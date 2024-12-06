Brent Petrol Fiyatları Düşmeye Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Brent Petrol Fiyatları Düşmeye Devam Ediyor

Brent petrolün varil fiyatı 71,85 dolara geriledi. OPEC+ üretim kesintilerini uzatmaya karar verdi.

06.12.2024 10:16
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 71,85 ???dolardan işlem görüyor.

Dün 72,75 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,07 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.39 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,3 azalarak 71,85 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,04 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun planlanan üretim artışlarını ertelemesi ve üretim kesintilerini 2026 sonuna kadar uzatması kararının ardından, düşük talep öngörülerinin güçlenmesiyle geriledi.

OPEC'ten yapılan açıklamaya göre, 38. OPEC ve OPEC Dışı Bakanlar Toplantısı'nda üye ülkelerin toplam üretim miktarının 2025 ve 2026'da günlük 39 milyon 725 bin varil olması kararlaştırıldı. Yapılan düzenlemelerle, grup günlük 2 milyon varillik üretim kesintisini 31 Aralık 2026'ya kadar sürdüreceğini belirtti.

Bunun yanı sıra bazı ülkelerin gönüllü uyguladığı günlük 1,65 milyon varillik üretim kesintisinin de Aralık 2026 sonuna kadar uzatılmasına karar verildi. Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'ın gönüllü olarak uyguladığı günlük 2,2 milyon varillik üretim kesintisi ise Mart 2025 sonuna kadar uzatıldı.

OPEC+ grubu, ilk olarak Ekim 2022'deki toplantısında günlük 2 milyon varillik üretim kesintisi kararı almıştı. Nisan 2023'te ise bu kesintiye ek olarak, bazı üye ülkelerin Mayıs 2023 itibarıyla günlük 1,65 milyon varillik gönüllü üretim kesintisine gideceği duyurulmuştu. Haziran 2023'teki toplantısında ise günlük 3,65 milyon varilli bulan üretim kesintisini 2024'ün sonuna kadar uzatan grup, bu yıl haziranda bu kesintisine 2025 sonuna kadar 1 yıl daha devam etmek üzere anlaşmıştı.

Suudi Arabistan, Kuveyt, BAE, Umman, Kazakistan, Irak, Rusya ve Cezayir ise bunlara ek olarak Kasım 2023'te gönüllü olarak bu yılın ilk çeyreğinde günlük toplam 2,2 milyon varillik üretim kesintisine gitme kararı almıştı. Ancak söz konusu üretim kesintisi önce haziran, daha sonra eylül ve ardından yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Bu ülkeler, Ocak 2025 itibarıyla kademeli olarak üretim artışına gitmeyi planlıyordu.

Grubun bir sonraki toplantısı ise 28 Mayıs 2025'te yapılacak.

Bunun yanı sıra ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin, dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ülkede ekonomik büyümenin yavaşladığına işaret etmesi de petrol fiyatları üzerinde etkili oldu.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta 9 bin artışla 224 bine yükseldi ve piyasa beklentilerinin üzerine çıktı. Bu durum, piyasa oyuncularının talep endişelerini artırarak fiyatların aşağı yönlü hareketini destekledi.

Brent petrolde teknik olarak 74,23 doların direnç, 70,74 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Brent Petrol, Ekonomi, Enerji, Finans, Opec, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatları Düşmeye Devam Ediyor - Son Dakika

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