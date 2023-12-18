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bp, Kızıldeniz'deki tanker trafiğini durduracak - Son Dakika
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bp, Kızıldeniz'deki tanker trafiğini durduracak

İngiliz enerji şirketi bp, Yemen'deki Husilerin ticari gemileri hedef almasının ardından Kızıldeniz'deki tüm tanker trafiğini durduracağını açıkladı. Şirket, güvenlik durumunun kötüleşmesi nedeniyle bu ihtiyati önlemi aldıklarını belirtti. Husilerin eylemleri sonucunda birçok gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

bp, Kızıldeniz\'deki tanker trafiğini durduracak
18.12.2023 - 15:08,
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İngiliz enerji şirketi bp, Yemen'deki Husilerin ticari gemileri hedef almasının ardından Kızıldeniz'deki tüm tanker trafiğini durduracağını bildirdi.

bp'den yapılan açıklamada, şirketin tüm faaliyetlerinde olduğu gibi ticaret ve nakliye alanında da çalışanların güvenliğinin öncelikli olduğu belirtilerek, "Kızıldeniz'de gemicilik açısından kötüleşen güvenlik durumu ışığında bp Kızıldeniz'den tüm tanker geçişlerini geçici olarak durdurmaya karar verdi. Bu ihtiyati duraklamayı, bölgedeki gelişmelere bağlı olarak sürekli gözden geçireceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Son dönemlerde Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı. Yemen'deki İran destekli Husiler, 12 Aralık'ta uyarılara cevap vermeyen ve İsrail'e giden Norveç petrol gemisini hedef aldıklarını duyurmuştu.

Mısır'ın Süveyş Kanalı İdaresinden dün yapılan açıklamada, 19 Kasım'dan bu yana 55 geminin rotasının Babu'l Mendeb Boğazı yerine Afrika'nın güney ucundaki Ümit Burnu'na yönlendirildiği bildirilmişti.

Kaynak: AA
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Yemen, Denizcilik, İsrail, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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