|0,32
|-8,12
|İşbir Holding
|69,50
|8,59
|29,47
|İşbir Sentetik Dokuma
|12,74
|-0,78
|Işık Plastik
|5,39
|10,00
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,88
|0,00
|-22,81
|İttifak Holding
|1,28
|0,79
|-42,60
|İz Hayvancılık Tarım
|20,04
|0,86
|11,33
|İzmir Demir Çelik
|2,39
|-0,83
|-27,79
|İzmir Fırça
|6,42
|1,10
|15,47
|Jantsa Jant Sanayi
|66,40
|2,31
|60,20
|Kafein Yazılım
|19,99
|3,95
|-6,33
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|17,82
|2,83
|Kaplamin
|25,22
|1,29
|-25,38
|Kardemir (A)
|8,03
|6,78
|34,96
|Kardemir (B)
|8,01
|3,35
|51,99
|Kardemir (D)
|9,71
|2,97
|67,99
|Karel Elektronik
|11,61
|-0,34
|72,66
|Karsan Otomotiv
|3,54
|2,02
|8,92
|Karsu Tekstil
|8,10
|1,38
|-5,26
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|14,10
|4,44
|Kartonsan
|53,90
|0,94
|-43,07
|Katmerciler Ekipman
|1,47
|2,80
|-15,14
|Kent Gıda
|178,00
|0,39
|-49,94
|Kerevitaş Gıda
|4,57
|0,66
|-30,55
|Kervan Gıda
|12,22
|-0,65
|19,39
|Kervansaray Yat. Holding
|0,59
|-1,67
|-53,17
|Kiler GMYO
|1,71
|-0,58
|-31,87
|Kızılbük GYO
|29,54
|0,14
|Klimasan Klima
|10,06
|1,00
|19,23
|Koç Holding
|29,96
|1,77
|46,49
|Konfrut Gıda
|4,50
|0,45
|6,51
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|67,50
|0,82
|186,02
|Konya Çimento
|1.006,00
|0,60
|-10,97
|Konya Kağıt
|7,49
|-0,13
|Koray GMYO
|6,29
|3,97
|41,35
|Kordsa Teknik Tekstil
|31,14
|2,50
|100,26
|Koza Altın
|118,80
|2,41
|22,85
|Koza Madencilik
|17,92
|1,19
|15,69
|Körfez GMYO
|7,36
|2,08
|26,90
|Kristal Kola
|1,98
|1,54
|-35,19
|Kron Telekomünikasyon
|37,36
|0,11
|1,41
|Kuştur Kuşadası Turizm
|245,60
|1,91
|56,13
|Kuyas Yatırım
|4,80
|-2,24
|108,70
|Kütahya Porselen
|106,60
|-0,74
|111,30
|Kütahya Şeker Fabrikası
|28,84
|0,63
|Lider Faktoring
|4,23
|2,92
|24,05
|Link Bilgisayar
|28,02
|1,60
|-11,32
|Logo Yazılım
|41,16
|-0,48
|32,18
|Lokman Hekim Sağlık
|13,68
|-0,29
|94,55
|Lüks Kadife
|52,25
|-0,29
|81,96
|Makina Takım
|3,17
|0,96
|-7,04
|Manas Enerji Yönetimi
|16,10
|0,50
|Margün Enerji
|9,41
|2,28
|Marka Yatırım Holding
|3,42
|1,18
|-46,81
|Marmaris Altınyunus
|255,00
|1,19
|129,52
|Marshall
|226,80
|-0,83
|-26,05
|Martı GMYO
|0,87
|-2,25
|-65,93
|Martı Otel
|1,78
|0,00
|-16,43
|Matriks Bilgi Dağıtım
|20,88
|1,46
|Mavi Giyim
|66,40
|2,31
|28,66
|Mazhar Zorlu Holding
|31,04
|-1,08
|-1,40
|Meditera Tıbbi Malzeme
|46,88
|2,49
|Mega Polietilen
|6,10
|1,84
|-20,37
|Menderes Tekstil
|2,07
|-0,48
|-33,01
|Mercan Kimya
|9,78
|0,62
|Merit Turizm
|29,08
|-0,82
|180,71
|Merko Gıda
|4,39
|-0,90
|-49,19
|Metemtur Yatırım
|4,25
|0,00
|-47,44
|Metro Holding
|1,40
|-2,10
|-25,22
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,33
|1,30
|-19,38
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,63
|-1,21
|-28,49
|Mia Teknoloji
|33,76
|7,17
|Migros Ticaret
|38,98
|-0,92
|-8,93
|Milpa
|3,54
|0,00
|-23,04
|Mistral GMYO
|4,13
|0,24
|-11,67
|MLP Sağlık
|31,88
|0,19
|60,44
|MMC San. ve Tic. Yat.
|3,32
|4,73
|-27,83
|Mobiltel İletişim Hizmetleri
|1,72
|0,00
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,88
|-1,01
|-33,50
|Mondi Tire Kutsan
|9,37
|1,74
|23,29
|Nasmed Egepol
|7,40
|1,09
|Naturel Enerji
|40,48
|0,55
|14,00
|Naturelgaz
|6,93
|0,73
|Net Holding
|5,72
|2,14
|66,76
|Netaş Telekom.
|17,49
|1,45
|-37,71
|Niğbaş Niğde Beton
|13,15
|9,95
|-74,71
|Nuh Çimento
|50,80
|0,40
|5,77
|Nurol GMYO
|6,41
|-6,70
|-12,07
|Odaş Elektrik
|1,38
|0,73
|-52,80
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|26,16
|1,16
|Orge Enerji Elektrik
|6,14
|0,49
|33,12
|Orma Orman Mahsulleri
|36,00
|1,41
|144,57
|Osmanlı Menkul
|26,88
|0,30
|-12,57
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,62
|-0,61
|-30,58
|Otokar
|367,10
|0,85
|20,64
|Otto Holding
|36,52
|9,60
|246,82
|Oyak Çimento
|7,10
|3,20
|-19,13
|Oyak Yat. Ort.
|6,85
|0,00
|-0,75
|Oyak Yatırım Menkul
|47,70
|-3,21
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,80
|-4,29
|23,14
|Özak GMYO
|5,70
|0,18
|11,76
|Özbal Çelik Boru
|27,90
|7,14
|325,95
|Özderici GMYO
|1,55
|1,31
|-30,18
|Özerden Plastik
|7,51
|-0,66
|-16,56
|Pamel Elektrik
|87,30
|-1,36
|309,47
|Panora GMYO
|9,09
|3,89
|54,83
|Papilon Savunma
|13,64
|0,00
|-40,01
|Park Elek.Madencilik
|6,49
|-1,07
|20,86
|Parsan
|31,78
|-1,30
|30,78
|Pasifik GYO
|16,06
|2,29
|PC İletişim ve Medya Hizmetleri
|12,29
|0,00
|Pegasus
|90,15
|0,28
|20,84
|Peker GMYO
|0,92
|0,00
|-60,67
|Penguen Gıda
|3,43
|-0,29
|-32,08
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|369,30
|-1,52
|Pera GMYO
|1,21
|-0,82
|-30,92
|Pergamon Dış Ticaret
|24,88
|-0,16
|35,74
|Petkim
|8,19
|0,86
|64,46
|Petrokent Turizm
|7.155,00
|1,88
|689,39
|Pınar Et ve Un
|20,12
|2,92
|-8,06
|Pınar Su
|3,48
|0,58
|-14,37
|Pınar Süt
|18,07
|1,06
|-19,87
|Plastikkart
|17,98
|1,30
|26,23
|Polisan Holding
|2,95
|0,68
|-23,27
|Politeknik Metal
|550,00
|-0,04
|35,56
|Prizma Press Matbaacılık
|3,62
|-0,28
|-33,94
|QNB Finans Fin. Kir.
|83,55
|6,43
|-33,32
|QNB Finansbank
|39,80
|0,00
|-43,43
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,22
|0,91
|Rainbow Polikarbonat
|12,42
|-0,96
|Ral Yatırım Holding
|14,49
|9,36
|226,35
|Ray Sigorta
|14,75
|8,86
|-4,53
|Reysaş GMYO
|3,33
|3,74
|2,72
|Reysaş Lojistik
|4,64
|2,20
|-10,32
|Rhea Girişim
|1,87
|-0,53
|-49,73
|Rodrigo Tekstil
|17,96
|-5,42
|31,00
|Royal Halı
|3,79
|6,16
|10,17
|RTA Laboratuvarları
|20,96
|1,26
|-30,78
|Sabancı Holding
|13,66
|1,41
|23,89
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,24
|0,56
|-33,46
|Sanel Mühendislik
|5,50
|6,59
|60,82
|Sanifoam Sünger
|32,46
|-4,02
|138,68
|Sanko Pazarlama
|9,36
|2,41
|0,99
|Saray Matbaacılık
|3,79
|-0,52
|-56,78
|Sarkuysan
|20,58
|1,98
|136,62
|Sasa Polyester
|50,75
|6,62
|238,68
|Say Yenilenebilir Enerji
|30,72
|-1,29
|260,99
|Sekuro Plastik
|16,96
|-0,24
|21,49
|Selçuk Ecza Deposu
|11,23
|1,26
|-16,39
|Selçuk Gıda
|4,30
|2,38
|-13,65
|Selva Gıda Sanayi
|13,98
|-1,13
|Senkron Güvenlik
|23,00
|2,22
|-12,41
|Serve Film Prodüksiyon
|12,60
|-1,56
|-21,25
|Servet GMYO
|93,75
|9,01
|19,58
|Seyitler Kimya
|15,43
|-1,03
|14,61
|Silverline Endüstri
|4,92
|0,00
|-42,79
|Sinpaş GMYO
|4,25
|-0,47
|1,67
|Smartiks Yazılım
|5,63
|9,96
|-36,46
|Sodaş Sodyum Sanayii
|28,76
|0,91
|9,20
|Söktaş
|2,46
|6,96
|-24,33
|Sönmez Filament
|31,02
|-6,00
|-41,68
|Sönmez Pamuklu
|8,90
|-1,00
|-39,69
|Sumaş Suni Tahta
|102,90
|0,98
|101,72
|Şeker Fin. Kir.
|5,55
|5,51
|-13,28
|Şekerbank
|1,08
|0,93
|-28,48
|Şişe Cam
|13,92
|0,87
|94,43
|Şok Marketler Ticaret
|13,55
|4,07
|8,57
|T. Halk Bankası
|4,78
|0,21
|-14,03
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|18,41
|0,11
|-26,10
|T.S.K.B.
|1,53
|2,00
|-12,40
|T.Tuborg
|19,60
|-0,51
|10,54
|Tat Gıda
|11,78
|0,51
|1,89
|TAV Havalimanları
|33,20
|0,00
|55,87
|Tek-Art Turizm
|1,27
|1,60
|-37,13
|Tekfen Holding
|21,18
|0,86
|29,15
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,39
|-0,16
|-26,21
|Temapol Polimer Plastik
|14,52
|0,14
|26,26
|Tetamat Gıda Yatırımları
|390,20
|-2,28
|80,40
|TGS Dış Ticaret
|14,86
|1,02
|16,92
|Tofaş Oto. Fab.
|73,45
|2,66
|137,62
|Torunlar GMYO
|4,09
|-0,49
|4,87
|Trabzon Liman
|30,94
|1,38
|3,87
|Trabzonspor Sportif
|6,78
|-0,88
|177,87
|Trend GMYO
|6,50
|-0,76
|-48,29
|TSKB GMYO
|2,83
|-1,05
|-41,36
|Tuğçelik
|14,61
|-1,28
|80,82
|Tukaş
|7,34
|-0,14
|-24,25
|Turcas Petrol
|4,09
|0,00
|-15,67
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,64
|0,85
|Turkcell
|19,34
|0,05
|29,66
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,64
|6,03
|32,48
|Tüpraş
|157,90
|2,13
|46,20
|Türk Hava Yolları
|21,18
|0,28
|64,06
|Türk İlaç Serum
|13,53
|2,04
|Türk Prysmian Kablo
|44,30
|9,55
|267,26
|Türk Telekom
|10,47
|-0,57
|32,54
|Türk Traktör
|206,70
|-0,63
|21,32
|Türker Proje Gayrimenkul
|125,00
|0,16
|10,72
|Türkiye Sigorta
|5,19
|-0,19
|-15,99
|Ufuk Yatırım
|17,37
|-10,00
|29,63
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,35
|-0,30
|-20,99
|Ulusal Faktoring
|2,64
|0,00
|Ulusoy Elektrik
|71,40
|2,88
|39,05
|Ulusoy Un Sanayi
|6,61
|-0,45
|29,90
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,62
|1,25
|-30,77
|Utopya Turizm
|13,00
|0,70
|-66,49
|Uzertaş Boya
|33,50
|-5,58
|-40,81
|Ülker Bisküvi
|18,12
|0,17
|-18,81
|Ünlü Yatırım Holding
|5,57
|1,64
|Vakıf Fin. Kir.
|3,02
|-0,66
|47,94
|Vakıf GMYO
|1,66
|0,61
|-30,80
|Vakıf Yat. Ort.
|5,48
|0,55
|-25,54
|Vakıflar Bankası
|3,86
|0,26
|-18,05
|Vakko Tekstil
|9,82
|2,19
|56,71
|Vanet Gıda
|4,60
|-3,16
|-40,49
|VBT Yazılım
|20,42
|0,99
|Verusa Holding
|48,48
|3,81
|7,54
|Verusaturk Girisim
|24,98
|3,31
|91,44
|Vestel
|24,98
|0,40
|50,63
|Vestel Beyaz Eşya
|7,86
|0,64
|77,09
|Viking Kağıt
|6,33
|-0,16
|-29,67
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,63
|2,83
|21,12
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|29,58
|-0,20
|-18,27
|Yataş
|11,28
|-0,18
|-20,28
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,15
|0,96
|-28,41
|Yeni Gimat GMYO
|21,10
|2,43
|82,02
|Yeo Teknoloji
|51,60
|0,00
|Yeşil GMYO
|0,80
|2,56
|-42,03
|Yeşil Yapı
|0,97
|0,00
|-47,28
|Yeşil Yatırım Holding
|1,87
|0,54
|-56,27
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.669,80
|-6,00
|0,45
|Yonga Mobilya
|29,00
|0,97
|-2,65
|Yükselen Çelik
|5,40
|1,31
|3,94
|Yünsa
|12,42
|1,64
|-10,59
|Ziraat GMYO
|2,49
|0,40
|Zorlu Enerji
|1,70
|0,00
|-32,78
(Son)
Kaynak: AA
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