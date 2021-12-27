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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

27.12.2021 13:33
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)47.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)377.147,30

85,50
İş Bankası (B)47.700,000,0017,78
İş Bankası (C)7,932,0616,74
İş Bankası (Kur.)700.000,00

84,21
İş Fin.Kir.3,150,64-18,39
İş Girişim8,280,73-56,31
İş GMYO2,831,8011,42
İş Y. Men. Değ.22,72-0,7936,89
İş Yat. Ort.3,090,32-8,12
İşbir Holding69,508,5929,47
İşbir Sentetik Dokuma12,74-0,78

Işık Plastik5,3910,00

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,880,00-22,81
İttifak Holding1,280,79-42,60
İz Hayvancılık Tarım20,040,8611,33
İzmir Demir Çelik2,39-0,83-27,79
İzmir Fırça6,421,1015,47
Jantsa Jant Sanayi66,402,3160,20
Kafein Yazılım19,993,95-6,33
Kalekim Kimyevi Maddeler17,822,83

Kaplamin25,221,29-25,38
Kardemir (A)8,036,7834,96
Kardemir (B)8,013,3551,99
Kardemir (D)9,712,9767,99
Karel Elektronik11,61-0,3472,66
Karsan Otomotiv3,542,028,92
Karsu Tekstil8,101,38-5,26
Kartal Yenilenebilir Enerji14,104,44

Kartonsan53,900,94-43,07
Katmerciler Ekipman1,472,80-15,14
Kent Gıda178,000,39-49,94
Kerevitaş Gıda4,570,66-30,55
Kervan Gıda12,22-0,6519,39
Kervansaray Yat. Holding0,59-1,67-53,17
Kiler GMYO1,71-0,58-31,87
Kızılbük GYO29,540,14

Klimasan Klima10,061,0019,23
Koç Holding29,961,7746,49
Konfrut Gıda4,500,456,51
Kontrolmatik Teknoloji Enerji67,500,82186,02
Konya Çimento1.006,000,60-10,97
Konya Kağıt7,49-0,13

Koray GMYO6,293,9741,35
Kordsa Teknik Tekstil31,142,50100,26
Koza Altın118,802,4122,85
Koza Madencilik17,921,1915,69
Körfez GMYO7,362,0826,90
Kristal Kola1,981,54-35,19
Kron Telekomünikasyon37,360,111,41
Kuştur Kuşadası Turizm245,601,9156,13
Kuyas Yatırım4,80-2,24108,70
Kütahya Porselen106,60-0,74111,30
Kütahya Şeker Fabrikası28,840,63

Lider Faktoring4,232,9224,05
Link Bilgisayar28,021,60-11,32
Logo Yazılım41,16-0,4832,18
Lokman Hekim Sağlık13,68-0,2994,55
Lüks Kadife52,25-0,2981,96
Makina Takım3,170,96-7,04
Manas Enerji Yönetimi16,100,50

Margün Enerji9,412,28

Marka Yatırım Holding3,421,18-46,81
Marmaris Altınyunus255,001,19129,52
Marshall226,80-0,83-26,05
Martı GMYO0,87-2,25-65,93
Martı Otel1,780,00-16,43
Matriks Bilgi Dağıtım20,881,46

Mavi Giyim66,402,3128,66
Mazhar Zorlu Holding31,04-1,08-1,40
Meditera Tıbbi Malzeme46,882,49

Mega Polietilen6,101,84-20,37
Menderes Tekstil2,07-0,48-33,01
Mercan Kimya9,780,62

Merit Turizm29,08-0,82180,71
Merko Gıda4,39-0,90-49,19
Metemtur Yatırım4,250,00-47,44
Metro Holding1,40-2,10-25,22
Metro Petrol ve Tesisleri2,331,30-19,38
Metro Yatırım Ortaklığı1,63-1,21-28,49
Mia Teknoloji33,767,17

Migros Ticaret38,98-0,92-8,93
Milpa3,540,00-23,04
Mistral GMYO4,130,24-11,67
MLP Sağlık31,880,1960,44
MMC San. ve Tic. Yat.3,324,73-27,83
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,720,00

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,88-1,01-33,50
Mondi Tire Kutsan9,371,7423,29
Nasmed Egepol7,401,09

Naturel Enerji40,480,5514,00
Naturelgaz6,930,73

Net Holding5,722,1466,76
Netaş Telekom.17,491,45-37,71
Niğbaş Niğde Beton13,159,95-74,71
Nuh Çimento50,800,405,77
Nurol GMYO6,41-6,70-12,07
Odaş Elektrik1,380,73-52,80
Orçay Ortaköy Çay Sanayi26,161,16

Orge Enerji Elektrik6,140,4933,12
Orma Orman Mahsulleri36,001,41144,57
Osmanlı Menkul26,880,30-12,57
Ostim Endüstriyel Yat1,62-0,61-30,58
Otokar367,100,8520,64
Otto Holding36,529,60246,82
Oyak Çimento7,103,20-19,13
Oyak Yat. Ort.6,850,00-0,75
Oyak Yatırım Menkul47,70-3,21

Oylum Sınai Yatırımlar5,80-4,2923,14
Özak GMYO5,700,1811,76
Özbal Çelik Boru27,907,14325,95
Özderici GMYO1,551,31-30,18
Özerden Plastik7,51-0,66-16,56
Pamel Elektrik87,30-1,36309,47
Panora GMYO9,093,8954,83
Papilon Savunma13,640,00-40,01
Park Elek.Madencilik6,49-1,0720,86
Parsan31,78-1,3030,78
Pasifik GYO16,062,29

PC İletişim ve Medya Hizmetleri12,290,00

Pegasus90,150,2820,84
Peker GMYO0,920,00-60,67
Penguen Gıda3,43-0,29-32,08
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım369,30-1,52

Pera GMYO1,21-0,82-30,92
Pergamon Dış Ticaret24,88-0,1635,74
Petkim8,190,8664,46
Petrokent Turizm7.155,001,88689,39
Pınar Et ve Un20,122,92-8,06
Pınar Su3,480,58-14,37
Pınar Süt18,071,06-19,87
Plastikkart17,981,3026,23
Polisan Holding2,950,68-23,27
Politeknik Metal550,00-0,0435,56
Prizma Press Matbaacılık3,62-0,28-33,94
QNB Finans Fin. Kir.83,556,43-33,32
QNB Finansbank39,800,00-43,43
QUA Granite Hayal Yapı12,220,91

Rainbow Polikarbonat12,42-0,96

Ral Yatırım Holding14,499,36226,35
Ray Sigorta14,758,86-4,53
Reysaş GMYO3,333,742,72
Reysaş Lojistik4,642,20-10,32
Rhea Girişim1,87-0,53-49,73
Rodrigo Tekstil17,96-5,4231,00
Royal Halı3,796,1610,17
RTA Laboratuvarları20,961,26-30,78
Sabancı Holding13,661,4123,89
Safkar Ege Soğutmacılık7,240,56-33,46
Sanel Mühendislik5,506,5960,82
Sanifoam Sünger32,46-4,02138,68
Sanko Pazarlama9,362,410,99
Saray Matbaacılık3,79-0,52-56,78
Sarkuysan20,581,98136,62
Sasa Polyester50,756,62238,68
Say Yenilenebilir Enerji30,72-1,29260,99
Sekuro Plastik16,96-0,2421,49
Selçuk Ecza Deposu11,231,26-16,39
Selçuk Gıda4,302,38-13,65
Selva Gıda Sanayi13,98-1,13

Senkron Güvenlik23,002,22-12,41
Serve Film Prodüksiyon12,60-1,56-21,25
Servet GMYO93,759,0119,58
Seyitler Kimya15,43-1,0314,61
Silverline Endüstri4,920,00-42,79
Sinpaş GMYO4,25-0,471,67
Smartiks Yazılım5,639,96-36,46
Sodaş Sodyum Sanayii28,760,919,20
Söktaş2,466,96-24,33
Sönmez Filament31,02-6,00-41,68
Sönmez Pamuklu8,90-1,00-39,69
Sumaş Suni Tahta102,900,98101,72
Şeker Fin. Kir.5,555,51-13,28
Şekerbank1,080,93-28,48
Şişe Cam13,920,8794,43
Şok Marketler Ticaret13,554,078,57
T. Halk Bankası4,780,21-14,03
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası18,410,11-26,10
T.S.K.B.1,532,00-12,40
T.Tuborg19,60-0,5110,54
Tat Gıda11,780,511,89
TAV Havalimanları33,200,0055,87
Tek-Art Turizm1,271,60-37,13
Tekfen Holding21,180,8629,15
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,39-0,16-26,21
Temapol Polimer Plastik14,520,1426,26
Tetamat Gıda Yatırımları390,20-2,2880,40
TGS Dış Ticaret14,861,0216,92
Tofaş Oto. Fab.73,452,66137,62
Torunlar GMYO4,09-0,494,87
Trabzon Liman30,941,383,87
Trabzonspor Sportif6,78-0,88177,87
Trend GMYO6,50-0,76-48,29
TSKB GMYO2,83-1,05-41,36
Tuğçelik14,61-1,2880,82
Tukaş7,34-0,14-24,25
Turcas Petrol4,090,00-15,67
Tureks Turizm Taşımacılık10,640,85

Turkcell19,340,0529,66
Tümosan Motor ve Traktör18,646,0332,48
Tüpraş157,902,1346,20
Türk Hava Yolları21,180,2864,06
Türk İlaç Serum13,532,04

Türk Prysmian Kablo44,309,55267,26
Türk Telekom10,47-0,5732,54
Türk Traktör206,70-0,6321,32
Türker Proje Gayrimenkul125,000,1610,72
Türkiye Sigorta5,19-0,19-15,99
Ufuk Yatırım17,37-10,0029,63
Ulaşlar Turizm Yat.3,35-0,30-20,99
Ulusal Faktoring2,640,00

Ulusoy Elektrik71,402,8839,05
Ulusoy Un Sanayi6,61-0,4529,90
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,621,25-30,77
Utopya Turizm13,000,70-66,49
Uzertaş Boya33,50-5,58-40,81
Ülker Bisküvi18,120,17-18,81
Ünlü Yatırım Holding5,571,64

Vakıf Fin. Kir.3,02-0,6647,94
Vakıf GMYO1,660,61-30,80
Vakıf Yat. Ort.5,480,55-25,54
Vakıflar Bankası3,860,26-18,05
Vakko Tekstil9,822,1956,71
Vanet Gıda4,60-3,16-40,49
VBT Yazılım20,420,99

Verusa Holding48,483,817,54
Verusaturk Girisim24,983,3191,44
Vestel24,980,4050,63
Vestel Beyaz Eşya7,860,6477,09
Viking Kağıt6,33-0,16-29,67
Yapı ve Kredi Bank.3,632,8321,12
Yaprak Süt ve Besi Çift.29,58-0,20-18,27
Yataş11,28-0,18-20,28
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,150,96-28,41
Yeni Gimat GMYO21,102,4382,02
Yeo Teknoloji51,600,00

Yeşil GMYO0,802,56-42,03
Yeşil Yapı0,970,00-47,28
Yeşil Yatırım Holding1,870,54-56,27
Yibitaş İnşaat Malzeme15.669,80-6,000,45
Yonga Mobilya29,000,97-2,65
Yükselen Çelik5,401,313,94
Yünsa12,421,64-10,59
Ziraat GMYO2,490,40

Zorlu Enerji1,700,00-32,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

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Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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