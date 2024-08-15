BOTAŞ, 50 yılda 14,5 milyar varil petrol taşıdı - Son Dakika
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Ekonomi

BOTAŞ, 50 yılda 14,5 milyar varil petrol taşıdı

BOTAŞ, 50 yılda 14,5 milyar varil petrol taşıdı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) kuruluşundan bu yana geçen 50 yılda petrol ve doğal gaz alanında birçok projeye imza attığını, bugüne kadar uzunluğu 3 bin 382 kilometreyi bulan boru hatlarıyla yaklaşık 14,5 milyar varil petrol taşındığını bildirdi.

15.08.2024 14:19
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) kuruluşundan bu yana geçen 50 yılda petrol ve doğal gaz alanında birçok projeye imza attığını, bugüne kadar uzunluğu 3 bin 382 kilometreyi bulan boru hatlarıyla yaklaşık 14,5 milyar varil petrol taşındığını bildirdi.

Bayraktar, BOTAŞ'ın 50. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin doğal gaz ve boru hatları konusundaki çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

BOTAŞ'ın Irak ham petrolünü İskenderun Körfezi'ne taşımak üzere 15 Ağustos 1974'te kurulduğunu ve Ceyhan- Kırıkkale, Batman-Dörtyol, Dörtyol-Ceyhan Ham Petrol Boru Hatları ile ham petrol taşıma faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Bayraktar, "Ayrıca Hazar Bölgesi'nde üretilen petrolü, dünya pazarlarına ulaştırmak üzere inşa edilen Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) hattında da görev üstlendi. Toplam uzunluğu 3 bin 382 kilometre olan boru hatlarıyla bugüne kadar yaklaşık 14,5 milyar varil petrol taşındı." diye konuştu.

Bayraktar, BOTAŞ'ın 1986'dan itibaren doğal gazın ticareti ve taşımacılığına başladığına dikkati çekerek, BOTAŞ vasıtasıyla 2018'de hayata geçirilen TANAP projesiyle Türkiye'ye 28,5 milyar metreküp, TürkAkım projesiyle de 2020 başından itibaren Rusya'dan yaklaşık 40 milyar metreküp gaz arzı sağlandığını kaydetti.

Türkiye'nin bugün 4,6 milyar metreküpü Silivri, 1,2 milyar metreküpü Tuz Gölü depolama tesisinde olmak üzere 5,8 milyar metreküp depolama kapasitesine sahip olduğunu kaydeden Bayraktar, "Önümüzdeki 5 yıl içerisinde ülkemizde toplam 12 milyar metreküplük bir depolama kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz. Bu sayede ülkemizin yıllık kullandığı doğal gazın yüzde 20'sini depolar hale geleceğiz." bilgisini verdi.

Türkiye'nin günlük LNG alma kapasitesi 160 milyon metreküpe ulaştı

BOTAŞ'ın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminali ve Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) bakımından ciddi bir kapasitesinin bulunduğunu da belirten Bayraktar, "2016'da 30 milyon metreküp olan günlük LNG alma kapasitemizi bugün itibarıyla yaklaşık 160 milyon metreküp seviyesine taşıdık. Bu sayede, Türkiye'nin ihtiyacı olan gazın yarısını rahatlıkla sıvılaştırılmış doğal gaz ile tedarik edebilecek hale geldik." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, ayrıca BOTAŞ'ın Türkiye'nin yaptığı LNG ve doğal gaz anlaşmaları çerçevesinde aralarında Azerbaycan, Cezayir, ABD'nin bulunduğu 34 ülkeyle doğal gaz ticareti yapan bir şirket haline geldiğini söyledi.

Doğal gaz 81 ilde 862 yerleşim yerine iletildi

Türkiye'de 81 ilde 862 yerleşim yeri ve yaklaşık 212 organize sanayi bölgesinde doğal gaz kullanıldığını, yaklaşık 72 milyon vatandaşın doğal gaza ulaşabildiğini aktaran Bayraktar, Türkiye'nin 20 bin kilometrelik iletim, 200 bin kilometrelik dağıtım hattına sahip olduğunu vurguladı.

Bayraktar, BOTAŞ'ın sadece gaz ithal eden değil, gaz ihraç eden bir şirket olduğunun altını çizerek, "Türkiye, artık kendi doğal gazını üreten, tedarik kaynaklarını çeşitlendirmiş, güçlü altyapısı ve tedarik portföyü sayesinde ihracat kabiliyeti olan bölgesinin ve Avrupa'nın arz güvenliğine katkı sağlayan lider bir ülke haline gelmiştir. Ülkemizin bu anlamda markası ve bayrak taşıyıcısı BOTAŞ oldu. BOTAŞ'ın 50'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

BOTAŞ, Türkiye'nin enerji bağımsızlığına yönelik projeleri hayata geçiriyor

BOTAŞ Genel Müdür Vekili Abdulvahit Fidan da kurumun 1974'te boru hatlarıyla petrol taşımacılığı amacıyla başlayan bu yolculuğunun, ham petrol ve doğal gaz üretimi, enerji işletmeciliği, uluslararası projeler, depolama faaliyeti ve doğal gaz ticareti alanlarına yayıldığını, kurumun sektöründe lider ve uluslararası ödüllerle onurlandırılmış şekilde yoluna devam ettiğini kaydetti.

BOTAŞ'ın Bakanlığın çizdiği enerji vizyonu doğrultusunda yeni enerji yüzyılına emin adımlarla ilerlediğini ifade eden Fidan, kurumun Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolunda, enerji güvenliğini garanti edecek hamleleri azimle hayata geçirdiğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BOTAŞ, 50 yılda 14,5 milyar varil petrol taşıdı - Son Dakika

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